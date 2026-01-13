Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Video De ce avem nevoie de credință, chiar și într-o lume dominată de rațiune

0
0
Publicat:

Într-o lume în care stresul, incertitudinea și fragmentarea socială cresc, oamenii au nevoie să-și  regăsească echilibrul interior. Sănătatea spirituală este „zona albastră” care ne ajută să ne regăsim sensul vieții

Sănătatea spirituală, parte a stării de bine Sursa foto Pixabay
Sănătatea spirituală, parte a stării de bine Sursa foto Pixabay

Sănătatea spirituală, o dimensiune esențială a bunăstării moderne

Stres, incertitudine, fragmentare socială. Aceasta este lumea în care trăim, azi. Într-un context din ce în ce mai complicat, sănătatea emoțională ne este permenent provocată.

Specialiștii vorbesc despre creșterea alarmantă a bolilor incurabile de azi, ca efect al stilului de viață, unde stresul joacă un rol foarte mare. Așadar, oamenii au nevoie de ancore prin care să-și regăsească echilibrul interior. Sănătatea spirituală este „zonă albastră” la care unii revin, după lungi rătăciri, iar alții abia o descoperă.

Legătura dintre spiritual, sănătatea fizică, mentală și socială ne ajută să ne regărim sensul vieții, să avem un scop și o viziune asupra propriei ființe. Conform celui mai nou sondaj realizat la nivel global de McKinsey Health Institute pe 41.000 de persoane, spiritualitatea este un element central al vieții oamenilor, indiferent dacă aceasta este sau nu legată de religie.

Pentru 80% dintre respondenții participanți la sondaj, din Brazilia, Indonezia, Nigeria și Vietnam, sănătatea spirituală este extrem de importantă. În schimb, pentru cei din Irlanda, Olanda și Suedia, spiritualitatea are o importanță de doar 45%.

Cei cu sănătate spirituală ridicată tind să se bucure de o stare mai bună pe toate celelalte planuri: mental, social și fizic. În schimb, cei cu sănătate spirituală scăzută sunt mult mai predispuși la depresie, anxietate, izolare și dificultăți fizice, relevă sondajul citat. 

Numeroase studii confirmă că spiritualitatea reduce simptomele depresive, teama de moarte și îmbunătățește capacitatea de a avea grijă de sine, mai ales la persoane vârstnice.

Credința este esențială pentru pentru împlinirea umană

„A crede înseamnă a fi om," spune teologul Alister McGrath în cartea sa, lansată în mai, 2025. Parte apologetică, parte filosofică, ”Why We Believe: Finding Meaning in Uncertain Times” explorează, pe parcursul a opt capitole, ce înseamnă să crezi și de ce credința este esențială pentru împlinirea umană.

McGrath  afirma că, deși credința se extinde dincolo de rațiune, nu se opune acesteia. „Oamenii, susține el, au nevoie de "imagini de ansamblu" ale realității pentru a-și ancora viața. Știința poate explica, dar doar credința poate interpreta, oferind coerență și scop. Departe de a fi o slăbiciune, credința oferă "harta" interpretativă prin care navigăm viața” spune autorul.

În accepțiunea lui McGrath, credința trebuie nu doar apărată în societate, ci recunoscută ca ceva fără de care nu putem trăi. Autorul extinde cercetarea sa și în leadership, avertizând că  nu este vorba despre abandonarea analizei riguroase, ci despre recunoașterea limitărilor sale.

„Ca leader în business, întreabă-te: când ai luat ultima dată o decizie de afaceri majoră bazată pur pe date? Dacă ești sincer, probabil niciodată. Credința împuternicește iar o afacere, o organizație, o corporație trebuie să se întrebe: de ce exist? Care este misiunea noastră? Cum fac lumea un loc mai bun?" spune autorul.

Citește și: Magia Orionidelor 2025. Cum să-ți formulezi dorințele sub ploaia de stele. Semnificația momentului

A fi leader se dovedește a fi o menire

McGrath indică în cartea sa cercetări care arată că oamenii au nevoie de sentimentul de identitate, dar și de valoare, să știe că ei contează în acel job, sau echipa cu care lucrează, că dețin un scop, un sens.

Pentru mulți, sensul se poate găsi prin munca de zi cu zi, însă mediile toxice sau epuizante anulează această capacitate. Două treimi dintre tinerii Gen Z își aleg angajatorul în funcție de misiunea organizației, de impactul social și de oportunitățile de a contribui la binele comunității.

Cercetarea McKinsey validează și mai mult această abordare: angajații al căror scop personal se conectează cu organizațiile lor au de cinci ori mai multe șanse să se simtă împliniți la locul de muncă iar implicațiile pentru leadership sunt profunde.

Iată de ce a fi leader, în contextul actual, se dovedește a fi o menire, unde echilibrul este esențial.

„Atâta timp cât tu nu ești în relație cu Dumnezeu, nu pot să fii în echilibru cu tine însuți. Mă refer aici la o pace sufletească. Dimensiunea aceasta a echilibrului personal se extrapolează în dimensiunea colectivă. Și tu, ca leader  ai această responsabilitate, fie că ești antreprenor,  guvernator, șef de stat, profesor, doctor, în business sau o corporație,” spune Aliz Kosza,  business mentor pentru „Interviurile Adevărul”.

Toți putem cultiva această capacitate de a ne „construi mușchiul spiritual”

Conform sondajului McKinsey, comparativ cu cei din generația baby boomers, Gen Z raportează mult mai des lipsa sensului vieții. Peste o treime dintre tineri simt că viața lor nu are un scop clar, iar acest gol spiritual afectează direct sănătatea lor mentală. Cei din Z sunt însă, paradoxal, și cei mai interesați ca locurile de muncă să aibă o misiune, valori și oportunități de implicare socială.

Citește și: Când „self-care” devine scuză: iertarea de sine nu funcționează fără responsabilitate

„La o conferință de leadership, la care am participat, un președinte de bancă a luat microfonul și a avut cel mai de impact  discurs: „Eu vă spun un singur lucru. Dacă respecți cele 10 porunci ești leader, dacă nu, nu. Și cu asta a pus microfonul jos și a termin.” De fapt despre asta e vorba” argumentează Aliz Kosza.

Sănătatea spirituală poate fi privită ca un element esențial al bunăstării: căutarea sensului, conectarea cu ceea ce contează, acțiunea cu intenție. Lisa Miller, cercetător în domeniu, spune că toți putem cultiva această capacitate și ne putem „construi mușchiul spiritual”.

Comunitățile, organizațiile și leaderii lor joacă un rol important în a crește bunăstarea spirituală și socială a oamenilor. Stakeholderii sociali, publici și privați pot ajuta prin crearea de spații pentru reflecție, de la acces la zone verzi, la inițiative comunitare sau cultivarea aprecierii muncii motivate de valori.

Sănătatea spirituală începe acolo unde recunoaștem că sensul, valorile și întrebările profunde contează pentru starea noastră de bine. Deschiderea unei conversații despre spiritualitate poate avea efecte concrete asupra felului în care avem grijă de noi și de cei din jur.

Spiritualitate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Avem un președinte țară
gandul.ro
image
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
mediafax.ro
image
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria”
fanatik.ro
image
Mister macabru într-o comună italiană, 14 morți în doar 10 zile. „Capelele funerare sunt pline”, anunță primarul
libertatea.ro
image
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„L-au împușcat în inimă și i-au zdrobit capul. Au spus că a căzut de la înălțime”. Morgile din Iran sunt pline cu cadavrele tinerilor
antena3.ro
image
Primul aliment analizat în laborator care nu este nici falsificat, nici cu bacterii
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
cancan.ro
image
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
prosport.ro
image
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
playtech.ro
image
A ajuns la închisoare după ce l-a șantajat pe prietenul lui Radu Drăgușin! Vedeta din fotbal care a ajuns să fie amenințată de o tânără de 20 de ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Zi liberă miercuri, 14 ianuarie 2026, pentru elevi. Ministerul Educației a DAT ORDINUL
romaniatv.net
image
REPORTAJ Incursiuni în Armenia. Erevan, capitala europeană unde Cybertruckurile Tesla merg în trafic pe lângă mașinile Lada
mediaflux.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Ce ne aduce 2026 în turism? Celebrul influencer Răzvan Pascu: „Nu mai este despre vacanțe ieftine, ci despre experiențe”
click.ro
image
Ce salariu avea Mariana Moculescu la Antena 1 și la TVR, unde a fost știristă și reporter: „M-am descurcat!” Din ce bani trăiește acum: „Mă ajută...”
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

De ce epuizarea ne sabotează schimbarea - somnul înainte de orice disciplină
somn foto Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Cele mai noi gadgeturi pentru fitness, pe care să le urmărești în 2026
557631479 1134629075473633 2441596890799362720 n png
Sport și Nutriție
Ce personaj de film ești, de fapt? Testul psihologic care îți arată cum ești construit
batman pixabay jpg
Mindset
Video Ne putem vindeca prin puterea gândurilor? Psiholog: „Organismul uman nu funcționează pe baza unei singure variabile"
pixabay jpg
Spiritualitate
Video De ce ne bântuie trecutul familiei. „Anumite trăsături sau vulnerabilități pot fi moștenite inclusiv pe cale genetică"
Fotografii Pixabay jpg
Spiritualitate
Știință sau SF? Experimentul care sugerează că ADN-ul uman ar putea influența realitatea
1 relaxare zen shutterstock 1186836607 jpg jpeg
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

IT-ul românesc intră în 2026 cu motoarele turate: investiții în AI, securitate și infrastructură, creștere estimată de până la 20%
pexels photo 34987125 jpeg
Tehnologie 01:07
Exclusiv Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
politist foto mai jpg
Evenimente 00:06
14 ianuarie, ziua în care a început a cincea mineriadă. Mii de mineri din Valea Jiului au decis să vină la București
Calendar 22 ianuarie 1999 A cincea mineriadă: „Pacea de la Cozia” Au început negocierile dintre premierul Radu Vasile și liderul minerilor Miron Cozma jpeg
Istoria zilei 00:01
Proiect de lege: reducere cu 10% a posturilor din administrația publică, anunțat de Ministerul Dezvoltării
Ministrul Dezvoltarii si Bolojan FOTO ministerul Dezvoltarii jpg
Politică 00:00
Cum vor asociațiile civice modificarea legilor justiției: roluri mai importante pentru Plenul CSM şi INM și ședinte de judecată înregistrate. Cum s-ar face numirile la şefia parchetelor
judecator decizie
Evenimente 13 ian. 2026
Analiză Unirea României cu Moldova: cum trebuie citită declarația Maiei Sandu. „Din acest an s-a intrat într-o altă etapă”
Maia Sandu FOTO Profimedia
Evenimente 13 ian. 2026
Analiză Tratatul UE-Mercosur, mumă sau ciumă pentru România? Radu Burnete: „Europa nu își poate permite izolarea comercială”
saracie shutterstock jpg
Evenimente 13 ian. 2026
Ilie Bolojan, care a preluat interimatul la Educație, a anunţat când va fi numit un nou ministru
2025 12 02 Inquam Photos / George Calin instant 2097 jpg
Politică 13 ian. 2026
Ilie Bolojan, despre acuzaţiile de plagiat aduse lui Radu Marinescu: „Sunt lucruri de 15-20 de ani în urmă”
Ilie Bolojan FOTO Mediafax
Politică 13 ian. 2026
Incident pe Aeroportul din Sibiu. În timpul manevrei de întoarcere, un avion a ajuns la marginea pistei
wizz air pixabay jpg
Sibiu
Donald Trump nu explică mesajul ambiguu față de situația din Iran: „Va trebui să vă dați seama singuri. Îmi pare rău”
Marina americană va avea nave de război din clasa Trump foto x @CGTNOfficial jfif
SUA