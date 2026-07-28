Adevărul despre stocurile de motorină din România. Expert: „Panica poate goli temporar benzinăriile”

România are o problemă reală privind securitatea aprovizionării cu petrol pe termen mediu, însă nu există date care să susțină scenariul potrivit căruia țara va rămâne fără motorină în următoarele două săptămâni, afirmă Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), într-o analiză publicată marți, potrivit Agerpres.

Expertul avertizează că principalul pericol pe termen scurt este panica în rândul populației, care ar putea duce la golirea temporară a unor benzinării.

„În 14 zile, cel mai rapid drum către pompe goale nu este oprirea țițeiului kazah, ci panica populației”, susține Chisăliță.

Potrivit acestuia, dacă un număr mare de șoferi ar încerca să își umple simultan rezervoarele și diferite recipiente, consumul obișnuit pentru mai multe zile s-ar putea concentra într-un interval de 24-48 de ore. Unele benzinării ar putea rămâne astfel temporar fără motorină din cauza capacității limitate de reaprovizionare, fără ca acest lucru să însemne existența unei penurii la nivel național.

România consumă aproximativ 17 milioane de litri de carburant pe zi

Datele centralizate de AEI arată că România a consumat 1,69 milioane de tone de carburant în patru luni, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 422.500 de tone pe lună sau 16,8-17 milioane de litri pe zi.

În aceeași perioadă, fluxurile de aprovizionare luate în calcul au fost de aproximativ 20.500 de tone pe zi, peste nivelul consumului intern. Diferența este reprezentată în principal de exporturi și tranzit.

„Acest lucru nu înseamnă că fiecare tonă poate fi imediat reținută în România, dar arată că există spațiu de adaptare a fluxurilor înainte de a se ajunge la o penurie națională”, explică Chisăliță.

O eventuală întrerupere totală și de lungă durată a livrărilor de țiței kazah ar reprezenta un șoc important pentru rafinăriile din România, însă nu ar determina oprirea imediată a întregii activități de rafinare. România dispune și de producție internă de țiței.

Poate ajunge motorina la 11 lei pe litru?

Chisăliță susține că panica nu ar justifica o creștere de durată a prețului motorinei de la aproximativ 9,9 lei la 11 lei pe litru la nivel național.

O creștere bruscă a cererii ar putea însă provoca epuizarea temporară a sortimentelor mai ieftine, diferențe mari de preț între benzinării și orientarea șoferilor către motorina premium.

Într-un astfel de scenariu, prețuri de 10,70-11,20 lei pe litru ar putea apărea punctual la anumite stații, în special pentru motorina premium, fără ca motorina standard să ajungă la un preț general de 11 lei pe litru.

Expertul cere autorităților date zilnice despre stocuri

Președintele AEI consideră că autoritățile ar trebui să publice informații actualizate despre stocurile comerciale și de urgență, producția rafinăriilor, importurile contractate, livrările programate și numărul benzinăriilor care se confruntă temporar cu probleme de aprovizionare.

Chisăliță avertizează și asupra mesajelor alarmiste privind o presupusă epuizare iminentă a carburanților.

„A informa despre riscuri este necesar. A transforma un scenariu extrem într-o certitudine poate crea chiar criza despre care se pretinde că avertizează”, susține acesta.

Printre riscurile reale pe termen mediu, analiza enumeră o eventuală întrerupere prelungită a livrărilor de țiței din Kazahstan, problemele de transport din Marea Neagră și presiunile asupra rutelor maritime prin Strâmtoarea Hormuz și Bab al-Mandab.