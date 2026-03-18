„Fiul meu a murit din cauza anului în care s-a născut” - Strigătul de disperare al unei mame după focarul de meningită din Kent

O mamă al cărei fiu de 18 ani a murit de meningită imploră autoritățile britanice să nu mai „refuze accesul la vaccinuri care pot salva vieți”, în urma focarului de meningită izbucnit în Kent. . Alfie, fiul ei, era imunizat împotriva a patru tipuri de bacterii care provoacă meningita, însă nu a primit vaccinul împotriva meningitei de tip B, deoarece s-a născut înainte de 2015 — anul în care acest vaccin a început să fie recomandat bebelușilor de către NHS. „Alfie nu a fost protejat din cauza anului în care s-a născut”, a spus mama lui, într-o relatare emoționantă pentru BBC.

Povestea lui Alfie Mullans și apelul mamei sale

Alfie Mulllans era elev în ultimul an de colegiu și își dorea să urmeze o carieră militară. A murit de sepsis la doar o zi după apariția simptomelor de meningită de tip B, în 2023.

Mama lui, Marissa Mullans spune că a avut un „fals sentiment de siguranță”, crezând că fiul ei era protejat după vaccinul MenACWY, administrat adolescenților de peste 14 ani.

De fapt, vaccinul MenACWY oferă protecție împotriva grupurilor A, C, W și Y ale bacteriei meningococice, dar nu și împotriva grupului B.

„Nimeni nu pare să știe asta. Oamenii cred, așa cum am crezut și eu, că dacă au făcut vaccinul din școală sunt protejați de toate formele de meningită — dar nu este adevărat”, a spus Marissa Mullans.

Acum, femeia asistă îndurerată la izbucnirea focarului de meningită de tip B, care a cauzat moartea a doi tineri și a îmbolnăvit alți 11: ,,Este îngrozitor să văd cum se pierd vieți!".

Pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, Marissa Mullans face apel la autoritățile sanitare din Marea Britanie pentru extinderea accesului la vaccinul MenB.

Cine are acces la vaccinul MenB

Pentru copiii născuți după 2015, vaccinul MenB este administrat în mod standard în cadrul NHS (sistemul public de sănătate din Regatul Unit):

la 8 săptămâni

la 12 săptămâni

cu rapel la 12 luni

Pentru cei născuți înainte de 2015 nu a făcut parte din schema de vaccinare, ci era opțional.

Autoritățile au spus că vaccinarea adolescenților nu este prioritară

În 2025, Marissa Mullans a contactat Departamentul de Sănătate și Asistență Socială (echivalentul Ministerului Sănătății din România) și a cerut introducerea vaccinului și pentru cei care nu au beneficiat de el.

Fostul ministru al sănătății, Ashley Dalton, a declarat că un program de recuperare pentru copiii mai mari a fost abandonat, deoarece prioritară este vaccinarea bebelușilor.

,,Înțelegem că cei în afara criteriilor stabilite s-ar putea simți dezamăgiți. Totuși, deciziile privind eligibilitatea pentru toate programele de vaccinare sunt luate în urma unei analize atente a impactului bolii, a siguranței vaccinurilor și a eficienței costurilor", au transmis reprezentanții Departamentului de Sănătate.

Pe mama lui Alfie au îndurerat-o atât de formularea răspunsului, cât și de lipsa acțiunii. Până când autoritățile vor lua măsuri, e hotărâtă să vorbească în continuare și să crească conștientizarea cu privire la tipul de vaccin care protejează în fața meningitei de tip b.

,,Nu este perfect, știm asta. Dar salvează vieți și a fost refuzat tinerilor doar din cauza anului în care s-au născut", a declarat aceasta pentru BBC.