AFM oferă până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare a energiei. Când începe programul destinat prosumatorilor

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) lansează un nou program de finanțare destinat proprietarilor de locuințe care dețin deja panouri fotovoltaice și vor să își instaleze baterii pentru stocarea energiei electrice. Bugetul total alocat este de 400 de milioane de lei, iar valoarea finanțării poate ajunge la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar.

Finanțarea nerambursabilă acoperă maximum 75% din cheltuielile eligibile. Foto: CNG Solar

Programul urmărește să îi ajute pe prosumatori să valorifice mai eficient energia produsă de panourile fotovoltaice și să reducă dependența de rețeaua de distribuție, în special în perioadele în care instalațiile solare nu produc suficientă energie.

Spre deosebire de alte programe derulate de autorități, selecția dosarelor nu se va face în funcție de ordinea depunerii. AFM va acorda punctaje, iar proiectele vor fi ierarhizate în ordine descrescătoare. Ora transmiterii cererii va conta doar în cazul dosarelor cu punctaje egale.

Ce sumă pot primi proprietarii de panouri fotovoltaice

Finanțarea nerambursabilă acoperă maximum 75% din cheltuielile eligibile, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus. Diferența necesară pentru realizarea investiției va fi suportată de beneficiar.

Potrivit condițiilor programului, costul eligibil este plafonat la 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare instalată. Bateriile trebuie să fie noi și să aibă o capacitate utilă de minimum 10 kWh. De asemenea, acestea trebuie să poată prelua automat surplusul de energie produs de sistemul fotovoltaic.

Programul se adresează exclusiv persoanelor care au deja instalații de panouri solare montate și racordate la rețeaua de distribuție.

Ce documente sunt necesare pentru înscrierea în programul AFM

Dosarele vor fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei AFM. Persoanele interesate trebuie să pregătească următoarele documente:

- cererea de finanțare descărcată din aplicație și încărcată ulterior, fără semnătură;

- actul de identitate valabil;

- certificatul de atestare fiscală emis de ANAF;

- certificatul de atestare fiscală eliberat de direcția de taxe și impozite locale;

- contractul de prosumator aflat în vigoare;

- certificatul de racordare emis pe numele solicitantului;

- o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

Solicitanții nu trebuie să aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local. Totodată, documentele emise electronic și semnate digital de autorități trebuie încărcate în formatul electronic original, nu printate și scanate ulterior.

Când începe înscrierea în program

Calendarul AFM prevede două etape de înscriere. Mai întâi, instalatorii interesați să participe la program trebuie să se înregistreze și să parcurgă procedura de validare în perioada 16-20 noiembrie 2026.

Pentru persoanele fizice, platforma se deschide vineri, 20 noiembrie 2026, la ora 10:00. Înscrierile vor putea fi realizate până pe 25 noiembrie 2026, la ora 23:59.

Pe parcursul sesiunii, solicitanții vor putea anula și retransmite cererile dacă descoperă greșeli sau informații omise.

După aprobarea dosarelor și publicarea listelor cu beneficiarii, persoanele selectate vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a alege un instalator validat prin program. Montarea bateriilor și punerea acestora în funcțiune trebuie realizate în cel mult 12 luni.