250 de kilometri noi de autostrăzi şi drumuri expres vor fi dați în folosință în 2026

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) își propune ca în 2026 să deschidă pentru trafic 250 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres, dintre care 125 de kilometri pe Autostrada Moldovei, care vor asigura legătura până la Pașcani, a declarat directorul general Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, dacă 2025 este „un an istoric pentru infrastructura rutieră", în condiţiile în care a fost deschisă circulaţia pe 146 de kilometri de autostradă şi drum expres, anul viitor este şi mai ambiţios, ţinta fiind de 250 de kilometri noi.

„Anul viitor este şi mai ambiţios: în 2026 ţinta este de 250 de kilometri noi. A7 (Autostrada Moldovei): încă 125 km vor fi gata, permiţând circulaţia pe autostradă până la Paşcani. Finalizarea inelului nordic al A0 va asigura o legătură neîntreruptă de 578 km între Paşcani şi Constanţa (A7-A3-A0-A2). Premieră pe A1 Sibiu-Piteşti: deschidem secţiunea 4 (Curtea de Argeş-Tigveni) şi dăm în trafic Tunelul Momaia, primul tunel rutier din România săpat prin metoda austriacă. Sectorul Margina-Holdea (A1): ne propunem finalizarea celor 9,13 km, inclusiv a tunelurilor. Această deschidere este însă condiţionată de succesul testelor complexe pentru echipamentele de siguranţă şi monitorizare. Autostrada Transilvania (A3): deschidem încă 68 km. Vom avea 200 km de autostradă între Târgu Mureş şi frontiera cu Ungaria (Borş). Dunărea mai aproape: dăm în circulaţie DEx Brăila - Galaţi (10,76 km) în prima jumătate a anului, maximizând utilitatea Podului suspendat de la Brăila", a transmis Pistol, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Şeful CNAIR a precizat că în prezent 654 km de drum de mare viteză sunt în prezent în construcţie (proiectare şi execuţie), iar 374 km sunt în faza de licitaţie sau în curs de semnare a contractelor.

„Continuăm până când toate regiunile istorice ale României vor fi conectate! Este şansa noastră să intrăm în topul economiilor europene performante", a notat el.

În ceea ce priveşte anul care tocmai se încheie, Cristian Pistol a subliniat că 2025 este „anul în care am unit mai multe regiuni importante ale României prin drumuri de mare viteză".

„Încheiem un an istoric pentru infrastructura rutieră. Rezultatele din 2025 nu sunt doar cifre în rapoarte, ci ore câştigate de români în trafic şi regiuni istorice care, în sfârşit, se ating prin drumuri de mare viteză! În anul 2025 am atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză! Anul acesta am deschis circulaţia pe încă 146 km de autostradă şi drum expres. Principalele rezultate care au schimbat harta ţării: Unirea Moldovei cu Muntenia - Prin deschiderea a încă 95 km din A7, circulăm acum de la Bucureşti la Adjud (250 km) doar pe autostradă (A3 şi A7); Oltenia conectată la Dobrogea - Conexiunea DEx 12 cu A1 permite circulaţia de la Craiova la Constanţa (465 km) pe drum de mare viteză; Argeşul pe harta mare - Finalizarea secţiunii 5 a A1 (Sibiu - Piteşti) a creat un coridor neîntrerupt de la Curtea de Argeş la Constanţa (395 km); Bucureştiul se descongestionează prin A0 - Am deschis tot semi-inelul sudic al A0 (51 km), asigurând conexiunea strategică între A1 şi A2 pe Coridorul IV Pan-European; Fluidizarea circulaţiei la Cluj - finalizarea legăturii A3 - DN1 (DEx4) salvează zeci de minute pentru cei care tranzitau Turda", a menţionat acesta.