Vineri, 21 Noiembrie 2025
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto: „Am reafirmat angajamentul ferm de a implementa PNRR”

Publicat:

Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit vineri, 21 noiembrie, la Palatul Cotroceni, pe vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto. La întâlnire, șeful statului a reafirmat „angajamentul ferm al României de a implementa PNRR” şi a „reiterat concentrarea noastră pe disciplina fiscală”.

Nicușor Dan a purtat discuții cu Raffaele Fitto. FOTO Facebook Nicușor Dan
Nicușor Dan a purtat discuții cu Raffaele Fitto. FOTO Facebook Nicușor Dan

„Am avut astăzi la Palatul Cotroceni o discuție importantă cu Vicepreședintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto. Am abordat cele mai importante provocări cu care se confruntă Europa, în special necesitatea urgentă de a proteja stabilitatea și de a stimula prosperitatea în toată Uniunea Europeană. Ne-am concentrat pe teme-cheie, precum consolidarea unității între statele membre, reformele în derulare și viitorul buget al UE”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

„Programele de coeziune ale UE au sprijinit în mod constant convergența și creșterea durabilă a României”

În cadrul întâlnirii, președintele Nicușor Dan a evidențiat rolul esențial al Politicii de Coeziune în cadrul mai larg al politicilor UE:

Am subliniat faptul că programele de coeziune ale UE au sprijinit în mod constant convergența și creșterea durabilă a României. În acest sens, am susținut necesitatea unor soluții eficiente pentru Politica de Coeziune, inclusiv în contextul viitorului Cadru Financiar Multianual.

De asemenea, am reafirmat că avansarea convergenței rămâne un obiectiv important pentru noi și constituie o bază pentru consolidarea competitivității Uniunii Europene și am subliniat importanța asigurării accesului extins și echitabil pentru companii la instrumentele de competitivitate ale UE. Obținerea unui echilibru corect între criteriile de performanță și cele geografice este esențială pentru a stimula o creștere incluzivă și pentru a preveni amplificarea disparităților în cadrul Uniunii”.

„Am reiterat concentrarea noastră pe disciplina fiscală, creșterea durabilă și investițiile strategice”

În ceea ce privește bugetul UE pentru perioada 2028–2034, președintele Nicușor Dan spune că a „susținut necesitatea unui cadru ambițios, eficient și flexibil, conceput pentru a avansa obiectivele pe termen lung ale Uniunii și pentru a răspunde eficient provocărilor emergente. Pe tot parcursul acestui proces, convergența trebuie să rămână obiectivul nostru central”.

„I-am transmis Vicepreședintelui Executiv Raffaele Fitto faptul că apreciem atenția constantă față de nevoile specifice ale regiunii de graniță estică a Uniunii Europene, am subliniat importanța unor soluții adaptate pentru această zonă și am evidențiat rolul investițiilor în securitate ca element complementar al competitivității.

Am reafirmat, de asemenea, angajamentul ferm al României de a implementa Planul Național de Redresare și Reziliență și am reiterat concentrarea noastră pe disciplina fiscală, creșterea durabilă și investițiile strategice”, a mai spus președintele Nicușor Dan.


