A început Programul Rabla 2025. Fondurile pentru mașini clasice, epuizate în doar 13 minute de la deschidere. Timpul de depunere - 1 minut și 20 de secunde/cerere

Programul Rabla a revenit începând cu 30 septembrie, însă ediția din acest an aduce bugete reduse și vouchere mai mici ca valoare. În doar 13 minute, fondurile pentru mașinile cu motoare clasice au fost epuizate.

După o amânare de câteva luni, înscrierile în Programul Rabla au fost reluate marți, 30 septembrie, la ora 10.00, prin platforma online a Administrației Fondului pentru Mediu. Este pentru prima dată când programul începe atât de târziu, iar anul acesta se desfășoară cu un buget semnificativ redus.

Interesul șoferilor pentru autoturismele cu motoare pe benzină și motorină a fost uriaș, astfel că fondurile disponibile, în valoare de 80 de milioane de lei, s-au epuizat în doar 13 minute de la deschiderea sesiunii, fiind depuse peste 7.000 de dosare.

„În doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice și au epuizat bugetul de 80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid.

Aplicația informatică a funcționat în parametri optimi, iar termenul minim de depunere al unei cereri a fost de aproximativ 1 minut și 20 de secunde”, potrivit unui anunț oficial al Administrației Fondului pentru Mediu.

În schimb, sesiunea pentru autoturismele electrice rămâne deschisă. Din bugetul total de 120 de milioane de lei, au fost utilizate până acum peste 44 de milioane, fiind depuse 2.516 dosare, ceea ce înseamnă că mai bine de o treime din fonduri sunt încă disponibile.

Cei care nu au reușit să prindă finanțare pentru mașini clasice pot aștepta o eventuală suplimentare de buget sau se pot orienta către varianta electrică.

Totuși, interesul pentru acest segment a scăzut semnificativ, deoarece valoarea ecobonusului este acum de doar 3.700 de euro, la jumătate față de edițiile anterioare.

Buget redus pentru 2025

Bugetul total al programului a fost stabilit la 200 de milioane de lei, de peste trei ori mai mic decât cel anunțat la începutul anului. În plus, și valoarea voucherelor s-a redus considerabil:

* 18.500 lei pentru un autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;

* 15.000 lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau motocicletă electrică;

* 12.000 lei pentru un autovehicul hibrid convențional;

* 10.000 lei pentru un autovehicul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă.

În perioada 2005 - 2024, prin Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, au fost casate în total 1.061.452 de autovehicule și au fost achiziționate 719.999 de autovehicule noi, dintre care 9.797 hibrid plug-in și 49.716 pur electrice, ceea ce evidențiază impactul major al acestor programe asupra reducerii emisiilor și modernizării parcului auto național, precizează Administraţia Fondului pentru Mediu.