Dragoș Pîslaru sare în apărarea premierului: „Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul minune de la Buzău”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a criticat dur foștii guvernanți și „politicienii habarniști” care îi contestă pe premierul Ilie Bolojan, susținând că recesiunea actuală reflectă o corecție necesară a modelului economic românesc.

Dragoș Pîslaru afirmă că, datorită pregătirii sale academice, poate explica de ce o scădere economică poate fi, de fapt, benefică: „Recesiunea e de fapt o însănătoșire dramatică a modelului de creștere economică”, în timp ce „politicieni habarniști” îl critică pe premierul Ilie Bolojan.

„Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău și gașca lui de experți”, a scris Pîslaru într-o postare pe Facebook.

El a denunțat comportamentul „politicienilor habarniști” care, potrivit lui, și-au batut joc de banul public: „Zeci de politicieni habarniști ajunși peste noapte miniștri și, mai grav, prim-miniștri, și-au bătut joc de banul public. Cine sunt ei? Sunt băieții ăia «deştepți», care au lucrat toată viața la stat și cu toate astea: zboară pe la Monaco în avioane private, dar nu mai găsesc facturile; își dau jos ceasul Rolex de la mână și îl ascund în buzunar atunci când ies în conferințe de presă; conduc mașini de 100.000 de euro, închiriate de la firma «fostei» soții; își fac vacanțele în resorturi de lux alături de amantele lor, ale căror firme sunt abonate la banul public”.

„Toți îi dau lecții, dar niciunul nu vrea să-i ia locul”

Ministrul a subliniat că mulți dintre acești politicieni „stau bine-mersi în funcții călduțe la stat” și îl sabotează pe Bolojan: „Adică avem, în sfârșit, unul care își pune în joc toată reputația dovedită de bun administrator ca să ne scoată din groapă și ce face politicianul nostru oportunist? Îl sabotează pe unde-l prinde, de teamă să nu crească Bolojan! Toți îi dau lecții, dar niciunul nu vrea să-i ia locul”.

Pîslaru a explicat și din punct de vedere economic de ce criticile privind scăderea de -0,2% sunt nejustificate: „Ca economist cu studii absolvite la London School of Economics and Political Science, Harvard Business School, Universitatea din Viena și doctor în economie din partea Academiei Române, pot să explic cât de absurd este să vă lamentați că există scădere de -0,2% cu ajustare sezonieră la o reducere de deficit de 2,6%, în condițiile în care investițiile au preluat mai toată reducerea de consum”.

În final, ministrul a tras un semnal către foștii guvernanți și politicienii critici: „Oamenii cinstiți și de bună-credință din România înțeleg foarte bine că este nevoie de eficiență în guvern, în primării și în administrație, că trebuie să decăpușăm companiile de stat, că am trăit prea mult timp pe datorie, că nu se mai poate să umplem instituțiile publice de nepoți și de amante. Mesajul meu pentru acești băieți «deştepți» este cât se poate de clar: dacă nu vreți să ajutați la repararea dezastrului pe care tot voi l-ați cauzat, măcar aveți decența și bunul-simț să nu stați în calea celor care încearcă”.