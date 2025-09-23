Platformă falsă care promite înscrieri rapide contra cost în Programul Rabla Auto 2025. AFM depune plângere penală și avertizează asupra neregulii

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a depus marți, 23 septembrie, o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată, ce promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.

Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, „platforma respectivă induce în eroare persoanele interesate, sugerând că ar putea facilita înscrierea mai rapidă în programul derulat de AFM, deși această procedură se realizează exclusiv prin aplicația oficială a Administraţiei Fondului pentru Mediu, gratuit şi fără intermediari”.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va începe pe 30 septembrie 2025, la ora 10:00, iar înscrierile se vor putea face doar prin intermediul aplicației oficiale pusă la dispoziție pe site-ul www.afm.ro.

„Este revoltător şi profund nedrept ca persoane neautorizate să profite de încrederea şi dorinţa sinceră a cetăţenilor de a accesa programele noastre de mediu, promiţându-le, în mod fals, că pot obţine un loc asigurat sau o înscriere mai rapidă în schimbul unei sume de bani. Astfel de practici nu doar că induc în eroare oameni de bună-credinţă, dar subminează şi eforturile noastre de a menţine un sistem corect, gratuit şi transparent pentru toţi”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.