Coșmarul unei fetițe de 12 ani: Torturată și forțată de propria mamă să se prostitueze. Gestul curajos care a salvat-o

O fetiță de 12 ani din regiunea Estrela do Sul, Brazilia, a reușit să pună capăt unui coșmar inimaginabil printr-un gest de o curaj extrem: i-a scris o scrisoare de ajutor unui coleg de școală. În rândurile așternute pe hârtie, minora a descris calvarul prin care trecea, fiind torturată și forțată chiar de propria mamă să întrețină relații sexuale cu un bărbat de 57 de ani. Cazul, de o brutalitate șocantă, a dus la arestarea imediată a celor doi agresori și a scos la iveală detalii înfiorătoare despre metodele folosite pentru a reduce victima la tăcere.

Deși scrisoarea a fost elementul care a consolidat acuzațiile, ancheta Poliției Civile din Minas Gerais a căpătat o turnură decisivă încă din data de 24 ianuarie. La acea vreme, autoritățile au descins la ferma unui om de afaceri local, unde l-au găsit pe bărbat dezbrăcat, în timp ce copila se afla în aceeași cameră, într-o stare profundă de șoc. Această intervenție a dus la plasarea în arest preventiv a mamei fetei, în vârstă de 26 de ani, și a complicelui acesteia, începând cu data de 25 ianuarie. Informațiile au fost confirmate oficial pentru CNN Brasil.

Metode de tortură și manipulare farmacologică

Investigațiile au dezvăluit un mecanism de abuz calculat cu sânge rece. Mama victimei este suspectată nu doar că a intermediat întâlnirile sexuale, ci și că a pregătit-o pe minoră pentru a suporta agresiunile fizice. Conform anchetatorilor, femeia își drona fiica cu sedative și folosea unguente anestezice pe părțile intime ale acesteia pentru a diminua durerea cauzată de abuzuri și pentru a facilita actele sexuale.

Mai mult, copila era supusă unor pedepse fizice crunte, fiind bătută cu cabluri electrice, și trăia sub teroarea constantă a amenințărilor cu moartea, menite să o împiedice să divulge schema de prostituție în care era captivă.

Finalizarea anchetei și acuzațiile oficiale

Poliția a finalizat dosarul și l-a înaintat instanței din statul Minas Gerais. Bărbatul de 57 de ani urmează să fie judecat pentru viol asupra unei persoane vulnerabile, faptă comisă în formă continuată. În paralel, mama fetei este acuzată de facilitarea prostituției unei persoane vulnerabile și tortură. Autoritățile braziliene au subliniat că intervenția promptă a școlii și a colegului care a primit biletul a fost vitală pentru salvarea minorei din mâinile agresorilor.