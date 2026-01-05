Absorbția fondurilor UE s-a dublat în ultimele 6 luni. Dragoș Pîslaru: „2026 este Anul PNRR”

Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni, 5 ianuarie, cifrele reale ale absorbției fondurilor europene și ale PNRR în ultimele luni, arătând că în ultimele șase luni ritmul plăților și rambursărilor s-a dublat și s-au deblocat mai multe programe.

„Pentru prima dată, vă prezint ÎN EXCLUSIVITATE cifrele reale ale situației în care ne aflăm, pe care nu le veți auzi la TV sau în altă parte”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Programe deblocate

Despre coeziune, ministrul fondurilor europene Dragoș Pîslaru a transmis: „Analiza comparativă a datelor evidențiază o accelerare masivă și fără precedent a procesului de absorbție în ultimele 6 luni comparativ cu întreaga perioadă de la începutul exercițiului financiar 2021-2027 (1 ianuarie 2021 – 23 iunie 2025)”.

Potrivit ministrului, sumele solicitate Comisiei Europene au crescut semnificativ, indicând o dublare a absorbției în doar șase luni.

„La rata de absorbție curentă sume solicitate Comisiei Europene performanța este și mai remarcabilă – de la 3 miliarde 9,91% am sărit la 6,3 miliarde 20,4%. Asta înseamnă o dublare a absorbției în ultimele 6 luni”, a scris el, adăugând că, și la nivelul rambursărilor efective, banii intrați în bugetul României s-au dublat față de perioada anterioară.

Pentru sceptici chiar și la rata de absorbție efectivă rambursări de la Comisia Europeană am găsit 2,9 miliarde adică 9,41% și am reușit să o ducem la 5,2 miliarde adică 16,6% în doar 6 luni Adică 2,3 miliarde euro intrați în conturile statului în această perioadă”, a mai scris el.

Potrivit acestuia, în perioada ianuarie 2021 - iunie 2025 (54 luni) s-au plătit, în medie, 86,6 milioane € pe lună, în timp ce în perioada iunie 2025 - decembrie 2025 (6 luni) ritmul a crescut la 456,2 milioane € pe lună.

În ceea ce privește rambursările de la Comisia Europeană, ritmul a crescut de aproape șapte ori față de perioada anterioară: „Capacitatea de a aduce banii înapoi în bugetul de stat a crescut exponențial Perioada anterioară Media a fost de aproximativ 54 milioane € pe lună Mandatul actual Media a sărit la 374 milioane € pe lună. Concluzie: Ritmul de rambursare a crescut de aproape 7 ori”, a adăugat ministrul.

El a adăugat, de asemenea, că ultimele șase luni au avut un impact disproporționat asupra rezultatelor totale ale exercițiului financiar 2021-2027.

„Deși reprezintă doar 10% din timpul scurs de la începutul programului 2021-2027 ultimele 6 luni au contribuit decisiv la rezultatele totale ale României 37% din toate plățile făcute în acest exercițiu financiar 2021-2027 au fost realizate în ultimele 6 luni de mandat 43% din totalul rambursărilor de la Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027 au fost încasate în acest interval scurt”, a mai susținut ministrul.

El a adăugat că, în ceea ce privește ținta pentru 2026, obiectivul este de peste 5 miliarde € atrași doar pe coeziune anul acesta.

„Nu va exista o întrerupere abruptă; pregătim deja continuitatea pentru programarea 2028-2034 printr-un plan de țară coerent. Suntem deja actor activ în negocierile de la Bruxelles pe noul cadru financiar multianual și vom maximiza interesul României de a atrage peste 60 miliarde de euro bani nerambursabili”, a mai scris Dragoș Pîslaru.

PNRR: de la blocaj la accelerare

Dragoș Pîslaru a explicat situația critică a PNRR la jumătatea anului 2025 și pașii făcuți pentru deblocare: „În iunie 2025 PNRR era într-un punct critic. Negocierile cu Comisia Europeană erau blocate aveam o cerere de plată suspendată și o bulibășeală totală în implementare cu o supracontractare fără număr și culminând cu lipsă totală de transparență și de instrumente de management care să țină lucrurile sub control. Astăzi lucrurile stau complet diferit”.

Ministrul a prezentat rezultatele guvernării actuale în implementarea PNRR: „În ultimele 6 luni similar cu ce am văzut pe Coeziune am absorbit o treime din tot ce s-a încasat prin PNRR din 2021 până în prezent. La 30.06.2025 execuția era de 6,8 miliarde euro. La 31.12.2025 execuția a ajuns la 9,7 miliarde euro cu 3 miliarde de euro mai mult absorbiți doar în guvernarea Bolojan. Am renegociat PNRR și l-am pus pe un făgaș responsabil pentru a maximiza absorbția. Am pus totul în transparență prin Tabloul de bord PNRR. Toate cele peste 20.000 de proiecte aflate în implementare pot fi urmărite de toată societatea Am împins reforme importante pe care le vom finaliza în 2026. Am depus Cererea de Plată nr 4 în valoare de 2,62 miliarde € Pe scurt în sfârșit. Guvernul știe ce face de ce face și pentru ce face lucruri pe PNRR Și da, 2026 este Anul PNRR. Avem o țintă ambițioasă de 10 miliarde € pentru acest an”.

Un efort de echipă pentru România

Ministrul a subliniat rolul echipei și colaborarea interinstituțională: „Acest succes nu este doar al meu. Vreau să le mulțumesc colegilor din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și din celelalte ministere, autorităților locale, beneficiarilor privați și, în mod special, prim-ministrului Ilie Bolojan și președintelui Nicușor Dan pentru susținerea constantă și înțelegerea importanței vitale a acestor bani pentru modernizarea României.

Sunt realist: provocările sunt uriașe, tensiunea socială există, iar timpul pentru PNRR și implementarea fondurilor europene este scurt. Dar sunt și optimist! Ținta noastră pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene. Minim 15 miliarde de euro care să ajungă în investiții cheie în spitale, școli, autostrăzi, infrastructură locală și competitivitate economică.

Pe baza absorbției și a creșterii ritmului din ultimele 6 luni, este cu adevărat posibil. Un efort colectiv, patriotic dacă vreți, prin care modernizăm împreună România. Un parteneriat larg, care poate arăta că se poate și în România”, a adăugat ministrul.