CTP critică participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua”

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 15 februarie, că va participa săptămâna viitoare la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, în urma invitației transmise de președintele SUA, Donald Trump. Decizia a fost dur criticată de jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care susține că prezența României în acest format confirmă o poziție politică secundară în Uniunea Europeană.

Anunțul președintelui a fost comentat critic de Cristian Tudor Popescu, care consideră că participarea României, chiar și ca observator, într-un „club privat” dominat de Donald Trump are consecințe politice negative.

„Prin prezența lui N. Dan în clubul privat al lui Trump (statutul de observator nu înseamnă nimic, contează prezența președintelui) alături, din toată Europa, de Ungaria, Bulgaria și Kosovo, România se consacră politic (nu militaro-strategic) în poziția de țară de clasa a doua, sau viteza a doua, în UE”, a scris jurnalistul.

CTP subliniază că nici măcar o eventuală întâlnire oficială la Casa Albă nu este sigură. „Nu e garantată deloc mult vânturata primire a lui N. Dan la Casa Albă. Din ce în ce mai în urma Poloniei, care nu se duce la Trump, dar păstrează respectul Americii și al Europei”, a adăugat acesta.

În final, Cristian Tudor Popescu notează ironic că singura speranță rămasă ar fi interesul economic: „Eu mai sper doar ca metalele astea rare, pe care le-am avea, să intereseze pe cineva”.

Nicușor Dan: România participă ca observator

După o perioadă de ezitare, președintele României a confirmat duminică faptul că a acceptat invitația liderului de la Washington și va lua parte la prima reuniune a Consiliului Păcii, unde România va avea statut de observator.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că decizia are la bază susținerea procesului diplomatic stabilit prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite. „România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicală de urgență”, a mai arătat președintele.