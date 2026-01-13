Video De ce avem nevoie de credință, chiar și într-o lume dominată de rațiune

Într-o lume în care stresul, incertitudinea și fragmentarea socială cresc, oamenii au nevoie să-și regăsească echilibrul interior. Sănătatea spirituală este „zona albastră” care ne ajută să ne regăsim sensul vieții

Sănătatea spirituală, o dimensiune esențială a bunăstării moderne

Stres, incertitudine, fragmentare socială. Aceasta este lumea în care trăim, azi. Într-un context din ce în ce mai complicat, sănătatea emoțională ne este permenent provocată.

Specialiștii vorbesc despre creșterea alarmantă a bolilor incurabile de azi, ca efect al stilului de viață, unde stresul joacă un rol foarte mare. Așadar, oamenii au nevoie de ancore prin care să-și regăsească echilibrul interior. Sănătatea spirituală este „zonă albastră” la care unii revin, după lungi rătăciri, iar alții abia o descoperă.

Legătura dintre spiritual, sănătatea fizică, mentală și socială ne ajută să ne regărim sensul vieții, să avem un scop și o viziune asupra propriei ființe. Conform celui mai nou sondaj realizat la nivel global de McKinsey Health Institute pe 41.000 de persoane, spiritualitatea este un element central al vieții oamenilor, indiferent dacă aceasta este sau nu legată de religie.

Pentru 80% dintre respondenții participanți la sondaj, din Brazilia, Indonezia, Nigeria și Vietnam, sănătatea spirituală este extrem de importantă. În schimb, pentru cei din Irlanda, Olanda și Suedia, spiritualitatea are o importanță de doar 45%.

Cei cu sănătate spirituală ridicată tind să se bucure de o stare mai bună pe toate celelalte planuri: mental, social și fizic. În schimb, cei cu sănătate spirituală scăzută sunt mult mai predispuși la depresie, anxietate, izolare și dificultăți fizice, relevă sondajul citat.

Numeroase studii confirmă că spiritualitatea reduce simptomele depresive, teama de moarte și îmbunătățește capacitatea de a avea grijă de sine, mai ales la persoane vârstnice.

Credința este esențială pentru pentru împlinirea umană

„A crede înseamnă a fi om," spune teologul Alister McGrath în cartea sa, lansată în mai, 2025. Parte apologetică, parte filosofică, ”Why We Believe: Finding Meaning in Uncertain Times” explorează, pe parcursul a opt capitole, ce înseamnă să crezi și de ce credința este esențială pentru împlinirea umană.

McGrath afirma că, deși credința se extinde dincolo de rațiune, nu se opune acesteia. „Oamenii, susține el, au nevoie de "imagini de ansamblu" ale realității pentru a-și ancora viața. Știința poate explica, dar doar credința poate interpreta, oferind coerență și scop. Departe de a fi o slăbiciune, credința oferă "harta" interpretativă prin care navigăm viața” spune autorul.

În accepțiunea lui McGrath, credința trebuie nu doar apărată în societate, ci recunoscută ca ceva fără de care nu putem trăi. Autorul extinde cercetarea sa și în leadership, avertizând că nu este vorba despre abandonarea analizei riguroase, ci despre recunoașterea limitărilor sale.

„Ca leader în business, întreabă-te: când ai luat ultima dată o decizie de afaceri majoră bazată pur pe date? Dacă ești sincer, probabil niciodată. Credința împuternicește iar o afacere, o organizație, o corporație trebuie să se întrebe: de ce exist? Care este misiunea noastră? Cum fac lumea un loc mai bun?" spune autorul.

A fi leader se dovedește a fi o menire

McGrath indică în cartea sa cercetări care arată că oamenii au nevoie de sentimentul de identitate, dar și de valoare, să știe că ei contează în acel job, sau echipa cu care lucrează, că dețin un scop, un sens.

Pentru mulți, sensul se poate găsi prin munca de zi cu zi, însă mediile toxice sau epuizante anulează această capacitate. Două treimi dintre tinerii Gen Z își aleg angajatorul în funcție de misiunea organizației, de impactul social și de oportunitățile de a contribui la binele comunității.

Cercetarea McKinsey validează și mai mult această abordare: angajații al căror scop personal se conectează cu organizațiile lor au de cinci ori mai multe șanse să se simtă împliniți la locul de muncă iar implicațiile pentru leadership sunt profunde.

Iată de ce a fi leader, în contextul actual, se dovedește a fi o menire, unde echilibrul este esențial.

„Atâta timp cât tu nu ești în relație cu Dumnezeu, nu pot să fii în echilibru cu tine însuți. Mă refer aici la o pace sufletească. Dimensiunea aceasta a echilibrului personal se extrapolează în dimensiunea colectivă. Și tu, ca leader ai această responsabilitate, fie că ești antreprenor, guvernator, șef de stat, profesor, doctor, în business sau o corporație,” spune Aliz Kosza, business mentor pentru „Interviurile Adevărul”.

Toți putem cultiva această capacitate de a ne „construi mușchiul spiritual”

Conform sondajului McKinsey, comparativ cu cei din generația baby boomers, Gen Z raportează mult mai des lipsa sensului vieții. Peste o treime dintre tineri simt că viața lor nu are un scop clar, iar acest gol spiritual afectează direct sănătatea lor mentală. Cei din Z sunt însă, paradoxal, și cei mai interesați ca locurile de muncă să aibă o misiune, valori și oportunități de implicare socială.

„La o conferință de leadership, la care am participat, un președinte de bancă a luat microfonul și a avut cel mai de impact discurs: „Eu vă spun un singur lucru. Dacă respecți cele 10 porunci ești leader, dacă nu, nu. Și cu asta a pus microfonul jos și a termin.” De fapt despre asta e vorba” argumentează Aliz Kosza.

Sănătatea spirituală poate fi privită ca un element esențial al bunăstării: căutarea sensului, conectarea cu ceea ce contează, acțiunea cu intenție. Lisa Miller, cercetător în domeniu, spune că toți putem cultiva această capacitate și ne putem „construi mușchiul spiritual”.

Comunitățile, organizațiile și leaderii lor joacă un rol important în a crește bunăstarea spirituală și socială a oamenilor. Stakeholderii sociali, publici și privați pot ajuta prin crearea de spații pentru reflecție, de la acces la zone verzi, la inițiative comunitare sau cultivarea aprecierii muncii motivate de valori.

Sănătatea spirituală începe acolo unde recunoaștem că sensul, valorile și întrebările profunde contează pentru starea noastră de bine. Deschiderea unei conversații despre spiritualitate poate avea efecte concrete asupra felului în care avem grijă de noi și de cei din jur.