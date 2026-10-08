 Alexandru Nazare la ECOFIN: „Pentru România, miza e dublă”. Ce teme sunt discutate la reuniune | adevarul.ro
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Alexandru Nazare la ECOFIN: „Pentru România, miza e dublă”. Ce teme sunt discutate la reuniune

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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă joi și vineri la reuniunile Eurogrupului și Consiliului ECOFIN, organizate la Luxemburg, unde sunt discutate teme cu impact asupra economiei europene și asupra României. Ministrul spune că România trebuie să fie prezentă la masa deciziilor europene, să își susțină interesele și să contribuie la identificarea unor soluții comune.

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Foto: Facebook/Alexandru Nazare

„Pentru România, miza este dublă: să contribuim activ la soluțiile europene și să ne asigurăm că deciziile comune țin cont de realitățile și interesele economiei noastre”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a transmis că România trebuie să fie consecventă în discuțiile europene și să își susțină pozițiile „cu argumente și consecvență”.

„Sunt întâlniri în care se conturează decizii cu impact direct asupra economiei europene și asupra României, unde este important să fim prezenți, să ne facem vocea auzită și să ne apărăm interesele cu argumente și consecvență”, a afirmat Nazare.

Ce teme sunt discutate la reuniunea ECOFIN

Pe agenda reuniunii se află mai multe teme privind economia europeană, între care competitivitatea sectorului bancar și energetic, dezvoltarea piețelor de capital, eficiența cheltuielilor publice, implementarea investițiilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență și coordonarea politicilor bugetare.

Potrivit ministrului, aceste dosare pot avea efecte asupra accesului la finanțare, costurilor din economie, investițiilor și capacității României de a susține creșterea economică.

„Pe agenda actualei reuniuni sunt teme esențiale pentru viitorul economic al Europei: competitivitatea bancară și energetică, dezvoltarea piețelor de capital, eficiența cheltuielilor publice, implementarea investițiilor prin PNRR și coordonarea politicilor bugetare”, a transmis ministrul.

Nazare a subliniat și importanța mesajului transmis partenerilor externi în privința finanțelor publice.

„În același timp, transmitem partenerilor externi un mesaj de predictibilitate, seriozitate și angajament pentru stabilitatea finanțelor publice”, a declarat ministrul.

Nazare: România are nevoie de o voce activă în Europa

Ministrul Finanțelor spune că România are nevoie de credibilitate și de parteneriate solide la nivel european și susține că acestea se construiesc prin participare constantă la discuțiile privind politicile economice ale Uniunii Europene.

„România are nevoie de credibilitate, de parteneriate solide și de o voce activă în Europa. Toate acestea se construiesc prin prezență constantă, dialog și rezultate, nu de la distanță”, a afirmat Alexandru Nazare.

În marja reuniunii ECOFIN, ministrul Finanțelor urmează să aibă și întâlniri bilaterale cu parteneri europeni, pentru discuții privind teme de interes comun și consolidarea cooperării.

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