Tehnica japoneză de spălare a părului care pune accent pe sănătatea scalpului

Folosești un șampon bun, dar părul tău tot nu arată așa cum îți dorești? Japonezii pornesc de la o altă idee: felul în care îți speli părul și îți îngrijești scalpul contează mai mult decât pare pentru sănătatea scalpului.

E clar că, dacă vrem ca părul să arate bine, sănătatea scalpului este foarte importantă, iar hidratarea acestuia joacă un rol esențial. „Scalpul este pentru păr ceea ce solul este pentru flori”, explică, pentru „Vogue” Morgan Rabach, dermatolog și cofondatoare a LM Medical. „Cu cât scalpul este mai sănătos, cu atât cresc șansele ca părul să fie la fel.”

Maria Roberts, hairstylist și fondatoarea salonului Madart x Studio 25, care a petrecut o perioadă în Japonia, unde s-a format înainte de a-și deschide propriul salon și spa în Quijorna, Madrid. Acolo a remarcat că spălarea părului este centrată aproape exclusiv pe îngrijirea scalpului. În multe saloane, se folosesc două perii de masaj din silicon, câte una pentru fiecare parte a capului, pentru un masaj menit să curețe scalpul în profunzime și să stimuleze circulația.

„Cel mai eficient masaj al scalpului începe din partea din spate a capului și urcă treptat, cu accent pe creștet, unde există mai multe terminații nervoase”, mărturisește Maria Roberts, citastă de „Vogue”. Această tehnică stimulează creșterea părului, îl curăță mult mai eficient și relaxează scalpul.

În Japonia, folosirea uleiurilor pe păr înainte de spălare este o practică obișnuită. Acestea sunt aplicate direct pe scalp, cu scopul de a-l echilibra și de a-l menține curat mai mult timp. De altfel, uleiurile fac parte din rutina de îngrijire a părului nu doar înainte de spălare, ci și după, sau chiar zilnic. Istoric, acest obicei nu este nou: gheişele foloseau ulei de camelia pentru a da strălucire părului în timpul periajului.

Când vine vorba de uscarea părului, Maria Roberts insistă asupra unui lucru simplu: părul trebuie uscat blând, fără frecare, și întotdeauna înainte de a fi descurcat cu peria, altfel riscul de rupere crește. În Japonia, hairstyliștii încearcă să reducă pe cât posibil folosirea uscătorului, insistând mai întâi pe uscarea temeinică cu prosopul, susține ea.

Atât în Japonia, cât și în Coreea, femeile folosesc frecvent prosoape absorbante din microfibră sau chiar tricouri din bumbac moale, pentru a elimina excesul de apă și a reduce efectul de păr creț.

Mai puțină căldură aplicată direct pe scalp și pe lungimi ajută la protejarea părului și a vârfurilor, iar părul își păstrează aspectul neted, sunt de părere specialiștii.

Dincolo de observațiile din saloane și de explicațiile specialiștilor, aceeași idee apare constant și în discuțiile dintre consumatori: modul în care este tratat scalpul pare să conteze mai mult decât produsele folosite.

Ce spun oamenii despre masajul scalpului

Pe Reddit, /AsianBeauty într-o dezbatere pe tema: „există sau nu un mod corect de a-ți spăla părul”, utilizatorii ajung frecvent la aceeași concluzie: diferența nu o face șamponul, ci felul în care este tratat scalpul.

Mai mulți participanți la discuție observă că, în special în saloanele asiatice, spălarea părului este însoțită de masaj. „În toate saloanele la care am fost, în special asiatice, părul este spălat prin masarea scalpului cu șampon. Am auzit că aceasta este cea mai bună metodă, pentru că stimulează circulația sângelui și susține creșterea părului”, scrie un utilizator.

Altcineva explică de ce această abordare este utilă mai ales pentru părul uscat sau creț: „Țin șamponul cât mai aproape de scalp și îl masez cu buricele degetelor, nu cu unghiile. Lungimile nu au nevoie de șampon, în afară de ce ajunge pe ele la clătire. În schimb, balsamul nu ar trebui pus pe scalp.”

Alți useri spun că aproape orice tip de păr are de câștigat din această metodă. „Scalpul produce uleiurile naturale, nu are nevoie de balsam. Iar vârfurile nu au nevoie de șampon. Dacă aplici produsul uniform, nu mai e nevoie să freci agresiv și eviți căderea inutilă a firelor”, continuă cineva.

Discuția capătă greutate atunci când intervin profesioniști. Un hairstylist confirmă direct concluziile: „Sunt hairstylist și susțin tot ce s-a spus mai sus.”

„Folosesc o perie din silicon pentru scalp atunci când îmi spăl părul. Curăță mai bine depunerile decât degetele și este mult mai puțin probabil să rănească pielea decât unghiile”, explică cineva, care adaugă: „Masajul și stimularea circulației ajută scalpul, dar sănătatea părului este influențată și de alimentație, stres și genetică.”

„Nu există o singură metodă corectă. Totul depinde de păr și de stilul de viață.” Dar aproape toată lumea, pe thread, pare de acord asupra unui lucru: zgâriatul agresiv al scalpului face mai mult rău decât bine. „A scărpina scalpul imită mâncărimea intensă și poate duce la căderea părului”, avertizează un utilizator.

În esență, spălarea părului nu este o luptă cu scalpul, ci un proces de curățare atentă, prin masaj, dozaj și răbdare.

Aceleași principii stau și la baza unui concept care a devenit tot mai vizibil în ultimii ani: head spa-ul japonez, o extensie a ideii că îngrijirea scalpului începe cu relaxare, masaj și atenție la detalii, nu cu promisiuni rapide.

Cum este perceput „head spa”-ul japonez în afara reclamelor

Tot din această preocupare pentru sănătatea scalpului s-a născut și popularitatea head spa-ului japonez. În afara reclamelor și a videoclipurilor virale de pe rețele, percepția asupra acestui ritual este însă mult mai nuanțată. Tot pe /Asian Beauty, unde experiențele sunt povestite fără filtre de marketing, head spa-ul apare mai degrabă ca o formă de relaxare profundă decât ca o soluție garantată pentru regenerarea părului.

Unul dintre cele mai apreciate comentarii descrie o sesiune de head spa în Osaka, într-un salon specializat: „Am fost dus într-o cameră întunecată și liniștită, cu capsule individuale, fiecare cu un fotoliu mare, confortabil, care se lasă pe spate. Terapeutul mi-a pus o mască de dormit pe ochi și a început să maseze puncte strategice de pe cap, aproape ca la acupunctură, dar cu degetele, nu cu ace. Nu adorm de obicei la masaje, dar aici am adormit fără să-mi dau seama. A fost ca și cum aș fi fost dezarmat.”

Autorul subliniază că nu este vorba despre spălatul părului în sine, ci despre senzația generală de relaxare și atenția acordată scalpului: „Nu există spălare sau coafat, trebuie să te aranjezi singur după, dar tocmai asta face experiența terapeutică. Am mai fost la head spa-uri în afara Japoniei, dar nimic nu se compară cu nivelul de atenție și tehnică.”

Alți participanți confirmă componenta de relaxare, dar sunt mai rezervați în privința beneficiilor pe termen lung. „Sunt foarte relaxante. Dacă scopul tău este să te relaxezi și să ai un scalp curat și păr moale, atunci merită. Dar nu am simțit că ar exista un câștig pe termen lung, în afară de starea de bine.”

„Am încercat head spa-uri în Japonia, SUA și Thailanda. Cele japoneze sunt blânde, dar cele mai eficiente mi s-au părut cele coreene, care includ și analiză a scalpului. Acolo am simțit că nu e doar masaj, ci și înțelegerea reală a problemelor scalpului”, adaugă altcineva.

Există și voci critice, care temperează discursul. Un utilizator avertizează: „Toate aceste lucruri se bazează pe aceleași principii. (...) Beneficiul real vine din stimularea circulației, lucru pe care îl poți face și acasă cu un masaj regulat.”

Un alt comentariu merge mai departe și separă clar relaxarea de eficiență: „Nimic din toate astea nu ajută dacă nu este făcut constant. O singură sesiune nu schimbă nimic.”

În ansamblu, head spa-ul japonez este perceput ca o experiență de relaxare și îngrijire blândă a scalpului, apreciată pentru ritual și atmosferă, nu ca o soluție garantată pentru regenerarea părului. Beneficiile reale par să țină de masaj, de atenția acordată scalpului și de consecvență - nu de un tratament singular sau de promisiuni spectaculoase.