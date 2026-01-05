search
Luni, 5 Ianuarie 2026
România a primit un miliard de euro de la Comisia Europeană pentru plățile în avans către fermieri

Publicat:

România a încasat în data de 5 ianuarie 2026 suma de 988,7 milioane euro din fonduri FEGA, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, a informat luni Ministerul Agriculturii.

Un tractor merge pe o şosea dintre două câmpuri cultivate
România a primit 1 miliarde de euro de la CE pentru plățile în avans către fermieri. Foto arhivă

Sumele rambursate de Comisia Europeană acoperă plățile acordate fermierilor români sub formă de avans din schemele și intervențiile finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

„Rambursarea acestor bani de către Comisia Europeană arată că plățile noastre către fermieri sunt bine fundamentate și eligibile. Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme și pentru a menține stabilitatea financiară în agricultură, fără povară suplimentară asupra bugetului de stat”, a declarat ministrul Barbu.

În urma rambursării încasate astăzi, valoarea totală a rambursărilor de la Comisia Europeană în perioada 2025–2026 se ridică la aproximativ 4,08 miliarde euro, incluzând toate defalcările pe fonduri europene gestionate de România.

Prin aceste rambursări:

* se confirmă corecta derulare a plăților către fermieri

* se asigură continuitatea fluxurilor financiare pentru campania de plăți

* se diminuează presiunea asupra bugetului național, fondurile fiind decontate de Comisia Europeană

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, va continua autorizarea și plata sumelor aferente campaniei în curs, astfel încât fermierii să beneficieze la timp de sprijinul care li se cuvine.

Guvernul României a aprobat în ședința de joi, 11 decembrie 2025, modificările și completările aduse Hotărârii nr. 1570/2022 și Hotărârii nr. 1571/2022, acte normative care reglementează cadrul general de implementare a intervențiilor finanțate prin Planul Strategic PAC 2023–2027.

Prin aceste actualizări, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmărește clarificarea și simplificarea procedurilor, alinierea cu versiunea 7.1 a Planului Strategic, precum și întărirea transparenței și a respectării legislației europene.

Pentru partea de dezvoltare rurală (FEADR) sunt introduse norme privind clarificarea definițiilor, menționarea expresă a respectării Cartei drepturilor fundamentale ale UE, reguli unitare pentru situațiile în care solicitanții intră în insolvență sau faliment înainte de contractare, actualizarea prevederilor privind asistența tehnică și condiționalitatea socială, precum și publicarea informațiilor despre beneficiari conform Regulamentului (UE) 2021/2116.

În ceea ce privește intervențiile finanțate din FEGA, modificările vizează actualizarea condiționalității sociale, instituirea temeiului juridic pentru aprobarea unui sistem de evaluare a neconformităților prin ordin comun MADR–Ministerul Muncii și stabilirea cadrului de cooperare dintre APIA și Inspecția Muncii pentru accesul la informațiile privind sancțiunile din domeniul legislației muncii și SSM.

Actul normativ include o normă tranzitorie pentru proiectele selectate, dar necontractate, și stabilește un termen de 45 de zile pentru adoptarea ordinelor și procedurilor subsecvente.

Modificările aprobate nu afectează contribuția totală a Uniunii Europene destinată României prin PS PAC 2023–2027.

