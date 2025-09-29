A fost publicat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere câștigă bani și ce ministere pierd

Ministerul Finanțelor a publicat în transparență luni, 29 septembrie, proiectul de OUG privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025.

Modificări pe venituri și cheltuieli

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3.230,6 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 27.810,2 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat crește cu 24.579,6 milioane lei.

a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2025, se diminuează per sold cu suma de 1.812,7 milioane lei

Influenţele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

Impozit pe profit: - 1.414,6 milioane lei, influenţă dată de evoluţia încasărilor comparativ cu programul stabilit, atât la impozitul pe profit de la agenţii economici cât şi la impozitul pe profit de la băncile comerciale;

Alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice: +1.268,0 milioane lei. Majorarea se datorează încasărilor situate peste programul stabilit la impozitul pe venitul microîntreprinderilor precum şi la impozitul pe dividende de la persoane juridice;

Impozit pe venit şi salarii: 1.871,2 milioane lei per sold, din care +1.682,9 milioane lei impozit pe venit şi -188,4 milioane lei cote defalcate din impozitul pe venit. Impozitul pe venit de +1.682,9 milioane lei este susţinut în principal de sporul încasărilor din impozitul pe veniturile din dividende, urmare a majorării cotei de impozit de la 8% la 10%.

Taxa pe valoarea adăugată: -2.443,9 milioane lei per sold, din care -1.941,9 milioane lei venituri din taxa pe valoare adăugată, iar +502,1 milioane lei sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. Diminuarea veniturilor din taxa pe valoare adăugată se datorează evoluţiei înregistrate de încasările din TVA comparativ cu programul stabilit, atenuată parţial de impactul pozitiv de 5.950,3 milioane lei al modificărilor legislative adoptate prin Legea nr. 141/2025;

Accize: +513,6 milioane lei, influenţă dată de evoluţia încasărilor din accize coroborată cu efectul majorării nivelului accizelor la benzină, motorină, alcool şi produse din tutun şi al instituirii accizelor la vinurile liniştite prin Legea nr. 141/2025;

Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii: -914,6 milioane lei, diminuare datorată măsurii privind restituirea contribuţiei la Fondul de Tranziţiei Energetică, atenuată parţial de majorarea veniturilor provenite din impozitul specific pe cifra de afaceri realizată de agenţii economici din sectoarele petrol si gaze naturale şi impozitul pe cifra de afaceri realizată de instituţiile de credit;

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi: +500,0 milioane lei, majorare ce reprezintă efectul estimat al taxării jocurilor de noroc;

Impozit pe comerţ exterior şi tranzacţiile internaţionale: +445,4 milioane lei;

Contribuţii de asigurări sociale: -776,6 milioane lei, influenţă dată de evoluţia încasărilor comparativ cu programul stabilit;

Venituri nefiscale: -2.240,7 milioane lei. Diminuarea veniturilor se datorează încasărilor situate sub programul stabilit la veniturile din dividende de la societăţi şi companii naţionale şi la veniturile din ajutoare de stat recuperate;

Venituri din capital: +265,4 milioane lei;

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări: -802,3 milioane lei;

Sume aferente asistenţei financiare nerambursabile alocate pentru PNRR: +2.196,3 milioane lei.

b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2025, se majorează, per sold, cu suma de 23.352,1 milioane lei.

Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

Cheltuielile de capital se diminuează cu 2.069,1 milioane lei.Ministerul Finanțelor

Fonduri de rezervă se majorează cu 500,0 milioane lei;

Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se majorează cu 5.371,9 milioane lei;

Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR se majorează cu 2.774,3 milioane lei;

Alte cheltuieli scad cu 478,4 milioane lei;

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2021- 2027 se diminuează cu 3.974,7 milioane lei;

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014 - 2020 şi din fondul de modernizare se diminuează cu 150,1 milioane lei;

Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 3.341,4 milioane lei;

Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu 4.345,1 milioane lei;

Cheltuielile cu subvenţiile se majorează cu 531,6 milioane lei;

Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 12.088,2 milioane lei;

Cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu 321,4 milioane lei;

Cheltuielile de personal se majorează, per sold, cu 696,3 milioane lei;

Ministere care primesc bani

Potrivit ordonanței de Uurgență privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, Guvernul a suplimentat creditele bugetare astfel:

Ministerul Finanțelor: 20 de miliarde de lei. Din suma totală, peste 12 miliarde merg la plata dobânzilor, 500 de milioane de lei la Fondul de Rezervă, dar și peste 7 miliarde de lei pentru proiectele cu finanțare din PNRR

Ministerul Dezvoltării primește aproximativ 2,5 miliarde de lei. Suma de 1 miliard de lei se va aloca proiectelor din cadrul Programului Anghel Saligny, iar 1,5 miliarde de lei celor din PNRR.

Ministerul Energiei: aproximativ 1,2 miliarde de lei. „Se propune asigurarea de sume suplimentare la subvenții (+1.000,0 milioane lei) pentru plata compensării prețurilor la energia electrică și la energia termică și alte transferuri (+200,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-1,1 milioane lei) precum și la active nefinanciare (- 0,1 milioane lei)”, după cum reiese din document.

Ministerul Mediului: 859 de milioane de lei.

Ministerul Economiei: 416 milioane de lei

Ministerul Educației: 140 de milioane de lei

Ministerul Justiției: 85 de milioane de lei

Autoritatea Electorală Permanentă: 169 de milioane de lei, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania pentru Președintele României din anul 2025

Serviciul Român de Informații: 92,8 milioane de lei. Cei mai multi bani sunt destinați cheltuielilor de personal (75 de milioane de lei).

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: 70 de milioane lei

Ministere care pierd bani

De asemenea, s-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, printre care:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: – 3.246,5 milioane lei, per sold

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: -1.849,2 milioane lei, per sold.

Ministerul Finanțelor: -668,3 milioane lei per sold.

Ministerul Afacerilor Interne: -164,8 milioane lei per sold.

Secretariatul General al Guvernului: -146,0 milioane lei per sold.

Serviciul de Telecomunicații Speciale: -127,6 milioane lei per sold.

Proiectul de rectificare bugetară poate fi văzut AICI.