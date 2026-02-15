search
Duminică, 15 Februarie 2026
Active ale Blue Air și ale altor companii, vândute la licitație

Publicat:

Active ale Blue Air și ale altor companii au fost vândute la licitație pe o platformă specializată în vânzarea activelor companiilor aflate în dificultate, valoarea încasărilor fiind de 32,591 milioane de euro în anul 2025, din care 90% reprezintă bunuri imobiliare – terenuri, clădiri și afaceri la cheie.

Avion Blue Air la sol
Active ale Blue Air au fost vândute la licitație anul trecut. Foto arhivă

Printre cele mai scumpe bunuri mobile vândute se află cele cinci carcase de avioane Boeing care au aparținut companiei Blue Air și care s-au adjudecat cu prețuri situate între 42.000 și 48.000 euro. 

Blue Air a intrat în insolvență, la cerere, Tribunalul București admițând la 21 martie 2023 și cererile ROMATSA, Blue Air Technic, Air Claim și a Aeroportului Cluj.  În luna ianuarie a aceluiași an, ANAF a pus sechestru pe șase aeronave ale Blue Air în contul obligațiilor fiscale restante ale companiei aeriene, precizând că suma datorată depășește 402 milioane de lei. 

Active  de peste 32,5 milioane euro, vândute în 2025 pe o platformă specializată

O platformă de licitații specializată în vânzarea activelor companiilor aflate în dificultate și nu numai, a anunțat că, în 2025, a vândut active în valoare de peste 32,5 milioane euro, în cadrul a peste 2.300 de licitații.

Cel mai scump imobil vândut anul trecut pe azitis.com a fost un teren cu suprafața de aproape 80.000 mp, cu construcții, în Sibiu, pretabil pentru dezvoltare imobiliară. A fost adjudecat de un investitor cu 7,84 milioane euro plus TVA.

„Apartamentele, spațiile comerciale și amplasamentele industriale au fost cele mai căutate bunuri imobiliare pe platformă în 2025. Anul trecut, am vândut imobile cu peste 29,4 milioane euro, în total, iar la începutul anului 2026 avem listate spre vânzare terenuri și clădiri în toată țara, în valoare de peste 80 milioane euro. Cele mai atractive oportunități de investiții rămân în zona rezidențial-comercială, însă observăm o creștere semnificativă a cererii și în segmentul logistic, care devine coloana vertebrală a noii economii. Cererea masivă pentru hale industriale situate în zone strategice e determinată de creșterea consumului online și de faptului că multe companii europene și americane și-au mutat producția mai aproape de casă pentru a evita blocajele globale”, a declarat Flavius Drăghici, COO azitis.com.

Activele Hidroconstrucția, inclusiv un port la Dunăre, vândute cu 5,84 milioane euro

Topul tranzacțiilor din 2025, în privința activelor imobiliare ale companiilor aflate în dificultate financiară, include un restaurant și o clădire de birouri din Râmnicu-Vâlcea (1,78 milioane euro), un teren cu construcții în Târgu-Jiu (1,48 milioane euro), un fost port la Dunăre, în Mehedinți (1,3 milioane euro) și o clădire de birouri în Timișoara (1,28 milioane euro) – toate aparținând inițial societății Hidroconstrucția, aflată în insolvență. Cel mai licitat bun a fost însă un teren de circa 25.000 mp din localitatea Izlaz (131 de oferte).

În total, platforma a susținut anul trecut peste 2300 de licitații, a înregistrat peste 900.000 de utilizatori unici și aproximativ 9.7 milioane de vizualizări pe site, iar activele listate au avut peste 59 milioane de afișări. Valoarea totală a bunurilor listate în 2025 a depășit 125 milioane euro, din care s-au vândut peste 380 de bunuri, majoritatea la prima licitație.

În acest moment, sunt scoase la licitație 542 bunuri împărțite în 11 categorii, de la construcții, utilaje, autoturisme, până echipamente și birotică, care însumează o valoare totală de peste 90 milioane de euro. Toate activele listate reprezintă oportunități de achiziții pentru orice persoane fizice și juridice, fiind vândute de companii în insolvență, faliment sau care se confruntă cu diverse situații de executare silită, ori de lichidare voluntară de portofolii.

Fostul hotel Ramada din Brașov, pus în vânzare

Cel mai repede se vând autoturismele și utilajele de construcții, iar unul dintre cele mai căutate active este o clădire multifuncțională (S+P+Mez+4E+M), 1.748 mp utili, situată în sectorul 1 al capitalei, care are peste 23.000 de vizualizări și un preț de pornire stabilit la 980.000 euro. În acest moment, cel mai valoros bun de pe platformă e fostul hotel de patru stele Ramada, operațional, situat în Săcele, județul Brașov.

„În 2026 vom continua să dezvoltăm platforma pentru utilizatori cu noi instrumente care vor integra inteligența artificială. Cumpărătorii vor putea interacționa cu un asistent personal care îi va susține în crearea contului și în procesul de participare la licitații. În paralel, construim o zonă de gamification care va consilia cumpărătorii cu privire la investiția optimă într-un anumit activ, în funcție de scopul achiziției, dar și un simulator care le va permite utilizatorilor să vadă efectul final al transformării activului după achiziție – de exemplu, cum va arăta o construcție pe un teren liber. Circa 1 milion de euro estimăm că vom investi anul acesta în îmbunătățirea experienței utilizatorilor”, susține Vasile Godîncă-Herlea.

Până la finalul anului 2026, compania își propune să listeze bunuri în valoare totală de peste 150 milioane euro și să înregistreze vânzări de peste 50 de milioane euro.

