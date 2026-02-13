Gură de aer pentru Petrolul. Ploieștenii ies din zona roșie după o întoarcere de scor cu revelația Superligii

Cu un parcurs dezamăgitor în acest sezon, Petrolul s-a afundat în coada clasamentului din Superliga. Ploieștenii s-au distanțat cât de cât de locurile retrogradabile grație victoriei de aseară cu FC Argeș, în deschiderea etapei cu numărul 27.

Oaspeții au deschis scorul în finalul primei reprize, prim tunisianul Adel Bettaieb (38), pe contraatac, după o pasă greșită a camerunezului Danel Dongmo. Petrolul a reușit să întoarcă rezultatul în ultima jumătate de oră, prin golurile marcate de Sergiu Hanca (65), pe spate, după o minge boxată greșit de portarul Cătălin Căbuz, la cornerul executat de Valentin Gheorghe, și de Andres Dumitrescu (88), cu un șut de la 14 metri. Pentru Dumitrescu a fost primul său gol înscris în tricoul echipei ploieștene, scrie Agerpres.

În minutul 86, s-a petrecut o fază ciudată, în urma căreia oaspeții puteau pleca cu toate punctele de la Ploiești. Claudiu Micovschi a trimis în poartă din lovitură liberă, dar golul a fost anulat fără un motiv clar de arbitrul Radu Petrescu, astfel că Petrolul rămâne neînvinsă de patru etape, în care a înregistrat două victorii și două egaluri (cu granzii Rapid și Dinamo). ”Găzarii” reușiseră să câștige și meciul tur, 1-0, în fața revelației din acest sezon al Superligii.

Petrolul - FC Argeș 2-1 (0-1)

Stadion ''Ilie Oană'' - Ploiești

Au marcat: Hanca (65), Dumitrescu (88)/ Adel Bettaieb (38).