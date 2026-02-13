Mesajul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, pentru aliații occidentali: „Donald Trump este vremelnic”

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, unul dintre potențialii candidați democrați la alegerile prezidențiale din SUA, a transmis un mesaj clar liderilor occidentali: „Donald Trump este vremelnic”. Declarația a fost făcută în cadrul Conferinței de Securitate de la München și vine în contextul în care deciziile controversate ale actualului președinte privind retragerea din acorduri internaționale, inclusiv cele climatice, necesită o strategie pentru viitorul lider de la Casa Albă.

Gavin Newsom, care se află printre cei șase democrați ce își anunță intenția pentru o eventuală candidatură prezidențială, a criticat administrația Trump pentru „distrugerea” alianțelor create după Al Doilea Război Mondial, scrie Politico. Vineri, în cadrul întâlnirilor de la Davos, liderii globali au sugerat că sunt conștienți de apropiata schimbare de conducere în Statele Unite, deși nu este clar dacă următorul președinte va acorda mai multă atenție problemelor climatice.

Întrebat despre cum să fie gestionată retragerea SUA din acordurile climatice, ministrul adaptării la schimbările climatice din Vanuatu, Ralph Regenvanu, prezent într-un panel alături de Newsom, a subliniat că „alte națiuni sunt deja obișnuite ca alegerile prezidențiale din SUA să schimbe modelul de cooperare. Așteptăm ca SUA să revină. S-a întâmplat o dată. Cred că se va întâmpla din nou”.

Retrageri și abrogări controversate

Contextul discuțiilor coincide cu deciziile recente ale lui Donald Trump de a revoca, joi, o constatare științifică esențială pentru reglementarea emisiilor de gaze cu efect de seră în SUA, o măsură catalogată de AP News și The New York Times drept una dintre cele mai radicale în domeniul politicii de mediu din ultimii ani.

În plus, administrația Trump pregătește abrogarea unei legi din perioada președintelui democrat Barack Obama, care reprezintă fundamentul luptei împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite. Aceste acțiuni pun și mai mult în evidență diferențele între abordările administrațiilor republicane și democratice privind schimbările climatice și politica internațională.