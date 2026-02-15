Decriptarea mesajului lui Rubio la Munchen: „Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o J.D. Vance”

Analistul în securitate Hari Bucur-Marcu traduce mesajul transmis Europei de secretarul de stat american Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen. Dincolo de limbajul diplomatic, discursul oficialului american este extrem de dur.

Analistul în securitate Hari Bucur-Marcu, fost coordonator academic al Centrului de Studii NATO din București, ofițer responsabil cu aspectele miliare ale NATO, având o contribuție importantă la integrarea țării noastre în Alianță, traduce mesajul secretarului de stat american Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen.

„Uneori mă simt ca dascălul acela care ar vrea să le explice copiilor din clasă cum e cu formula chimică a apei, doar ca să descopere că copiii din clasă nici măcar nu știu ce înseamnă literele din care este compusă acea formulă chimică, d-apoi să aibă habar de conceptul de element chimic, de atom, de moleculă, de masă, de legături și așa mai departe”, scrie analistul pe o rețea de socializare.

„Sunteți inculți și leneși în gândire, spre deosebire de strămoșii noștri comuni”

El subliniază că nu poți înțelege discursul lui Marco Rubio „decât dacă știi despre ce vorbește domnia sa.”

Astfel, Bucur-Marcu traduce în limbaj comun discursul secretarului de stat american:

„Eu, Rubio, sunt un american cu rădăcini de familie în Europa și care am venit azi la voi, europenilor, acasă, să vă spun că trăiți într-o realitate iluzorie.

Că sunteți inculți și leneși în gândire, spre deosebire de strămoșii noștri comuni, cei care au inventat bunurile materiale și spirituale de care ne bucurăm noi astăzi și pe care voi le desconsiderați, ca și când astea ar fi fost defecte și nu mari realizări ale omenirii.

Că sunteți dedați la trădarea valorilor și idealurilor umane, pe care s-a bazat civilizația asta a noastră, de 5.000 de ani încoace în contul unor ideologii distructive, despre o ordine mondială bazată pe reguli, cum îi ziceți, în care cei care profită de pe urma ei numai de regulă nu le pasă, doar că tot ei sunt cei cărora le-ați încredințat voi industriile voastre, locurile voastre de muncă în industrie și servicii, le-ați pus în brațe libertatea voastră de decizie, de acces al materiale esențiale, la energie ieftină și la îndemână, sărăcindu-vă astfel oamenii care vă populează națiunile.”

„Voi, europenii, veți rămâne de căruță, nu pentru că v-am fi abandonat noi, ci pentru că așa ați ales voi să o faceți”

În continuare, analistul vorbește despre cum au fost viciate în Europa ideea de națiune, democrație, protejarea mediului. Traducerea mesajului lui Rubio sună astfel:

„Că vă bateți joc de ideea de națiune care să fie liberă și independentă între granițele sale de stat, în contul unei iluzorii globalizări și cu prețul a milioane de imigranți, care au venit la voi nu ca să se integreze și să devină ca voi, ci ca să vă impună vouă civilizația lor și modul lor de viață, inclusiv religia lor.

Că ați renunțat la democrație în favoarea impunerii cu forța, în rândul publicului național, suveranul în aproape fiecare stat european, a unei dictaturi a minorităților ideologice, acceptând culpablizări colective pentru fapte din trecut individuale și reparate istoric între timp.

Că ați ales să promovați cultul sectant al climei, împovărând prin măsuri imbecile popoarele voastre și sărăcindu-vă oamenii.”

În final, analistul vede un mesaj privind viitorul, dar și un avertisment al SUA către europeni: „Că sunteți neserioși și infantili în atitudini, și că puțin vă pasă că viitorul nu vă așteaptă, până când vă veți trezi, vă veți maturiza și veți privi cu seriozitate gravele probleme pe care ori le rezolvăm împreună, ori noi, americanii o se ni le rezolvăm singuri, iar voi, europenii, veți rămâne de căruță, nu pentru că v-am fi abandonat noi, ci pentru că așa ați ales voi să o faceți.”

„Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o, cu un an în urmă, vice-președintele american J.D. Vance”

Bucur-Marcu explică și de ce discursul lui Marco Rubio a fost bine primit la Munchen: „Excelența sa nu a spus cele de mai sus cu cuvintele folosite de mine. Din contră. A ales să vorbească despre “noi, occidentalii“, care am făcut împreună acele erori fundamentale, ce ne-au adus în pragul colapsului civilizațional.

A mai ales să explice că înțelege sensibilitățile europenilor, care sunt mai degrabă despre cum li se adresează americanii, decât despre ce le spun americanii. Și ca urmare a punctat clar și răspicat că America lui Trump nu are nimic cu ei, europenii, ci din contră vrea să îi aibă aproape, în demersurile de introducere a unei noi ordini mondiale, în locul celei vechi, nefuncționale.”

Analistul remarcă faptul că Rubio și-a cerut scuze, în final, pentru modul în care americanii sunt uneori mai direcți și mai insistenți, atunci când dau sfaturi altora:

„Cu alte cuvinte, domnul Rubio a făcut o demonstrație de excelență în utilizarea exprimării diplomatice. Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o, cu un an în urmă, vice-președintele american J.D. Vance, doar că au fost ofensatoare în substanță și nu în formă.”

În condițiile în care mesajul, spune Bucur-Marcu, a fost identic cu cel de acum un an: „America își stabilește singură rolul și locul ei între națiunile Lumii și invită Europa să facă la fel. Adică, națiunile europene să-și stabilească singure rolul și locul lor între națiunile Lumii, fie individual, fie împreună. ”

De ce așa? „Deoarece principala problemă a Occidentului este una de civilizație. În care reperul civilizațional esențial este identitatea comună a națiunilor din compunerea arealului occidental. Dacă Europa alege o altă identitate, din indiferent ce motive ideologice, mercantile sau de altă natură, America nu are cum să se opună acelei alegeri, dar nici nu va mai fi alături de Europa ce ar avea o altă identitate decât cea comună, edificată în ultimii 250 de ani”, concluzionează analistul.