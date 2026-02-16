search
Luni, 16 Februarie 2026
Rachete sovietice, occidentale și ucrainene într-un singur sistem ingenios: inovația care ar putea schimba ajuta apărarea aeriană a Ucrainei

Război în Ucraina
Publicat:

În plin război cu Rusia, una dintre cele mai mari vulnerabilități ale apărării aeriene ucrainene nu este lipsa echipamentelor, ci incompatibilitatea lor. Stocuri consistente de rachete sol-aer – sovietice, ucrainene, occidentale – zac în depozite pentru că nu pot fi integrate rapid cu lansatoarele și radarele disponibile.

Sistemul antiaerian ucrainean Shershen, prezentat la o expoziție de rme din Arabia Saudită/FOTO:X
Sistemul antiaerian ucrainean Shershen, prezentat la o expoziție de rme din Arabia Saudită/FOTO:X

Din această fractură tehnică s-a născut un proiect care ar putea schimba regulile jocului: sistemul antiaerian Shershen.

Un sistem care nu mai depinde de „cine livrează”

Dezvoltat de Asociația Națională a Industriei de Apărare din Ucraina, Shershen promite ceva ce până acum părea dificil de atins: compatibilitate multiplă. Potrivit publicației Militarnyi, sistemul poate funcționa – deocamdată – cu cinci tipuri diferite de rachete, provenind din surse sovietice, ucrainene și occidentale.

Dacă va funcționa conform planului, Ucraina ar putea transforma rachetele „orfane” și radarele nefolosite în baterii antiaeriene funcționale, fără a mai aștepta luni întregi livrări externe.

„Elimină dependența de un singur furnizor”, a declarat directorul NAUDI, Serhi Honciarov.

Într-un context în care ajutorul occidental vine adesea cu întârzieri, iar presiunea atacurilor rusești rămâne constantă, autonomia tehnologică devine o armă în sine.

Ce poate face, de fapt, Shershen

La un târg de armament din Arabia Saudită, ucrainenii au prezentat o machetă a sistemului. Detaliile tehnice sugerează un sistem modular, capabil să lanseze atât rachete cu rază scurtă, cât și medie de acțiune.

Asta înseamnă că ar putea intercepta: drone, avioane de luptă, rachete de croazieră.

Nu și rachetele balistice grele – pentru acestea, Ucraina rămâne dependentă de bateriile americane Patriot și de sistemele europene SAMP/T.

Macheta expusă includea rachete cu infraroșu de tip IRIS-T sau ASRAAM, dar elementul cu adevărat interesant a fost integrarea rachetei R-27.

R-27: o rachetă-cheie produsă în Ucraina

R-27 este, în mod normal, o rachetă aer-aer, cu ghidaj radar sau infraroșu și rază de până la 100 km. Este utilizată de avioane precum Suhoi Su-27 și Mikoian MiG-29 – ambele operate de forțele aeriene ucrainene.

Faptul că această rachetă poate fi adaptată pentru apărare sol-aer este esențial: industria ucraineană o poate produce intern. Cu alte cuvinte, Kievul nu depinde complet de importuri pentru muniția de rază medie.

Radarul prezentat alături de sistem pare a fi o versiune a Esmeralda, produs de compania ucraineană Radionix – în mod normal radar de bord pentru avioane de vânătoare.

De la „FrankenSAM” la sistem universal

Shershen este, practic, evoluția conceptului ucrainean numit informal „FrankenSAM” – adică sisteme improvizate care combină rachete, radare și lansatoare diferite prin punți hardware și software. Fiecare astfel de integrare necesita adaptări specifice și muncă inginerească intensă.

Noul sistem merge mai departe: devine o platformă universală, capabilă să integreze rapid multiple tipuri de senzori și muniții.

Oficial, compatibilitatea este confirmată pentru cinci tipuri de rachete. Neoficial, acesta ar fi doar începutul.

„De ce cinci? Pentru că cinci au fost testate. Dacă vor fi necesare altele, le vom adapta”, a explicat Honciarov.

Autonomie strategică într-un război de uzură

Într-un conflict în care Rusia atacă constant cu drone și rachete, capacitatea de a improviza devine vitală. Shershen nu este doar un nou sistem de armament. Este o declarație de independență tehnologică.

În loc să aștepte livrări externe, Ucraina încearcă să-și transforme haosul logistic într-un avantaj operațional.

Într-un război în care fiecare interceptare contează, poate că cea mai importantă armă nu este racheta în sine, ci sistemul care știe să o folosească – indiferent de unde provine.

