Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
14 februarie: Ziua în care s-a născut marele actor Octavian Cotescu

Publicat:

În data de 14 februarie 1851, s-a înființat societatea Junimea Română. De asemenea, la aceeași dată, dar în 1931, s-a născut actorul Octavian Cotescu, iar în 1970, a murit marele actor român de teatru şi film, Grigore Vasiliu Birlic.

Pe 14 februarie 1931, s-a născut actorul Octavian Cotescu. FOTO: Arhivă
Pe 14 februarie 1931, s-a născut actorul Octavian Cotescu. FOTO: Arhivă

1851: S-a înființat Junimea Română

Pe 14 februarie 1851, un grup de tineri români din Paris, ghidați de Nicolae Bălcescu și Constantin Alexandru Rosetti, au înființat Junimea Română, o societate politică și culturală menită să promoveze idealurile revoluționare și unitatea națională. Organizația a fost un important focar de idei progresiste, contribuind la formarea unei conștiințe naționale moderne.

Membrii Junimii Române au participat activ la mișcările revoluționare ale vremii și au menținut legături strânse cu personalități marcante ale exilului românesc. Prin publicațiile și întâlnirile lor, aceștia au influențat semnificativ viața politică și culturală a României în a doua jumătate a secolului XIX.

1888: A fost inaugurat Ateneul Român

Ateneul Român, devenit simbol al culturii românești, a fost inaugurat la București după o amplă campanie de strângere de fonduri, desfășurată sub celebrul slogan „Dați un leu pentru Ateneu!”. Clădirea a fost proiectată de arhitectul francez Albert Galleron, iar construcția a fost coordonată de Constantin Esarcu.

Edificiul impresionează prin stilul său neoclasic și domul său monumental, devenind gazda unor evenimente culturale esențiale pentru România. De-a lungul timpului, Ateneul a fost scena unor concerte memorabile și a găzduit momente istorice, inclusiv proclamarea României Mari în 1919.

1931: S-a născut actorul Octavian Cotescu

Octavian Cotescu (1931–1985) a fost unul dintre cei mai apreciați actori români de teatru și film, cunoscut pentru talentul său versatil și prezența charismatică pe scenă. Născut la Vălenii de Munte, Cotescu a urmat studiile la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București și și-a construit o carieră impresionantă, jucând atât roluri dramatice, cât și comice. Pe scena Teatrului Bulandra și a altor instituții de prestigiu, a fost apreciat pentru naturalețea interpretărilor și abilitatea de a contura personaje memorabile, adesea cu umor fin și subtilitate psihologică.

În cinematografie, Octavian Cotescu a strălucit în numeroase filme românești, printre care „Actorul și sălbaticii”, „Titanic Vals”, „Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu” și „Secretul lui Bachus”. Rolurile sale au rămas în memoria colectivă datorită expresivității și carismei actorului, dar și a felului unic în care combina comedia cu tensiunea dramatică. Cotescu rămâne un simbol al teatrului și filmului românesc din perioada sa, fiind admirat pentru profesionalismul și pasiunea cu care aborda fiecare personaj.

1946: A fost pus în funcțiune primul calculator de uz general

Pe 14 februarie 1946, la Universitatea din Pennsylvania, a fost pus în funcțiune ENIAC, primul calculator electronic, conceput în 1943 de John Presper Eckert și John Mauchly. ENIAC a fost folosit inițial de armata SUA pentru calcule balistice, dar a demonstrat rapid potențialul uriaș al calculatoarelor digitale.

Deși ocupa 167 m² și cântărea 27 de tone, ENIAC putea efectua 5.000 de operații pe secundă, revoluționând domeniul informaticii. Acesta a deschis drumul pentru computerele moderne, punând bazele tehnologiilor care astăzi sunt omniprezente în viața noastră.

1970:  A murit marele actor român de teatru şi film, Grigore Vasiliu Birlic

Grigore Vasiliu-Birlic (1905–1970) a fost unul dintre cei mai apreciați actori români de teatru și film, celebru pentru talentul său comic și capacitatea de a aduce la viață personaje memorabile.

Născut la Fălticeni, și-a început cariera în anii ’30 și a devenit rapid o figură emblematică a Teatrului Național din București.

Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără Nae Cațavencu și Dandanache din piesele lui Caragiale, precum și rolurile din „O noapte furtunoasă”, „O scrisoare pierdută” și „Conu Leonida față cu reacțiunea”. De asemenea, Birlic a strălucit și în cinematografie, în filme precum „D-ale carnavalului” și „Titanic Vals”, demonstrând un umor fin, o mimică excepțională și o naturalețe rar întâlnită pe scenă. Stilul său inconfundabil și capacitatea de a interpreta atât comedia de situație, cât și subtilitățile psihologice ale personajelor i-au consolidat statutul de legendă a teatrului românesc.

2003 – A fost eutanasiată Dolly, cea mai faimoasa oaie din lume

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

În 2003, Dolly, prima oaie clonată din lume, a fost eutanasiată după ce a dezvoltat probleme de sănătate asociate cu artrita și insuficiența pulmonară. Dolly devenise un simbol al cercetării genetice și al posibilităților revoluționare, fiind clonată în 1996 la Institutul Roslin din Scoția, printr-o procedură inovatoare de transfer nuclear de celule somatice. Aceasta a atras atenția întregii lumi, generând dezbateri ample despre etica clonării și implicațiile științifice ale replicării organismelor vii.

Pe parcursul vieții sale, Dolly a fost mai mult decât un subiect științific; a devenit un simbol al progresului tehnologic și al controverselor bioetice. Deși clonarea sa a demonstrat că replicarea ființelor adulte este posibilă, cercetătorii au observat că ea a prezentat unele semne premature de îmbătrânire, ceea ce a ridicat întrebări despre longevitatea și sănătatea animalelor clonate. Moartea sa a marcat sfârșitul unei ere în biotehnologie și a consolidat locul lui Dolly în istoria științei și culturii populare.

2005: A fost lansată platforma Youtube

YouTube, cea mai mare platformă de video din lume, a fost lansată pe 14 februarie 2005 de trei foști angajați PayPal: Steve Chen, Chad Hurley și Jawed Karim. Inițial, site-ul a fost gândit ca o platformă de întâlniri online bazată pe videoclipuri, dar rapid a evoluat într-un gigant media.

În doar câțiva ani, YouTube a devenit principala sursă de conținut video la nivel global, revoluționând modul în care oamenii consumă și creează conținut digital. În 2006, Google a achiziționat platforma pentru 1,65 miliarde de dolari, transformând-o într-un pilon al internetului modern.

2005: A fost asasinat liderul opoziției libaneze Rafik Hariri

Pe 14 februarie 2005, la ora 12:11, o explozie devastatoare a ucis liderul opoziției libaneze, Rafiq al-Hariri, provocând totodată zeci de victime și sute de răniți printre trecători în Beirut. Născut la 1 noiembrie 1944 în Saida, Hariri a fost un om de afaceri și politician influent, care reușise să unească opoziția parlamentară și avea cele mai mari șanse la alegerile parlamentare planificate pentru 2005. Serviciile secrete siriene au fost imediat suspectate de opoziție și de populație pentru implicarea în atentat.

