search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România participă la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Economice și Financiare. Anunțul ministrului Alexandru Nazare

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), care reunește miniștrii de Finanțe ai Statelor Membre UE, organizată în perioada 22–23 mai 2026, la Nicosia, Cipru, sub Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene.

Ministrul Alexandru Nazare
Ministrul Alexandru Nazare, participă la reuniunea informală ECOFIN de la Nicosia. Foto Inquam Photo

Reuniunea informală ECOFIN are loc într-un context important pentru România, marcat de trei teme majore: consolidarea fiscală, utilizarea fondurilor europene și finanțarea investițiilor strategice.

„Participarea la ECOFIN are loc într-un moment în care România trebuie să demonstreze că poate face trei lucruri în același timp: să reducă deficitul, să protejeze investițiile și să folosească integral banii europeni disponibili, transmițând în același timp semnale de încredere și stabilitate partenerilor externi. Prognoza de primăvară a Comisiei Europene arată clar că economia are nevoie de investiții bine direcționate și de reforme care să susțină revenirea. Pentru România, fondurile europene reprezintă în această perioadă principalul motor de investiții și dezvoltare economică. Capacitatea de a absorbi integral resursele disponibile prin PNRR, Politica de Coeziune și noile instrumente europene va influența direct ritmul de modernizare a infrastructurii, competitivitatea economiei și potențialul de creștere în următorii ani. În același timp, acordul SAFE semnat ieri, de 16,68 miliarde de euro, este o oportunitate majoră pentru apărare, infrastructură strategică și competitivitate. Agenda ECOFIN merge exact în această direcție: competitivitate europeană, finanțarea priorităților comune, energie, investiții, piață unică și noile riscuri din zona financiară digitală. România are interese clare în această dezbatere - de la interconectări energetice și infrastructură strategică, până la apărare, fonduri europene și reguli europene care să nu afecteze competitivitatea economiilor din Estul Europei. Dar pentru a susține aceste poziții cu fermitate, România trebuie să vină la masa europeană cu seriozitate, predictibilitate și credibilitate fiscală”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit prognozei de primăvară a Comisiei Europene, economia României are nevoie de investiții bine direcționate și de reforme care să susțină revenirea economică, în paralel cu reducerea graduală a deficitului bugetar.

În același timp, Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, prin care țara noastră va avea acces la 16,68 miliarde euro pentru apărare și infrastructură strategică. Instrumentul SAFE reprezintă una dintre cele mai importante surse de finanțare europeană pentru proiecte cu impact direct asupra securității, competitivității și conectivității României.

Un alt dosar important îl reprezintă PNRR. După aprobarea cererii de plată numărul 4, gradul de implementare a Planului a depășit 60%, iar România mai are de atras aproximativ 10 miliarde euro prin cererile de plată 5 și 6, atât granturi, cât și împrumuturi. În perioada următoare, discuțiile cu Comisia Europeană privind forma finală a PNRR sunt esențiale pentru stabilirea proiectelor care rămân finanțate prin granturi, a celor care vor fi susținute prin componenta de împrumut și a reformelor care trebuie îndeplinite până la finalul lunii august.

Aceste teme se leagă direct de agenda reuniunii ECOFIN de la Nicosia, unde miniștrii de Finanțe vor discuta despre competitivitatea pe termen lung a Uniunii Europene, capacitatea de finanțare a priorităților comune, energia, investițiile, piața unică și riscurile asociate noilor instrumente financiare digitale.

În cadrul reuniunii vor avea loc și discuții privind stadiul implementării și modificării PNRR-urilor naționale, inclusiv importanța finalizării negocierilor privind revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în vederea securizării componentei de grant rămase de atras și a concentrării resurselor europene către investițiile cu impact major asupra economiei și competitivității.

Agenda ministrului Finanțelor

Vineri, 22 mai 2026

  • Participarea la reuniunea informală ECOFIN, sub Președinția cipriotă a Consiliului UE;
  • Discuții privind competitivitatea economică a Uniunii Europene și reziliența economiei europene în contextul geopolitic actual;
  • Dezbatere privind consolidarea Pieței Unice;
  • Discuții privind accesibilitatea prețurilor la energie, interconectările energetice și nevoile de infrastructură ale statelor din Europa Centrală și de Est.

Sâmbătă, 23 mai 2026

  • Discuții privind noul cadru de guvernanță economică al UE, disciplina fiscală și spațiul pentru investiții;
  • Dezbatere privind instrumentele comune de finanțare ale UE, inclusiv în domenii precum apărarea, interconectările energetice și lanțurile de aprovizionare cu materii prime critice;
  • Sesiune comună a miniștrilor de Finanțe și guvernatorilor băncilor centrale, privind rolul monedelor stabile (stablecoins) în sistemele de plăți internaționale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
digi24.ro
image
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații
stirileprotv.ro
image
EXPLOZIV! Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1 miliard de euro, la sacoșă. Țara noastră a fost folosită ca zonă de tranzit. O singură persoană a reușit să introducă în țară peste 210 milioane de euro cash
gandul.ro
image
Nawrocki, mesaj direct pentru Trump: „Alianțele bune se bazează pe cooperare”
mediafax.ro
image
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
fanatik.ro
image
Cum împarte Guvernul 52 de milioane de euro din prima de carieră didactică: grosul banilor alocați de Uniunea Europeană pentru cursurile de formare se întoarce tot în buzunarele statului
libertatea.ro
image
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
digi24.ro
image
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
gsp.ro
image
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
digisport.ro
image
Cea mai specială și ascunsă destinație din Franța, Grecia, Portugalia, Italia și Spania
click.ro
image
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Momentul în care trupul româncei moarte în Germania e scos de sub ruine. Familia Andreei era de faţă
observatornews.ro
image
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
cancan.ro
image
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Și-a montat panouri solare în curte ca să reducă factura la curent. După o lună, a spus cât economisește de fapt
playtech.ro
image
Doi jucători olteni au primit convocarea lui Hagi, dar și-au programat nunta în aceeași săptămână! Situație incredibilă la națională
fanatik.ro
image
E-mailul pe care Meta l-a trimis miilor de angajați concediați. "Vă rugăm să vă strângeți lucrurile personale de la birou și să mergeți acasă"
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
digisport.ro
image
Hagi a anunțat lotul pentru meciurile din iunie: surprizele noului selecționer
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pacea de la Cotroceni! PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat acordul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Ministerul Muncii, anunț privind modificările la vechimea în muncă de la 1 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
gsp.ro
image
Cum a ajuns criminalul din APEX să fie idolul internetului. Scena virală cu Taron Egerton a devenit MEM pe internet. Milioane de oameni o copiază
actualitate.net
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
„Am zero prieteni”. Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Îmi spun mie să nu uit să fiu fericit”
click.ro
image
Mesajul scris cu cretă schimbă totul despre tragedia din Maldive. Ce au descoperit scafandrii după zile întregi de căutări
click.ro
image
Demi Moore, schimbare de look radicală. Actrița de 63 de ani a renunțat la părul lung
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Sheryl Crow foto Profimedia jpg
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
image
„Am zero prieteni”. Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Îmi spun mie să nu uit să fiu fericit”

OK! Magazine

image
Toți amanții Prințesei. Cei 10 bărbați cu care Lady Diana a avut aventuri înaintea divorțului de Charles

Click! Pentru femei

image
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații

Click! Sănătate

image
Atenţie la acest medicament! A cauzat 20 de decese