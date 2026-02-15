search
Teama de mașini SH în 2026: 70% dintre cumpărători se așteaptă la defecte nedeclarate

0
0
Publicat:

Cumpărătorii de mașini second hand din România ar trebui să fie deosebit de atenți având în vedere că mașinile aduse de afară au o probabilitate cu 50% mai ridicată de a avea kilometrajul dat înapoi, ceea ce subminează încrederea în transparența piețelor din întreaga Europă.

Mașini second hand aliniate într-o parcare
70% dintre șoferii români se tem că vor cumpăra mașini SH cu probleme ascunse. Foto arhivă

Potrivit unei analize de piață, 69,9% dintre șoferii români se tem că vor cumpăra o mașină second-hand care are probleme ascunse.

Mașinile importate sunt o alegere mai riscantă

În urma analizării tuturor rapoartelor de istoric auto achiziționate de utilizatorii carVertical din România între septembrie 2024 și august 2025, s-a constatat că 7,5% dintre toate vehiculele verificate aveau kilometrajul dat înapoi. Cu toate acestea, statisticile generale nu reflectă pe deplin amploarea reală a fraudelor care implică modificarea odometrului.

8,7% dintre mașinile importate aveau kilometrajul manipulat, comparativ cu doar 5,7% dintre mașinile conduse exclusiv în România. Prin urmare, atunci când cumpărați un vehicul importat, probabilitatea de a da peste un vehicul care are kilometrajul dat înapoi este de aproximativ 1,5 ori mai mare.

Mai mult, sondajul realizat pe mai mult de 10.000 de șoferi din Europa (inclusiv 1.000 de respondenți din România), a arătat că 53,6% dintre cumpărători nu au deloc încredere în vânzătorii de mașini rulate. Mulți cumpărători au fost înșelați în trecut, așa că achiziționarea unui vehicul second-hand este deseori un proces stresant.

Înregistrările kilometrajului, istoricul accidentelor și alte date importante despre vehicule nu însoțesc mașinile atunci când sunt exportate, aceste date rămânând în țara de origine. Prin urmare, este posibil ca unii vânzători și dealeri să nu fie conștienți de faptul că kilometrajul mașinilor pe care le vând a fost modificat sau că acestea au fost implicate în accidente majore.

„Legile diferă de la o țară la alta când vine vorba despre modificarea odometrului, ceea ce îngreunează ținerea sub control a acestui tip de fraudă la nivel internațional. Întrucât țările nu fac schimb de înregistrări de date auto istorice, trecutul unei mașini este resetat odată ce aceasta este exportată. De aceea, riscul de a cumpăra o mașină care are kilometrajul dat înapoi este întotdeauna de câteva ori mai mare atunci când alegeți un model care a fost importat”, explică expertul auto Matas Buzelis.

Peste șase din zece mașini care au fost verificate în România erau importate

Amploarea importurilor variază semnificativ în Europa. Cel mai mare număr de mașini importate se găsește în Letonia, Lituania, Ucraina și Serbia. Dintre toate mașinile verificate în România, 60,7% au fost importate din străinătate, iar 39,3% au fost conduse exclusiv local.

Cu cât sunt importate mai multe mașini într-o țară, cu atât sunt mai mari șansele de a cumpăra un vehicul care are probleme ascunse.

Mașinile se mută de obicei din Europa de Vest în Europa Centrală și de Est. Adesea, aceste vehicule au fost implicate în accidente sau au kilometrajul dat înapoi. Doar pentru că o mașină provine din Germania, Franța sau o altă țară vestică nu înseamnă automat că este în stare bună. Fiecare mașină are povestea ei și nu toate aceste povești sunt plăcute”, spune Buzelis.

Citește și: De ce românii preferă mașini în culori neutre

36,4% dintre cumpărătorii de mașini din România spun că au fost înșelați în trecut

Dacă o mașină a fost condusă într-o anumită țară din momentul în care a ieșit din fabrică, autoritățile locale dețin de obicei o mulțime de date istorice despre aceasta. În schimb, în momentul în care vehiculul este importat, înregistrările sale istorice nu „călătoresc” împreună cu el.

81,6% dintre participanții la sondajul din România consideră că, în acest sens, cumpărătorii ar trebui să aibă acces la datele istorice ale vehiculelor și 64,6% dintre respondenți au declarat că susțin distribuirea datelor fără caracter sensibil pentru realizarea acestui lucru.

Deși unele țări europene tratează VIN-ul ca informație cu caracter personal, mai mult de jumătate dintre respondenții din România (58%) consideră că VIN-ul nu ar trebui considerat a fi informație sensibilă și că dezvăluirea acestuia nu compromite confidențialitatea.

Studiile arată că 36,4% dintre șoferii români au fost înșelați de vânzători necinstiți, aceștia cumpărând în trecut o mașină care avea kilometrajul dat înapoi sau cu defecte ascunse. O mai mare transparență a datelor privind vehiculele ar reduce numărul fraudelor și ar aduce mai multă claritate, atât de necesară pieței europene de mașini second-hand.

Doar jumătate din dealerii români furnizează rapoarte privind istoricul mașinii

Un alt sondaj realizat de compania de date arată că cei mai evoluați dealeri auto nu se mai bazează doar pe experiență sau intuiție, ci pe date verificabile. Dealerii cu cea mai mare experiență (de peste 15 ani în domeniu) sunt cei mai disciplinați. Dintre aceștia, 60% verifică fiecare vehicul în timp ce dealerii nou-veniți pe piață fac verificări în doar 25% dintre cazuri. Pentru importatori, această practică este și mai importantă: 87,5% dintre dealerii care importă mașini verifică istoricul fiecărui vehicul.

Potrivit studiului carVertical, peste jumătate (56,3%) dintre dealerii români utilizează acum rapoartele de istoric ca factor diferențiator cheie în procesul de vânzare. 43,8% furnizează rapoarte la cererea clienților.

Un raport de istoric poate furniza o mulțime de informații - de la schimbările de proprietari la specificațiile tehnice, de la fotografii din trecut la statutul juridic al vehiculului și chiar detalii despre fostele utilizări comerciale. Cu toate acestea, dealerii îl utilizează în principal pentru două aspecte cheie: kilometraj și daune.

87,5% dintre operatorii chestionați indică verificarea eventualelor accidente ca motiv principal al cumpărării unui raport de istoric. Același procent de 87,5% dintre dealeri spun că raportul este esențial și pentru confirmarea kilometrajului real, în timp ce pentru 50% servește la excluderea riscului de a avea de-a face cu o mașină furată.

Auto

Ghid de cumpărături

