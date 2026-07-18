Începe Rabla 2026. Unde se depun actele și ce urmează după înscriere

Persoanele fizice care vor să își cumpere o mașină nouă prin Programul Rabla 2026 se pot înscrie începând de luni, 20 iulie, de la ora 10.00. Cererile se depun exclusiv online, prin aplicația Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), iar solicitanții trebuie să încarce documentele prevăzute de ghidul de finanțare pentru a putea beneficia de ecotichetele acordate prin program.

Cererile se depun online, prin aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), iar sesiunea are un buget total de 300 de milioane de lei.

Solicitanții trebuie să își creeze dosarul în platformă și să încarce documentele necesare înainte de a putea beneficia de ecotichetul acordat prin program.

Unde se depun actele pentru Rabla 2026 începând cu ora 10

Programul Rabla Auto 2026 intră în etapa de înscriere pentru persoanele fizice luni, 20 iulie 2026, de la ora 10:00.

Pentru Rabla 2026 depunere acte, solicitanții trebuie să folosească aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. Înscrierea se realizează exclusiv online, iar persoanele interesate trebuie să își creeze un dosar de finanțare și să încarce documentele solicitate.

Dosarul trebuie să conțină cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și încărcată ulterior în platformă fără semnătură.

De asemenea, solicitanții trebuie să transmită:

actul de identitate valabil la data înscrierii;

certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de organul teritorial al Ministerului Finanțelor, cu o vechime de cel mult 90 de zile;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, emis de autoritatea locală, cu o vechime de cel mult 30 de zile.

AFM recomandă verificarea documentelor înainte de încărcarea acestora în aplicație, astfel încât actele să fie valabile la momentul depunerii cererii.

Pentru a simplifica procesul, instituția a pus la dispoziția persoanelor fizice și un material video explicativ care prezintă pașii necesari pentru înscrierea în platformă.

„Am pus la dispoziția cetățenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară și accesibilă, pașii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicația programului”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Ce urmează după înscrierea în program

După transmiterea cererii și încărcarea documentelor, solicitantul trebuie să aștepte validarea dosarului de către AFM.

Persoanele acceptate în program vor putea utiliza ecotichetul pentru achiziționarea unui autoturism nou prin intermediul producătorilor validați în Programul Rabla Auto 2026.

Un solicitant poate cere cel mult două ecotichete într-o sesiune de înscriere. Acestea pot fi folosite pentru cumpărarea a maximum două autovehicule noi, câte un ecotichet pentru fiecare mașină achiziționată.

Programul are ca obiectiv înlocuirea autoturismelor vechi cu modele noi, mai puțin poluante, prin acordarea unui sprijin financiar cumpărătorilor.

Bugetul alocat acestei sesiuni pentru persoane fizice este de 300 de milioane de lei.

Valoarea ecotichetelor

Suma acordată prin Programul Rabla Auto 2026 diferă în funcție de tipul de motorizare al autoturismului cumpărat.

Cele mai mari ecotichete sunt acordate pentru mașinile electrice, în timp ce pentru autoturismele cu motoare clasice sprijinul financiar este mai redus.

Valorile ecotichetelor sunt:

18.500 de lei pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Persoanele interesate sunt recomandate să consulte ghidul oficial al programului înainte de înscriere și să pregătească toate documentele necesare pentru depunerea online a cererii.