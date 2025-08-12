Turcia ar putea renunța la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară

Guvernul Turciei ar vrea să elimine sistemul all-inclusive din hoteluri, urmând să-l înlocuiască cu un model „a la carte”, potrivit presei din Turcia. Se preconizează că o propunere oficială va fi prezentată președintelui Recep Tayyip Erdoğan în termen de două luni, înainte de a fi transmisă instituțiilor relevante.

Măsura vine în urma unui raport al Fundației pentru Prevenirea Risipei Alimentare, care arată că, anual, în Turcia se irosesc aproximativ 23 de milioane de tone de alimente, iar 35% din fructe și legume ajung la gunoi, relatează sabah.com.tr.

Pentru a combate această risipă, care contribuie și la creșterea inflației alimentare, Consiliul pentru Politici Agricole și Alimentare al Președinției a pregătit un raport împotriva risipei alimentare, pe care îl va prezenta președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Odată ce subiectul va fi discutat în Parlament, se vor lua măsuri legislative care vor pune capăt risipei și vor împiedica impunerea numărului de persoane la mesele de tip „mic dejun servit la masă”.

Preferatul turiștilor, micul dejun variat: din atracție în problemă

Ramazan Bingol, membru al Consiliului Prezidențial pentru Agricultură și Politici Alimentare, a explicat că aproape 50% din mesele servite în actualul sistem all-inclusive ajung să fie aruncate.

Situația este amplificată de restaurantele care impun un număr fix de porții în funcție de locurile ocupate.

„Această risipă alimentară este exacerbată de localurile care impun un număr fix de oaspeți. De exemplu, trei sau patru prieteni s-ar putea mulțumi cu un mic dejun mixt pentru două persoane, dar multe localuri impun un număr fix de oaspeți. Aduc mai multe preparate. Unele sunt luate de pe masă și nici nu sunt atinse măcar. Mâncarea pusă în farfurie, dar lăsată neatinsă, merge direct la gunoi”, a spus acesta.

Bingöl spune că, odată ajuns raportul în Parlament, pot fi introduse măsuri legislative pentru prevenirea risipei, cum ar fi trecerea în hoteluri de la sistemul „all-inclusive” la un sistem „à la carte”, în care fiecare client comandă cât mănâncă efectiv, reducând astfel mâncarea aruncată.

„Oamenii ar comanda cât vor să mănânce. În loc să ia totul și să nu mănânce, ar pleca de la masă cu produsele pe care le aleg și cu care își vor umple stomacul”, a subliniat Bingol. În plus, autoritățile vor să introducă reglementări care să permită clienților să împartă porțiile, fără ca restaurantele să poată refuza acest lucru.

De asemenea, dacă legislația va interzice impunerea numărului de persoane la restaurante și cafenele, atunci clienții vor putea să comande flexibil. Dacă un local refuză acest lucru, clienții vor putea reclama situația la Ministerul Comerțului, iar unitatea va fi sancționată.

Problema alimentelor aruncate pe străzi

Raportul Consiliului atrage atenția și asupra aruncării resturilor pe străzi pentru a hrăni animalele fără stăpân.

„Străzile devin focare de infecție. Medicii veterinari primesc frecvent reclamații similare. În nicio țară europeană nu poți arunca mâncarea pentru a o da animalelor fără stăpân. Acest lucru perturbă echilibrul natural”, a spus Bingol, recomandând ca resturile să fie trimise direct la adăposturi.

Un alt exemplu de risipă alimentară vine din consumul de pâine. În Turcia se aruncă zilnic 12 milioane de pâini. „Grâul produs aici cu mult efort, precum și munca fermierilor și brutarilor, se irosește. Pentru a preveni acest lucru, ar trebui să existe limite, în special în ceea ce privește pâinea servită în restaurante”, a adăugat Bingol.

Totuși, o sursă din sectorul hotelier din Turcia a confirmat că nu există mecanisme politice sau juridice reale pentru a aplica o astfel de interdicție – numai proprietarii de hoteluri pot decide dacă să își schimbe modelul de servicii, conform pravda.ru.