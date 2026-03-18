Centrala nucleară iraniană de la Bushehr, lovită de un „proiectil ostil”. Reacția Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică

Centrala nucleară civilă de la Bushehr, din sudul Iranului, a fost lovită marţi seara de un „proiectil” care nu a provocat pagube infrastructurii şi nu a rănit pe nimeni, a anunţat miercuri Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

Agenţia ONU cu sediul la Viena, în Austria, „a fost informată de Iran că un proiectil a lovit instalaţiile centralei nucleare de la Bushehr marţi seara. Nu s-au semnalat pagube la centrală şi nici răniţi printre membri personalului”, a precizat AIEA pe contul său de X.

Directorul general al Agenţiei, Rafael Grossi, „îşi reiterează apelul la reţinere pe durata conflictului pentru a evita orice risc de accident nuclear”, a adăugat AIEA, scrie News.

Într-o declaraţie difuzată de mass-media iraniană, AIEA a afirmat că Centrul de Siguranţă Nucleară al ţării a confirmat incidentul şi a constatat că acesta nu a cauzat „niciun prejudiciu financiar, tehnic sau uman”, adăugând că „nicio parte a centralei nu a fost avariată”.

Organizaţia a declarat că proiectilul a lovit terenul centralei în jurul orei 19:00, ora locală, dar nu a precizat ce ţară se află în spatele atacului.

„Astfel de acţiuni contravin tuturor reglementărilor internaţionale privind imunitatea instalaţiilor nucleare faţă de atacuri militare şi pot avea consecinţe ireparabile pentru întreaga regiune, inclusiv pentru ţările riverane Golfului Persic”, se arată în declaraţie.

CNN precizează că a contactat armata israeliană şi Departamentul Apărării al SUA pentru a obţine un comentariu.