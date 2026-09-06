Ai trimis banii într-un cont greșit? Ce trebuie să faci imediat ca să-i poți recupera

O singură cifră introdusă greșit într-un IBAN poate schimba destinația unui transfer bancar. Dacă îți dai seama de eroare după ce ai confirmat plata, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să contactezi banca.

Uneori, banii pot fi recuperați, chiar dacă au fost trimiși într-un cont greșit Foto: arhivă

Banii pot fi recuperați în anumite situații, însă procedura nu este automată și depinde de momentul în care este semnalată greșeala și de stadiul transferului.

Ce este codul IBAN

IBAN este acronimul pentru „International Bank Account Number” și reprezintă identificatorul unui cont bancar. În România, un IBAN are 24 de caractere, formate din litere și cifre.

În mod normal, un transfer bancar este o operațiune simplă: introduci IBAN-ul beneficiarului, verifici datele afișate de bancă și autorizezi plata. Problema apare atunci când o cifră este introdusă greșit, iar eroarea este observată abia după confirmarea tranzacției.

Ce faci dacă ai trimis banii către un IBAN greșit

Primul pas este să contactezi imediat banca. Nu este indicat să aștepți până a doua zi și nici să presupui că banii se vor întoarce automat.

„Spune reprezentantului băncii că ai autorizat un transfer către un IBAN introdus greșit și cere informații despre posibilitatea de a opri plata sau de a iniția procedura de recuperare a banilor”, îndeamnă specialiștii Finzoom.

Pentru ca banca să poată identifica rapid tranzacția, este bine să ai la îndemână suma transferată, data și ora operațiunii, IBAN-ul introdus, numele beneficiarului, dacă este disponibil, precum și dovada și numărul sau referința tranzacției.

Dacă plata se află încă în procesare, banca poate avea posibilitatea să intervină înainte ca banii să ajungă la banca beneficiarului.

Ce se întâmplă dacă banii au ajuns deja în alt cont

Situația devine mai complicată dacă transferul a fost deja finalizat, iar IBAN-ul introdus greșit este valid și aparține unui alt cont.

În acest caz, banii pot fi deja creditați în contul unei alte persoane sau companii. Banca poate iniția demersurile necesare pentru recuperarea sumei, însă banii nu sunt retrași automat doar pentru că transferul a fost făcut din greșeală.

De aceea, este important ca eroarea să fie anunțată cât mai repede. Banca îți va comunica procedura aplicabilă și documentele de care are nevoie pentru a încerca recuperarea banilor.

Păstrează dovada transferului și toate comunicările purtate cu banca până la soluționarea situației.

Verifică numele beneficiarului înainte să confirmi plata

Există și o metodă prin care astfel de greșeli pot fi prevenite înainte ca banii să plece din cont. Atunci când introduci IBAN-ul într-o aplicație bancară, este posibil ca aceasta să îți afișeze o parte din numele beneficiarului.

Funcția face parte din Serviciul de Afișare a Numelui Beneficiarului (SANB), implementat în sistemul bancar românesc prin TRANSFOND și Asociația Română a Băncilor.

Serviciul funcționează 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Afișarea numelui este posibilă atunci când atât banca plătitorului, cât și banca beneficiarului participă la sistem.

Dacă numele afișat nu corespunde persoanei sau companiei către care vrei să trimiți banii, nu confirma plata înainte de a verifica din nou datele.

Cum poți evita o eroare de IBAN

Înainte să autorizezi un transfer, verifică IBAN-ul, suma și numele beneficiarului afișat de bancă, atunci când această funcție este disponibilă. Este important să verifici și detaliile plății, mai ales atunci când transferul are o valoare mare.

Câteva secunde în plus pentru verificarea datelor pot evita o procedură mai complicată de recuperare a banilor.