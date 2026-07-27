 Acciza la carburanți va fi redusă în funcție de preț. Nazare anunță „acciza dinamică” la carburanți: „Vrem să păstrăm prețul motorinei sub 10 lei” | adevarul.ro
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Acciza la carburanți va fi redusă în funcție de preț. Nazare anunță „acciza dinamică” la carburanți: „Vrem să păstrăm prețul motorinei sub 10 lei”

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Proiectul de lege care prevede măsuri pentru reducerea prețului carburanților a primit, luni, aviz favorabil în Comisia economică a Senatului. În urma negocierilor dintre fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a ajuns la o variantă comună, astfel că la vot va merge un singur proiect de lege.

PSD și PNL se ceartă pe prețul carburanților. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
PSD și PNL se ceartă pe prețul carburanților. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

UPDATE Nazare  „Vrem să păstrăm prețul motorinei sub 10 lei”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, pentru prima dată, România va introduce un sistem de „acciză dinamică”, care va permite reducerea accizei la motorină cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor de pe piață.

„Pentru prima oară introducem o formă de acciză dinamică. Aceasta înseamnă că, în funcție de creșterea prețului, acciza poate să scadă între 5% și 25%. Este o variantă mult mai flexibilă, care ne oferă posibilitatea să acționăm în intervalul următoarelor trei luni de la promulgare, prin hotărâri de Guvern”, a declarat Nazare.

Potrivit ministrului, în prima etapă reducerea va fi de aproximativ 10%, echivalentul a 34 de bani pe litru, însă aceasta poate ajunge la 68 de bani pe litru dacă prețurile continuă să crească.

„Noi vorbim de o reducere care va putea să crească și până la 68 de bani, în funcție de prețul final. Scopul este să păstrăm prețul motorinei standard sub 10 lei”, a explicat ministrul.

Nazare a precizat că măsura va fi aplicată timp de trei luni, cu posibilitatea de prelungire, iar Ministerul Finanțelor va reevalua nivelul accizei la fiecare două săptămâni.

Ministrul a explicat și de ce Guvernul a renunțat la varianta reducerii TVA la carburanți.

„Le mulțumesc că au renunțat la propunerea privind reducerea TVA, pentru că aceasta nu era compatibilă cu dreptul european. Așteptăm raportul Fitch în această săptămână și raportul Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului”, a afirmat acesta.

Nazare a estimat că reducerea inițială a accizei va avea un impact de aproximativ 100 de milioane de lei pe lună asupra bugetului, însă a subliniat că efectele vor depinde de evoluția prețurilor la pompă.

La rândul său, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că noul mecanism oferă Guvernului posibilitatea de a interveni rapid dacă situația de pe piața carburanților se deteriorează.

„Vorbim despre o perioadă de trei luni, cu posibilitatea de prelungire încă trei luni, prin hotărâre de Guvern. Am creat un cadru general care poate fi activat ori de câte ori este nevoie, fără să mai fie convocat Parlamentul”, a spus Ivan.

UPDATE Nazare anunță reducerea accizei la carburanți: „Impactul va fi mai mare decât în cazul reducerii TVA”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că reducerea TVA la carburanți a fost eliminată din proiect deoarece nu era compatibilă cu legislația europeană și ar fi transmis un semnal negativ agențiilor de rating.

„Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână și pe cel al Moody's săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului”, a declarat ministrul.

În locul reducerii TVA, Guvernul propune o acciză dinamică, care va fi redusă inițial cu 10%, iar ulterior va fi recalculată la fiecare două săptămâni, în funcție de prețul carburanților și de cotațiile internaționale.

„Pe trei luni, cu posibilitate de prelungire, și la fiecare două săptămâni vom evalua cuantumul accizei”, a precizat Nazare.

Ministrul a estimat că măsura va avea un impact de aproximativ 100 de milioane de lei pe lună asupra bugetului, dar a subliniat că acesta depinde de evoluția pieței.

Totodată, Alexandru Nazare a avertizat că există în continuare riscul ca România să fie retrogradată de agențiile de rating, deși Ministerul Finanțelor a prezentat toate datele necesare.

„Am făcut tot ce ține de noi la nivel tehnic astfel încât România să nu fie downgradată. Nu exclud acest risc. Este foarte important raportul Fitch care se va publica în această săptămână”, a spus ministrul.

Știre inițială 

Forma convenită renunță la reducerea TVA la carburanți, însă introduce o „acciză dinamică”, care va putea fi redusă cu un procent cuprins între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețului la pompă și a cotației internaționale a petrolului. Nivelul accizei va fi actualizat de două ori pe lună.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că prima reducere va fi aplicată imediat după promulgarea legii.

„În primă fază, la promulgare, vom avea o reducere cu 10%”, a declarat Alexandru Nazare.

La rândul său, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, inițiatorul propunerii legislative, a afirmat că noul mecanism va avea un impact mai mare asupra prețurilor decât o eventuală reducere a TVA.

„Avem câteva mecanisme de bază care se vor aplica. Reducere clară a accizei, impactul va fi mai mare decât în cazul reducerii TVA, limitarea exporturilor de motorină și limitarea adaosului comercial. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului”, a declarat Bogdan Ivan.

Proiectul urmează să intre în dezbaterea și votul Parlamentului, după ce a primit avizul favorabil al Comisiei economice din Senat. Dacă va fi adoptat și promulgat, reducerea accizei ar urma să fie aplicată automat, în funcție de evoluția pieței carburanților.

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