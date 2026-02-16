search
Luni, 16 Februarie 2026
Ce tip de magneziu este bun pentru somn. Cu cât timp înainte de culcare trebuie luat

Publicat:

Magneziul, considerat nutrient esențial și administrat frecvent ca supliment, este implicat în sute de reacții din organism, având beneficii importante. Influențează inclusiv odihna, dar nu toate formele chimice, dacă este necesară suplimentarea, ajută la fel pentru un somn mai bun și mai profund.

Administrarea de suplimente, doar la indicația medicului FOTO: Pixabay
Pe seama acestui nutrient esențial sunt puse foarte multe beneficii: ajută la sănătatea inimii și a tensiunii; reduce stresul și anxietatea; influențează funcționarea mușchilor și previne spasmele; lucrează împreună cu calciul și vitamina D contribuind la prevenirea osteoporozei și a fragilității osoase; ajută în controlul glicemiei și prevenirea diabetului;  poate preveni migrenele (unele studii arată că deficitul favorizează migrenele); poate ajuta în combaterea constipației ocazionale, favorizând tranzitul; participă la producția de anticorpi și reducerea inflamației, astfel susținând sistemul imunitar; poate ajuta în ameliorarea simptomelor premenstruale și, nu în ultimul rând, ajută la obținerea unui somn mai bun și mai profund.

Prevenția și menținerea unui stil de viață sănătos este una dintre temele care vor fi dezbătute în cadrul evenimentului Healthcare Forum, organizat de Adevărul, pe 24 martie, alături de teme precum accesul la spitale și tratamente, decalajele între urban și rural, colaborarea dintre sectorul public și privat sau criza de personal medical.

Forma de magneziu cea mai recomandată pentru somn

Cum ne ajută magneziul să avem un somn odihnitor? Magneziul stimulează GABA (acidul gama-aminobutiric - principalul neurotransmițător inhibitor din sistemul nervos central, având rolul esențial de a reduce excitabilitatea neuronală și de a induce calmul), astfel reducându-se trezirile nocturne, în special în cazurile de insomnie asociată cu stres.

Nu toate formele chimice servesc la fel de bine scopului de a obține un somn odihnitor. De menționat că majoritatea produselor cu magneziu pe care le găsim în farmacii sunt suplimente alimentare, nu medicamente. Se folosesc, după cum menționam mai sus, pentru: crampe, somn, stres, oboseală, deficit ușor etc.. De reținut că suplimentele alimentare nu necesită rețetă, au doze moderate și sunt folosite pentru întreținere sau prevenție, însă sfatul este să apelăm, înainte de a le achiziționa și a le administra, la sfatul unui medic.

Magneziul se folosește mai rar și ca medicament, caz în care îl regăsim într-o altă formă farmaceutică (sub formă injectabilă). Se folosește în doze mari, obligatoriu prescrise de medic, fiind strict monitorizat. Ca medicament este folosit în tratarea aritmiilor, preeclampsiei, deficitului sever, convulsiilor etc.

Cât despre formele chimice pentru suplimentele alimentare, regăsim magneziul sub forma:

• magneziu glicinat

• magneziu bisglicinat

• magneziu citrat

• magneziu L-treonat

• magneziu malat

Forma ne indică în fapt cu ce substanță este legat magneziul pentru a fi absorbit mai bine în corp.

Pentru a ne ajuta în problemele legate de somn, cel mai potrivit tip de magneziu este considerat magneziul glicinat (sau bisglicinat), pentru că are absorbție bună și un efect calmant asupra sistemului nervos, ceea ce poate ajuta la relaxare și adormire.

Și magneziul citrat poate fi o alternativă pentru somn, însă este de luat în seamă faptul că are și efecte laxative dacă este administrat în doze mari. În schimb, magneziul treonat este folosit pentru susținerea funcției creierului dar pentru a ne ajuta să dormim bine se ia cu câteva ore înainte de ora la care mergem la culcare.

Când să iei magneziul pentru somn

Momentul recomandat pentru administrarea magneziului este cu cel puțin 30-60 minute înainte de culcare. Unele ghiduri sugerează ca administrarea să se realizeze cu 30-120 de minute înainte de culcare, pentru a permite organismului să absoarbă magneziul. Este nevoie să treacă un timp între momentul administrării și momentul în care mergem la culcare pentru că magneziul nu acționează instant, ci nivelul acestuia crește în timp după administrare.

Cât despre doze, între 200 și 400 mg/zi de magneziu sunt suficiente pentru susținerea somnului și relaxării musculare, însă cu atenție la doza sigură acumulată din suplimente și din alimentație, din acest motiv este necesară recomandarea medicului.

Pentru persoanele care se confruntă cu probleme digestive este recomandat ca magneziul să fie administrat cu o masă ușoară.

Din ce alimente putem lua magneziul

Magneziul se găsește în mod natural în legumele cu frunze verzi, în nuci, în semințe și cerealele integrale, dar și în ciocolată neagră, iar sfatul este să apelăm la suplimente atunci când avem cu adevărat nevoie. Pentru a afla care este necesarul și doza recomandată (dacă se impune suplimentarea) este recomandat să ne adresăm medicului.

Există anumite semne ale nivelului scăzut de magneziu, însă acestea nu apar în stadii incipiente. Potrivit drogs.com, în general, nivelurile normale de magneziu din sânge sunt între 1,8 mg/dl și 2,2 mg/dl. În cazul unui deficit pot apărea simptome precum: poftă de mâncare scăzută, greață sau vărsături, senzație de oboseală, slăbiciune, amorțeală sau furnicături, crampe musculare, convulsii, confuzie, palpitații cardiace sau bătăi neregulate ale inimii. Semnele deficitului de magneziu nu sunt însă specifice. Ele sunt, în mare parte, comune multor probleme de sănătate, motiv pentru care este necesară recomandarea medicului pentru investigații suplimentare sau pentru administrarea de suplimente.

Potrivit drogs.com, printre factorii care pot contribui la niveluri scăzute de magneziu e regăsesc:

- anumite afecțiuni (de exemplu boala Crohn, boala celiacă și diareea cronică pot afecta absorbția magneziului);

- consumul de alcool, care pe termen lung poate duce la pierderi de magneziu prin creșterea excreției urinare și probleme ale sistemului digestiv;

- boli hepatice (ficatul, care produce albumina, o proteină care ajută la transportul magneziului în organism, este afectat);

- vârsta înaintată - pe măsură ce îmbătrânim, absorbția magneziului din intestin scade, iar excreția de magneziu prin urină crește;

- administrarea anumitor medicamente (de exemplu diureticele și inhibitorii pompei de protoni);

- alimentația deficitară, care nu asigură un nivel optim de magneziu;

- stresul, care poate crește și acesta pierderea de magneziu.

alune, migdale, caju, nuci - foto -Pixabay
Semințele și nucile, de ajutor în corectarea deficitului de magneziu FOTO: Pixabay
Pentru diagnosticarea deficitului de magneziu, care este un proces dificil, deoarece nivelurile de magneziu din sânge nu reflectă întotdeauna conținutul total de magneziu din organism, se folosesc mai multe teste, tot medicul fiind cel care le poate indica, pe baza simptomelor, a istoricului medical etc..

Pentru restabilirea nivelului optim de magneziu în organism ar putea fi suficient să creșteți aportul de alimente bogate în magneziu. Dacă problema nu se remite se poate recomanda un supliment de magneziu, însă la fel de important este să se identifice și să se intervină asupra cauzelor deficitului, simpla administrare de suplimente fără indicația medicului putând să reprezinte un pericol în cazul unor afecțiuni preexistente sau în cazul în care sunteți sub tratament cu diverse medicamente.

