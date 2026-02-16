search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Revoluția AI în România: Topul domeniilor unde agenții inteligenți au preluat deja producția și suportul

0
0
Publicat:

Agenții AI s-au infiltrat deja în procesul de producție și de suport al multor companii românești, care investesc doar câteva mii de euro în implementarea lor, inclusiv în domenii tehnologice sau financiar-bancare, potrivit datelor analizate de „Adevărul”.

Ecranul unui laptop pe care scrie AI Agents
Agenții AI, infiltrați în procesul de producție și de suport al companiilor. Foto Shuttersock

Potrivit specialiștilor din piață, 2026 devine anul în care agenții AI – sau „angajații digitali” – nu mai sunt proiecte pilot, ci resurse operaționale de bază în activitatea firmelor. Antreprenorii doresc să se adapteze noilor schimbări economice și să reducă presiunea pe cheltuieli. Astfel, o companie integrează în medie 4-7 agenți AI cu roluri diferite, în special pentru operațiuni financiar-fiscale, administrative, customer support, de vânzare și raportare de date, potrivit dezvoltatorilor români de tehnologii avansate de la Integrare.ai.

Potrivit acestora, în multe companii, agenții AI pot reduce 50-70% din costurile asociate proceselor repetitive, optimizând bugetele prin reducerea costurilor directe, evitarea angajărilor premature, creșterea eficienței, reducerea erorilor și luarea de decizii mai rapide și mai bine fundamentate.

„Agenții AI sunt integrați, în cel mai pragmatic și strategic mod posibil, direct în modul de funcționare al firmei. Sunt tot mai des folosiți deoarece pot executa procese complexe cap-coadă, pot lua decizii pe baza datelor disponibile, pot colabora între ei și pot funcționa 24/7, fără întreruperi. Nu mai vorbim despre un tool pus la dispoziție indiferent dacă e folosit sau nu, ci despre o nouă formă de lucru în câmpul muncii. O schimbare de care beneficiază angajații, clienții, antreprenorii, businessul în sine într-o piață competitivă.

Pe lângă un cash-flow sănătos, companiile își doresc resurse cu o balanță bună cost-rezultate. Iar inteligența artificială devine un sprijin critic pentru continuitatea și dezvoltarea firmelor, mai ales în contexte de presiune economică”, explică Geanni Suru, fondator Integrare.ai, precizând că, în funcție de numărul și tipul de automatizări implementate, investiția variază între 4.000 și 25.000 de euro.

„E o perioadă de automatizare la foc continuu, mai rapid decât era de așteptat, o schimbare cu adevărat masivă în mediul de business românesc: în ultimii doi ani, companiile au trecut de la un singur agent AI sau nicio automatizare, la o medie de 4-7 automatizări complexe în departamente cheie sau pentru operațiuni repetitive consumatoare de timp și bani. Angajații și antreprenorii învață cum să folosească inteligența artificială pentru a le fi mai ușor în munca de zi cu zi. La fel cum există o perioadă de acomodare în firmă sau training de vânzări, există un proces de training pentru ca angajații să învețe să utilizeze agenții AI, cu acces timp de 12 luni la o platformă educațională dezvoltată cu tehnologii nou apărute”, explică Geanni Suru.

Practic, companiile încep să construiască echipe hibride, formate din angajați și agenți digitali, care preiau activitățile repetitive, operaționale sau analitice și cresc viteza de execuție la nivel organizațional.

Ce tip de agenți AI implementează companiile din România

Automatizările și agenții AI sunt solicitați în special de companii medii și mari din industrii precum producție, retail și servicii. În aceste organizații, tehnologia este integrată pentru eficientizarea operațiunilor și reducerea costurilor recurente.

De asemenea, multe start-up-uri și firme mici implementează tehnologii pentru a automatiza cât mai multe procese repetitive, astfel încât să eficientizeze munca și să evite generarea unor cheltuieli suplimentare. Ulterior dezvoltă echipa cu specialiști în roluri esențiale pentru creșterea business-ului - vânzare, parteneriate sau coordonare.

Cei mai căutați agenți AI sunt:

• agenți AI pentru automatizarea proceselor repetitive: facturi, rapoarte, documente

• agenți de suport clienți: email, WhatsApp, chat, ticketing

• agenți de vânzări și lead qualification: lead management, follow-up automat, ofertare

• agenți pentru analiză de date și raportare managerială: dashboards, rapoarte predictive, alerte

• agenți care conectează mai multe aplicații și „leagă” fluxuri de lucru

„În România, cererea este foarte pragmatică. Companiile nu caută AI „spectaculos”, ci AI care economisește timp și bani. Practic, firmele cer agenți care înlocuiesc task-uri, nu oameni, vor tehnologii care pot fi controlate, auditate și adaptate rapid și care oferă oportunitatea de a reduce cheltuielile. Cele mai frecvente implementări de către companii sunt făcute în operațiuni financiar-contabil, vânzări, customer support, operațional / back-office, management”, a adăugat Suru.

Domeniile din România cu cea mai mare rată de implementare

Concret, companiile din producție solicită agenți AI care simplică mult operațiunile din departamentul financiar, operațiunile din depozit sau operațiunile din zona administrativă, care implicau multă muncă repetitivă în trecut.

Citește și: Nu AI-ul te scoate din joc, ci lipsa direcției. De ce contează dezvoltarea personală acum

În retail sunt integrați agenți AI care supervizează stocurile, comenzile de aprovizionare și gestionează plățile către furnizori.

Companiile care vând servicii vor agenți AI care generează leaduri, dar și care gestionează fiecare lead de la primul contact până la semnarea contractului, cu implicare minimă din partea unei persoane.

Concomitent cu implementarea agenților AI, companiile își instruiesc echipele pentru folosirea noilor automatizări, astfel încât angajații să fie pregătiți și confortabili cu schimbarea din firmă. Este o schimbare de abordare în companii în special pentru eliminarea stresului și fricilor angajaților, care vine cu un val de solicitări pentru training specializat. Astfel, în 2025, numărul participanților la traininguri de utilizare a inteligenței artificiale și a agenților AI a crescut cu peste 100%.

Noi trenduri în sectorul bancar

Potrivit raportului Accenture Top Trends for Banking in 2026 – The Era of Unconstrained Banking, sectorul bancar traversează un moment de transformare profundă. Barierele care au limitat timp de decenii capacitatea de scalare, viteza de inovare și flexibilitatea operațională se estompează, pe fondul progreselor rapide în inteligența artificială, digitalizarea banilor și modernizarea platformelor tehnologice. Aceste schimbări mută bankingul din zona deciziilor amânate în cea a acțiunilor imediate.

Raportul evidențiază șase tendințe majore care vor influența modul în care băncile creează valoare, gestionează riscul și concurează în 2026 și ulterior.

1. Viitorul banilor: valoarea devine inteligentă

Banii intră într-o nouă fază, definită de modul în care circulă și funcționează în numele deținătorilor. Stablecoin-urile, monedele digitale ale băncilor centrale și depozitele tokenizate avansează de la inițiative pilot către utilizare la scară largă. Plățile programabile permit integrarea de date, reguli și context, transformând tranzacțiile în procese dinamice și autonome. Studiul arată că lipsa unei strategii clare în acest domeniu poate expune băncile la pierderi semnificative de venituri.

2. Viitorul experienței: banking prezent acolo unde contează

Pe măsură ce interfețele AI evoluează către asistenți conversaționali capabili să înțeleagă contextul, așteptările clienților se schimbă radical. Relația cu banca se extinde dincolo de canalele tradiționale, către platforme digitale și ecosisteme AI. Experiențele fragmentate devin un risc major, iar diferențierea va veni din capacitatea băncilor de a recunoaște și de a gestiona coerent intenția clientului pe toate punctele de interacțiune, îmbinând eficiența tehnologică cu interacțiunea umană.

3. Viitorul muncii: AI-ul agentic redefinește productivitatea

Agenții AI determină o regândire fundamentală a modului în care este organizată munca în banking. Modele emergente arată cum angajații pot coordona agenți AI pentru a obține un impact semnificativ mai mare în activități precum dezvoltarea software, procesele de cunoaștere a clientelei sau evaluarea riscurilor. Raportul subliniază că valoarea maximă este obținută atunci când tehnologia este susținută de leadership, de reproiectarea rolurilor și de dezvoltarea competențelor necesare colaborării om–AI.

4. Viitorul tehnologiei: modernizarea devine esențială

Investițiile întârziate în sistemele de bază au generat complexitate tehnologică și costuri operaționale ridicate. Studiul arată că noile capabilități oferite de AI generativ, arhitecturile modulare și platformele deschise permit, pentru prima dată, modernizarea infrastructurii la ritmul și cu eficiența necesare industriei. Într-un context în care reziliența și adaptabilitatea sunt critice, modernizarea tehnologică devine un element central al strategiei de business.

Citește și: Profeția apocaliptică a Inteligenței Artificiale privind locurile de muncă este pe cale să devină realitate

5. Viitorul riscului: o perspectivă integrată

Riscurile financiare, operaționale, cibernetice și geopolitice se manifestă tot mai interconectat. Deși organizațiile investesc sume considerabile în conformitate și control, raportul arată că abordările fragmentate limitează capacitatea de anticipare. Următorul nivel de maturitate presupune conectarea datelor la nivel de organizație, utilizarea AI pentru identificarea tiparelor în timp real și dezvoltarea unei culturi în care gestionarea riscului este o responsabilitate colectivă.

6. Viitorul competiției: presiune tot mai mare asupra bilanțului

Noi jucători, de la furnizori de plăți și fintech-uri, până la companii din zona crypto și credit privat, vizează direct segmentele tradiționale ale bankingului. Studiul indică faptul că peste 200 de trilioane de dolari în depozite și împrumuturi sunt expuse acestor transformări. Capacitatea de a crea propuneri de valoare integrate, care combină tehnologia, datele și relația cu clientul, va deveni esențială pentru menținerea competitivității.

Tendințele care conturează anul 2026 indică un punct de inflexiune clar pentru industria bancară. Pentru unele instituții, schimbarea va fi resimțită ca fiind bruscă. Pentru cele care aleg să conducă transformarea, acest moment reprezintă însă o oportunitate rară de a redefini viitorul sectorului.

Având în vedere amploarea schimbărilor, raportul subliniază că avantajul competitiv decisiv ar putea veni din cultură, mai degrabă decât din tehnologie sau din dimensiunea bilanțului. Băncile care vor reuși să echilibreze curiozitatea cu execuția, inovația cu reziliența și automatizarea cu empatia vor fi cele care, privind retrospectiv, vor considera anul 2026 un moment definitoriu pentru succesul lor pe termen lung.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Minerale rare din Groenlanda, procesate într-o fabrică secretă din România. Compania SpaceX a lui Elon Musk, printre clienți
stirileprotv.ro
image
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
gandul.ro
image
Marcel Ciolacu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace: „Aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu Trump”
mediafax.ro
image
Cine e sportivul român operat direct pe pârtie, după ce a suferit un accident grav la o competiție: ”Fața mea a fost pe post de frână”
fanatik.ro
image
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
observatornews.ro
image
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Se poate cumula pensia din România cu cea din străinătate? Ce spune legea
playtech.ro
image
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul oltean
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de ani”
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu tună și fulgeră! E cel mai DUR ATAC: ‘Dați-l afară, că d-aia v-ați nenorocit!”
romaniatv.net
image
Anunț pentru seniori de la Casa Națională de Pensii! Ce se întâmplă cu procesul de recalculare a pensiilor
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu în Parcul regal de pe domeniul Săvârșin, la Grădina Ascunsă FOTO Andreia Neamț, Casa Majestății Sale (6) jpeg
Sunt încă în vacanță? Cuplul regal român a rămas peste iarnă la Săvârșin, pe domeniul preferat al Regelui Mihai
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Seliște din secolele XV–XVI (© Facebook / Agenţia Naţională Arheologică)
O seliște din secolele XV–XVI, descoperită de arheologi în Republica Moldova / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”

OK! Magazine

image
Lovitura care l-ar dărâma pe Regele Charles! Andrew Mountbatten-Windsor, fratele lui, riscă închisoare pe viață?

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știi despre el ca să nu ai surprize mai târziu!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!