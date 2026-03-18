search
Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Fiul meu a murit din cauza anului în care s-a născut” - Strigătul de disperare al unei mame după focarul de meningită din Kent

0
0
Publicat:

O mamă al cărei fiu de 18 ani a murit de meningită imploră autoritățile britanice să nu mai „refuze accesul la vaccinuri care pot salva vieți”, în urma focarului de meningită izbucnit în Kent.  . Alfie, fiul ei, era imunizat împotriva a patru tipuri de bacterii care provoacă meningita, însă nu a primit vaccinul împotriva meningitei de tip B, deoarece s-a născut înainte de 2015 — anul în care acest vaccin a început să fie recomandat bebelușilor de către NHS. „Alfie nu a fost protejat din cauza anului în care s-a născut”, a spus mama lui, într-o relatare emoționantă pentru BBC. 

FOTO: CNRI/Science Photo Library
FOTO: CNRI/Science Photo Library

Povestea lui Alfie Mullans și apelul mamei sale

Alfie Mulllans era elev în ultimul an de colegiu și își dorea să urmeze o carieră militară. A murit de sepsis la doar o zi după apariția simptomelor de meningită de tip B, în 2023. 

Mama lui, Marissa Mullans  spune că a avut un „fals sentiment de siguranță”, crezând că fiul ei era protejat după vaccinul MenACWY, administrat adolescenților de peste 14 ani.

De fapt, vaccinul MenACWY oferă protecție împotriva grupurilor A, C, W și Y ale bacteriei meningococice, dar nu și împotriva grupului B.

„Nimeni nu pare să știe asta. Oamenii cred, așa cum am crezut și eu, că dacă au făcut vaccinul din școală sunt protejați de toate formele de meningită — dar nu este adevărat”, a spus Marissa Mullans. 

Acum, femeia asistă îndurerată la izbucnirea focarului de meningită de tip B, care a cauzat moartea a doi tineri și a îmbolnăvit alți 11: ,,Este îngrozitor să văd cum se pierd vieți!". 

Pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, Marissa Mullans face apel la autoritățile sanitare  din Marea Britanie pentru extinderea accesului la vaccinul MenB. 

Marissa Mullans și fiul ei, Alfie FOTO BBC
Marissa Mullans și fiul ei, Alfie FOTO BBC

Cine are acces la vaccinul MenB

Pentru copiii născuți după 2015, vaccinul MenB este administrat în mod standard în cadrul NHS (sistemul public de sănătate din Regatul Unit):

  • la 8 săptămâni
  • la 12 săptămâni
  • cu rapel la 12 luni

Pentru cei născuți înainte de 2015 nu a făcut parte din schema de vaccinare, ci era opțional.

Autoritățile au spus că vaccinarea adolescenților nu este prioritară

În 2025, Marissa Mullans a contactat Departamentul de Sănătate și Asistență Socială (echivalentul Ministerului Sănătății din România) și a cerut introducerea vaccinului și pentru cei care nu au beneficiat de el.

Fostul ministru al sănătății, Ashley Dalton, a declarat că un program de recuperare pentru copiii mai mari a fost abandonat, deoarece prioritară este vaccinarea bebelușilor.

,,Înțelegem că cei în afara criteriilor stabilite s-ar putea simți dezamăgiți. Totuși, deciziile privind eligibilitatea pentru toate programele de vaccinare sunt luate în urma unei analize atente a impactului bolii, a siguranței vaccinurilor și a eficienței costurilor", au transmis reprezentanții Departamentului de Sănătate. 

Pe mama lui Alfie au îndurerat-o atât de formularea răspunsului, cât și de lipsa acțiunii. Până când autoritățile vor lua măsuri, e hotărâtă să vorbească în continuare și să crească conștientizarea cu privire la tipul de vaccin care protejează în fața meningitei de tip b. 

,,Nu este perfect, știm asta. Dar salvează vieți și a fost refuzat tinerilor doar din cauza anului în care s-au născut", a declarat aceasta pentru BBC. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
Un fost star pop pare să fi descoperit elixirul tinereții. Cum arată bărbatul la 60 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
gandul.ro
image
Statele Unite cer tuturor ambasadelor din lume să își revizuiască „imediat” măsurile de securitate
mediafax.ro
image
Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Decizie fără precedent în istoria fotbalului!
fanatik.ro
image
Donald Trump ordonă cea mai mare operațiune de comando din istorie pentru a elimina uraniul ascuns a Iranului
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
"Anul Nadiei Comăneci", sărbătorit la Bruxelles. Se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect
observatornews.ro
image
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cât te costă, de fapt, o zi obișnuită în România, de dimineața până seara, dacă mergi la serviciu. Calcul complet de la cafea la transport
playtech.ro
image
Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe toți fără cuvinte
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Ministrul Muncii a dat în direct vestea aşteptată de 2,8 milioane de pensionari
romaniatv.net
image
Donald Trump, ultimatum pentru NATO! Amenințări directe: Greșeală foarte prostească
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Trei români arestați în Germania după ce au încercat faimoasa metodă „acoperișul”. Cât au cerut aceștia victimei de 90 de ani pentru o oră și jumătate de muncă
actualitate.net
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
click.ro
image
„Cum își permit oamenii să aibă copii?” Dezbaterea lansată de o româncă după ce a calculat cheltuielile pe care le are cu partenerul
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte