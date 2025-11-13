search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Planul Național de Redresare și Reziliență revizuit, aprobat la Bruxelles. Nazare: „Relansarea economică este condiţionată de atragerea tuturor banilor europeni”

Publicat:

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, 13 noiembrie, că România a obţinut aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).

Alexandru Nazare/FOTO: Facebook
Alexandru Nazare/FOTO: Facebook

Renegocierea PNRR a fost începută cu peste un an în urmă, acesta fiind al treilea Guvern care duce discuţii cu Comisia Europeană referitor la aspectele ce ţineau de implementarea planului şi renegocierea alocărilor. Responsabilitatea şi seriozitatea cu care am purtat dialogul cu Comisia în ultimele patru luni au condus la menţinerea nivelului maxim al alocării de granturi disponibilă României”, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit News.ro.

Acesta spune că România a obţinut o „structură simplificată” a planului, prin care se reduce presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut şi se asigură „o mai bună implementare” a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei româneşti.

„România a încasat până în prezent 10,7 miliarde de euro din PNRR şi urmează să primească până la sfârşitul anului viitor aproximativ acceaşi sumă. Relansarea economică este condiţionată de atragerea tuturor banilor europeni de care dispunem, atât sumele din PNRR, cât şi cele de coeziune”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, din care o componentă majoră de granturi (fonduri nerambursabile), de 13,57 miliarde euro, şi 7,84 miliarde euro împrumuturi, fiind configurat pe şase cereri de plată (dintre care trei deja transmise).

Numărul jaloanelor şi ţintelor a fost redus de la 518 la 390, fără a diminua ambiţia reformelor asumate. Modificările au vizat în principal eliminarea investiţiilor cu risc de neimplementare, trecerea unor proiecte performante din componenta de împrumut în grant şi introducerea unor investiţii noi cu impact economic şi social ridicat, precum capitalizarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare sau achiziţia de ambulanţe pentru DSU.

La reuniunea ECOFIN de la Bruxelles, miniștrii de Finanțe au aprobat planurile revizuite ale Luxemburgului, Belgiei, Estoniei, Croației și Slovaciei și au discutat teme majore pentru consolidarea economiei europene.

S-a ajuns la acord privind tratamentul tarifar simplificat pentru vânzările la distanță, inclusiv eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale, susținută de România pentru a combate subevaluarea bunurilor online și pierderile din taxe.

De asemenea, ECOFIN a abordat revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice și a electricității (ETD), parte a pachetului „Fit for 55”, constatând că textul necesită în continuare ajustări pentru a echilibra obiectivele climatice cu competitivitatea economică.

