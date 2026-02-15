search
Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Decriptarea mesajului lui Rubio la Munchen: „Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o J.D. Vance”

0
0
Publicat:

Analistul în securitate Hari Bucur-Marcu traduce mesajul transmis Europei de secretarul de stat american Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen. Dincolo de limbajul diplomatic, discursul oficialului american este extrem de dur.

Marco Rubio a transmis europenilor un mesaj dur „îmbrăcat în mătase”. FOTO: EPA EFE
Marco Rubio a transmis europenilor un mesaj dur „îmbrăcat în mătase”. FOTO: EPA EFE

Analistul în securitate Hari Bucur-Marcu, fost coordonator academic al Centrului de Studii NATO din București, ofițer responsabil cu aspectele miliare ale NATO, având o contribuție importantă la integrarea țării noastre în Alianță, traduce mesajul secretarului de stat american Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen.

„Uneori mă simt ca dascălul acela care ar vrea să le explice copiilor din clasă cum e cu formula chimică a apei, doar ca să descopere că copiii din clasă nici măcar nu știu ce înseamnă literele din care este compusă acea formulă chimică, d-apoi să aibă habar de conceptul de element chimic, de atom, de moleculă, de masă, de legături și așa mai departe”, scrie analistul pe o rețea de socializare.

„Sunteți inculți și leneși în gândire, spre deosebire de strămoșii noștri comuni”

El subliniază că nu poți înțelege discursul lui Marco Rubiodecât dacă știi despre ce vorbește domnia sa.”

Astfel, Bucur-Marcu traduce în limbaj comun discursul secretarului de stat american:

„Eu, Rubio, sunt un american cu rădăcini de familie în Europa și care am venit azi la voi, europenilor, acasă, să vă spun că trăiți într-o realitate iluzorie.

Că sunteți inculți și leneși în gândire, spre deosebire de strămoșii noștri comuni, cei care au inventat bunurile materiale și spirituale de care ne bucurăm noi astăzi și pe care voi le desconsiderați, ca și când astea ar fi fost defecte și nu mari realizări ale omenirii.

Că sunteți dedați la trădarea valorilor și idealurilor umane, pe care s-a bazat civilizația asta a noastră, de 5.000 de ani încoace în contul unor ideologii distructive, despre o ordine mondială bazată pe reguli, cum îi ziceți, în care cei care profită de pe urma ei numai de regulă nu le pasă, doar că tot ei sunt cei cărora le-ați încredințat voi industriile voastre, locurile voastre de muncă în industrie și servicii, le-ați pus în brațe libertatea voastră de decizie, de acces al materiale esențiale, la energie ieftină și la îndemână, sărăcindu-vă astfel oamenii care vă populează națiunile.”

„Voi, europenii, veți rămâne de căruță, nu pentru că v-am fi abandonat noi, ci pentru că așa ați ales voi să o faceți”

În continuare, analistul vorbește despre cum au fost viciate în Europa ideea de națiune, democrație, protejarea mediului. Traducerea mesajului lui Rubio sună astfel:

„Că vă bateți joc de ideea de națiune care să fie liberă și independentă între granițele sale de stat, în contul unei iluzorii globalizări și cu prețul a milioane de imigranți, care au venit la voi nu ca să se integreze și să devină ca voi, ci ca să vă impună vouă civilizația lor și modul lor de viață, inclusiv religia lor.

Citește și: Geoană, despre discursul lui Rubio la Conferința de Securitate de la München: „echilibrat și încurajator”

Că ați renunțat la democrație în favoarea impunerii cu forța, în rândul publicului național, suveranul în aproape fiecare stat european, a unei dictaturi a minorităților ideologice, acceptând culpablizări colective pentru fapte din trecut individuale și reparate istoric între timp.

Că ați ales să promovați cultul sectant al climei, împovărând prin măsuri imbecile popoarele voastre și sărăcindu-vă oamenii.”

În final, analistul vede un mesaj privind viitorul, dar și un avertisment al SUA către europeni: „Că sunteți neserioși și infantili în atitudini, și că puțin vă pasă că viitorul nu vă așteaptă, până când vă veți trezi, vă veți maturiza și veți privi cu seriozitate gravele probleme pe care ori le rezolvăm împreună, ori noi, americanii o se ni le rezolvăm singuri, iar voi, europenii, veți rămâne de căruță, nu pentru că v-am fi abandonat noi, ci pentru că așa ați ales voi să o faceți.”

„Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o, cu un an în urmă, vice-președintele american J.D. Vance”

Bucur-Marcu explică și de ce discursul lui Marco Rubio a fost bine primit la Munchen: „Excelența sa nu a spus cele de mai sus cu cuvintele folosite de mine. Din contră. A ales să vorbească despre “noi, occidentalii“, care am făcut împreună acele erori fundamentale, ce ne-au adus în pragul colapsului civilizațional.

A mai ales să explice că înțelege sensibilitățile europenilor, care sunt mai degrabă despre cum li se adresează americanii, decât despre ce le spun americanii. Și ca urmare a punctat clar și răspicat că America lui Trump nu are nimic cu ei, europenii, ci din contră vrea să îi aibă aproape, în demersurile de introducere a unei noi ordini mondiale, în locul celei vechi, nefuncționale.

Analistul remarcă faptul că Rubio și-a cerut scuze, în final, pentru modul în care americanii sunt uneori mai direcți și mai insistenți, atunci când dau sfaturi altora:

„Cu alte cuvinte, domnul Rubio a făcut o demonstrație de excelență în utilizarea exprimării diplomatice. Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o, cu un an în urmă, vice-președintele american J.D. Vance, doar că au fost ofensatoare în substanță și nu în formă.”

În condițiile în care mesajul, spune Bucur-Marcu, a fost identic cu cel de acum un an: „America își stabilește singură rolul și locul ei între națiunile Lumii și invită Europa să facă la fel. Adică, națiunile europene să-și stabilească singure rolul și locul lor între națiunile Lumii, fie individual, fie împreună. ”

De ce așa? „Deoarece principala problemă a Occidentului este una de civilizație. În care reperul civilizațional esențial este identitatea comună a națiunilor din compunerea arealului occidental. Dacă Europa alege o altă identitate, din indiferent ce motive ideologice, mercantile sau de altă natură, America nu are cum să se opună acelei alegeri, dar nici nu va mai fi alături de Europa ce ar avea o altă identitate decât cea comună, edificată în ultimii 250 de ani”, concluzionează analistul.

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Un bărbat a cumpărat un sat abandonat din Spania cu 310.000 de euro. Ce planuri are cu el: „M-am îndrăgostit”
stirileprotv.ro
image
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
gandul.ro
image
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
mediafax.ro
image
Cine este cel mai deștept fotbalist din lume. Are un IQ mai mare decât 99% dintre oameni
fanatik.ro
image
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
observatornews.ro
image
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
cancan.ro
image
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
prosport.ro
image
Un medicament foarte cunoscut dispare din România și din UE. Simptome grave pot apărea după o singură doză
playtech.ro
image
Campioana olimpică a ajuns la sapă de lemn. A semnat un contract de 200.000 de euro, dar acum e plătită cu 12 euro pe oră
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de ani”
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu tună și fulgeră! E cel mai DUR ATAC: ‘Dați-l afară, că d-aia v-ați nenorocit!”
romaniatv.net
image
Zelenski a luat o decizie radicală! Cerere de ultimă oră pentru Trump
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când e ideal să mergi în Grecia. Perioada în care vacanța te costă cel mai puțin
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu în Parcul regal de pe domeniul Săvârșin, la Grădina Ascunsă FOTO Andreia Neamț, Casa Majestății Sale (6) jpeg
Sunt încă în vacanță? Cuplul regal român a rămas peste iarnă la Săvârșin, pe domeniul preferat al Regelui Mihai
okmagazine.ro
Tort de negresa cu fructe de padure Sursa foto shutterstock 2314570581 jpg
Desertul care te cucerește! Tort negresă şi fructe de pădure
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”

OK! Magazine

image
Lovitura care l-ar dărâma pe Regele Charles! Andrew Mountbatten-Windsor, fratele lui, riscă închisoare pe viață?

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știi despre el ca să nu ai surprize mai târziu!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!