Accident pe linia 41, în Capitală: un BMW a rupt gardul de protecție și a ajuns pe șine

Un autoturism BMW a ajuns pe linia tramvaiului 41 din București, în zona Podului Grant, după ce a rupt gardul metalic care separă șinele de partea carosabilă. Circulația tramvaielor a fost blocată temporar pe ambele sensuri, iar STB a intervenit pentru a prelua călătorii afectați.

Societatea de Transport București a anunțat că linia 41 funcționează din nou în condiții normale pe strada Turda, începând cu ora 19:25.

Incidentul s-a produs pe strada Turda, în apropiere de Pasajul Grant. Mașina a rupt separatorul metalic care delimitează linia de tramvai și a rămas suspendată pe șine, blocând circulația.

„Linia 41 – blocată pe Str. Turda, la Pasaj Grant, pe ambele sensuri. Cauza: autoturism rămas suspendat pe linia de tramvai”, a transmis STB la ora 18.50.

În urma impactului, partea frontală a autoturismului BMW a fost grav avariată, iar mai multe bucăți de caroserie au fost împrăștiate pe carosabil. Gardul metalic de protecție a fost distrus, așa cum reiese și din imaginile apărute pe rețelele de socializare.

Pentru a asigura transportul călătorilor rămași în stații, STB a decis ca autobuzele liniei 641 să circule pe același traseu, preluând fluxul de pasageri. Până la această oră, nu au fost raportate informații privind eventuale victime.