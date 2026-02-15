Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie

Pentru prima dată în aproape șase decenii, Calul de Foc revine în zodiacul chinezesc, o combinație asociată cu energie intensă, viteză și o dinamică accelerată a schimbării. În interpretarea astrologică, accentul cade pe inițiativă, decizii rapide și capacitatea de adaptare într-un context mai puțin previzibil.

Anii guvernați de semnul Calului sunt 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 și 2026, iar elementul Foc este asociat anilor care se încheie în 6 sau 7, corespunzând polarităților Yang Fire și Yin Fire.

Ziua Li Chun, considerată începutul primăverii în calendarul BaZi, a avut loc pe 4 februarie. Suntem deja în 12 februarie, ceea ce plasează această tranziție simbolică direct în dinamica actuală a anului. Practici precum purtarea culorii roșii, formularea intențiilor pentru noul ciclu sau ritualurile tradiționale sunt frecvent asociate cu acest moment al noilor începuturi, potrivit unui material publicat în „Vogue”.

În 2026, Anul Nou chinezesc cade pe 17 februarie. Perioada festivă este marcată de ritualuri consacrate, de la focuri de artificii și mese festive până la plicurile roșii și dansurile tradiționale, și se încheie cu Festivalul Lanternelor, pe 3 martie. Anul Calului de Foc se va încheia pe 6 februarie 2027.

Dacă 2025, Anul Șarpelui de Lemn, a fost asociat cu ajustări, reevaluări și renunțarea la tipare depășite, 2026 schimbă complet registrul. Calul de Foc indică accelerare, inițiativă și o dinamică mult mai activă a schimbării. În contrast, Capra de Foc din 2027 este frecvent descrisă ca o energie de echilibrare, cu accent pe creativitate și reașezare după intensitatea anului precedent. În această succesiune simbolică, adaptabilitatea rămâne factorul decisiv: cei care răspund flexibil la schimbare tind să gestioneze mai eficient dinamica perioadei.

Berbec

2026 te obligă să încetinești suficient cât să te vezi, cu adevărat. Nu e un an al reacțiilor automate, ci al clarificărilor: ce vrei, de ce vrei și încotro te îndrepți. Pot apărea schimbări de perspectivă sau momente în care simți nevoia să regândești anumite decizii, dar exact aici stă câștigul. Cu cât îți ajustezi mai lucid prioritățile, cu atât îți va fi mai ușor să conturezi o direcție solidă pentru următoarea etapă.

Taur

2026 mută reflectorul de pe ceilalți pe tine. După o perioadă în care ai investit energie în stabilitate și în a-i sprijini pe cei din jur, anul acesta ești provocat/ă să te preocupi de propriile obiective cu mai multă hotărâre. Accentul cade pe inițiativă, decizii ferme și pași concreți. Este un context favorabil afirmării personale, mai ales în plan profesional. Poți simți nevoia să îți consolidezi poziția la muncă sau să îți folosești mai vizibil competențele. Rezultatele apar în măsura în care îți asumi direcția și acționezi fără ezitări inutile.

Gemeni

În 2026, anturajul nu mai e un detaliu. Cine intră în spațiul tău îți influențează direct energia, focusul și deciziile. Așa că selecția devine, inevitabil, importantă. Dacă simți că anumite relații scârțâie la nivel de valori, ritm sau intenții, ia semnalul în serios. Nu e anul compromisurilor sociale făcute din inerție. E anul în care calitatea conexiunilor bate cantitatea. Înconjoară-te de oameni care te susțin, te provoacă inteligent și sunt aliniați cu direcția în care mergi. Restul? Zgomot de fundal.

Rac

În 2026, viața profesională devine din ce în ce mai activă. Apar contexte noi, șanse de avansare sau decizii care pot schimba direcția profesională. Nu e însă un an în care lucrurile vin de la sine. Cere implicare, disciplină și capacitatea de a rămâne concentrat/ă pe ce contează cu adevărat pentru tine. Evită distragerile inutile, tensiunile mărunte și bârfele care consumă energie fără să producă rezultate. Cu cât îți vezi mai clar de obiective și îți gestionezi în mod inteligent resursele, cu atât progresul va fi mai ușor de construit.

Leu

2026 îți schimbă decorul. Apar deplasări, tot mai multe ocazii de a călători. Nu este însă vorba doar despre vacanțe, ci despre expunere la contexte diferite, oameni noi și experiențe care îți lărgesc perspectiva. Anul favorizează mișcarea și diversificarea experiențelor. Cu cât accepți mai ușor schimbarea și ieșirea din rutină, cu atât dinamica anului lucrează în avantajul tău.

Fecioară

În 2026, disponibilitatea ta constantă față de ceilalți cere puțină atenție. Tendința de a ajuta, de a rezolva și de a prelua responsabilități suplimentare poate deveni obositoare dacă nu există un echilibru clar. Anul te încurajează să îți protejezi timpul și energia. Nu orice solicitare merită un răspuns automat, iar recunoașterea eforturilor tale nu ar trebui privită ca un bonus, ci ca o normalitate.

Balanță

În 2026, nu mai merge să eviți la nesfârșit discuțiile incomode. Tendința ta de a păstra pacea cu orice preț poate deveni obositoare, mai ales când lucrurile care te deranjează rămân nespuse. Anul te împinge să fii mai direct/ă. Să îți exprimi clar nemulțumirile, dorințele și limitele. Chiar dacă asta mai tulbură apele pe moment, pe termen lung îți va aduce relații mai simple și mai oneste.

Scorpion

În 2026, ai nevoie de aer proaspăt. Aceleași obiceiuri, aceleași scenarii nu mai funcționează la fel. Anul te împinge natural spre lucruri noi, fie că le cauți tu sau apar pur și simplu. Orice schimbare de decor, ritm sau perspectivă poate avea un efect surprinzător de bun asupra ta. Rigiditatea nu te ajută acum; flexibilitatea devine cel mai bun avantaj al tău.

Capricorn

În 2026, schimbările sunt mai degrabă interioare decât vizibile din exterior. Este un an în care îți ajustezi modul de a gândi, de a privi lucrurile și de a reacționa la ce se întâmplă în jur. Nu e nevoie să forțezi nimic. Ritmul natural al anului îți permite să înțelegi mai bine ce te motivează și unde simți nevoia să trasezi limite mai clare, atât pentru tine, cât și în relațiile cu ceilalți.

Vărsător

În 2026, spațiul în care trăiești devine o prioritate. Lucrurile adunate, dar care nu îți mai sunt utile, pot crea o senzație subtilă de aglomerație și disconfort. Anul este potrivit pentru ordine și simplificare. Renunță la ce nu îți mai folosește, reorganizează, fă loc. Un mediu mai aerisit îți va influența direct starea și claritatea mentală.

Pești

În 2026, lucrurile încep să se așeze mai clar din punct de vedere financiar. Dispare o parte din presiunea legată de bani, iar sentimentul de siguranță devine din ce în ce mai prezent. Contextul este favorabil deciziilor mai mature. Chiar dacă impulsul de a cheltui poate crește, 2026 răsplătește prudența, planificarea și o raportare mai lucidă la propriile tale resurse.