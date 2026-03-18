România, expusă focarelor de antrax. Revolta fermierilor și a medicilor împotriva noilor reguli ANSVSA

O propunere a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) de a transfera costurile vaccinării anti-antrax în buzunarul crescătorilor de animale a declanșat un val de critici dure. Medicii veterinari avertizează că tăierea bugetului pentru prevenție expune România unui risc biologic major. După o săptămână de tensiuni, dezbaterea publică pe marginea noului ordin a transformat instituția în ținta tuturor contestatarilor, care acuză autoritățile că sacrifică siguranța națională pentru economii financiare.

Deși diversele structuri profesionale au venit cu propuneri pertinente cu privire la mult mai multe dintre acțiunile cuprinse în actul normativ supus transparenței, vaccinarea anticărbunoasă a fost de departe în prim-plan. De ce? Pentru că ANSVSA, motivat de faptul că are de gestionat un buget mai mic și trebuie să reducă din cheltuieli, a transferat din dreptul statului în dreptul proprietarilor de animale susținerea manoperei pentru vaccinarea anti-antrax. Concret, medicii veterinari concesionari care încheie cu ANSVSA, prin DSV-uri, contracte, au în sarcină să realizeze un vaccin obligatoriu, dar pentru care acum statul nu mai plătește manopera, iar prestatorii serviciului trebuie să solicite această plată proprietarilor de animale. Totul vine în contextul în care, pe de altă parte, medicilor veterinari li s-a redus plata lunară/cabinet de la 10.000 la 5.000 lei.

Deținătorii de animale spun că este o povară pe care nu o pot duce și că, așa cum statul a rămas fără bani, și ei se află într-o situație delicată. Există riscul, a semnalat Constanța Ștefan, președinta Asociației „Țara Loviștei” și vicepreședinte al Federației Pro Agro, ca foarte multe animale să rămână nevaccinate.

„Statul m-a obligat, foarte bine! Să plătească statul!”

„Înainte de a se face acest Program Strategic și aceste modificări era bine să fim consultați și noi, organizațiile fermierilor. Nu s-a făcut. O să spun la sfârșit ce așteptăm în continuare de la dumneavoastră. Nu intervin decât într-un singur loc, restul sunt probleme tehnice pe care dumneavoastră le cunoașteți mai bine. Domnilor vicepreședinți, domnilor directori de la DSV și medici veterinari, să știți că și fermierii, după 2 ani de secetă, după perioada cu pesta micilor rumegătoare, după perioada cu variola, au rămas fără bani. Ne credeți că nu mai avem puterea financiară să suportăm această manoperă care este, de ce să nu spunem, considerabilă? Dumneavoastră vă dați seama cât puneți în pericol siguranța animală prin această taxă pe care o puneți tot pe capul nostru? Vă rog să spuneți la Guvern, vă rog să ne susțineți, pentru că nu putem pur și simplu să acoperim acest lucru!”, a intervenit Constanța Ștefan în cadrul dezbaterii organizate de către ANSVSA.

Crescătorii care nu își vaccinează animalele nu vor mai avea acces la adeverințe eliberate de medicul veterinar care să ateste că animalele lor sunt sănătoase, prin urmare nu se va mai putea face mișcarea de animale. Va fi pus în pericol inclusiv exportul de animale, a avertizat Ștefan, fiind binecunoscut faptul că România este o mare exportatoare de animale vii.

„Nu știu cine s-a gândit la acest lucru, dar nu trebuia să-l facă pentru exploatațiile non-profesionale și, susțin eu, chiar și la cele comerciale de tip A. Este o măsură care trebuie regândită. Faceți economie în alte părți, dar nu la acest lucru. Fermierii sunt foarte revoltați, fermierii nu știu cum să se mai descurce. Vedeți, a venit și războiul peste noi, nu știu dacă vom mai vinde animalele și la cel preț le vom mai vinde, pentru că suntem la mâna exportatorilor. Nu le pasă de noi, dar văd că nici guvernanților nu le pasă și ne pun taxe în plus. Nu spunem că sunteți dumneavoastră de vină. Atât ați primit, dar faceți economie din altă parte și reveniți la acest punct! (...) Statul m-a obligat, foarte bine! Să plătească statul!”, a mai solicitat Constanța Ștefan.

Transferarea cheltuielii în portofelul fermierilor va duce inclusiv la deteriorarea relației între aceștia și medicii veterinari, pentru că puțini vor înțelege că nu medicul veterinar a generat situația, a mai adăugat reprezentanta crescătorilor de animale.

„Diminuarea cheltuielilor bugetare trebuia să înceapă cu reducerile de personal care nu este suficient de eficient”

Și mai tranșant a fost președintele Federației Patronatelor Medicilor Veterinari, medicul Samir Băloi. Medicul a arătat că înțelege contextul bugetar delicat în care se află țara și că Guvernul României a solicitat instituțiilor publice reducerea cheltuielilor bugetare iar ANSVSA trebuie să se încadreze în aceste constrângeri. De aici în schimb au venit criticile.

„Problema nu este necesitatea ajustării bugetare. Problema este modul în care aceste ajustări sunt distribuite în interiorul sistemului sanitar veterinar. Din păcate, până în prezent, măsurile de reducere a cheltuielilor au fost orientate aproape exclusiv către sectorul sanitar-veterinar privat. Am avut deja o diminuare semnificativă a finanțării activităților realizate în baza OUG 117, iar în prezent discutăm despre transferul unor costuri din programul strategic către proprietarii de animale sau indirect către medicii veterinari din teritoriu. Această abordare creează un dezechilibru între responsabilitățile epidemiologice ale sistemului și resursele alocate rețelei sanitar-veterinare”, a subliniat Samir Băloi.

„Vreau să mai trag atenția că medicii privați și Programul Strategic nu înseamnă reforma sistemului public. Diminuarea cheltuielilor bugetare trebuia să înceapă cu zonele ineficiente din ANSVSA și din DSV-uri. Cu reducerile de personal care nu este suficient de eficient”, a mai adăugat medicul.

Federația Patronatelor Medicilor Veterinari a propus o reformare a sistemului sanitar veterinar. Concret, se cere o redimensionare a circumscripțiilor sanitar-veterinare, pe criterii obiective sanitar-veterinare, care va duce la diminuarea bugetului. Federația a mai propus instituirea indicatorilor de performanță, atât pentru sistemul de stat, cât și pentru medicii veterinari din sistemul privat, or cu aplicarea acestor indicatori s-ar ajunge la economii de aproximativ 20%, a spus medicul.

„Dumneavoastră preferați să reduceți cheltuielile - nu primul ministru și nu Ministerul de Finanțe vă cer -, preferați să reduceți cheltuielile de la Programul Strategic și de la medicii veterinari care lucrează, în număr de 2.200. Iar în sistemul de stat sunt 5.500 de funcționari. Stimați colegi, stimați reprezentanți ai ANSVSA, trebuie să facem o reformă. Sistemul nu poate să meargă așa! Nu puteți să diminuați și nu puteți să vă jucați cu antraxul, cu bolile. Astea n-au comandă politică. Nu ați făcut pentru această reducere a banilor alocați antraxului nicio analiză de risc. Dumneavoastră încercați să scoateți vaccinarea anticărbunoasă fără să aveți analiză de risc. Vă întreb eu pe dumneavoastră: domnilor, în ultimii 40 de ani, unde în România n-a existat focar de antrax? Care sunt zonele antraxogene și care nu sunt? Și cine își asumă scoaterea acestei boli sau acestei vaccinări fără o analiză de risc?”, a mai vrut să știe președintele Federației Patronatelor Medicilor Veterinari.

„Veți crea prejudicii financiare colegilor noștri”

Și Colegiul Medicilor Veterinari din România va transmite în perioada următoare propuneri de modificare a actului normativ aflat în dezbatere publică. Președintele acestui for, prof. dr. Viorel Andronie, care a și solicitat ANSVSA organizarea dezbaterii publice, a subliniat în privința vaccinării anticărbunoase, din nou, că transferarea costului către proprietarii animalelor reprezintă un mare risc.

„Noi nu susținem sub nicio formă trecerea costurilor pentru manoperă la proprietar. Vă asumați un mare risc și probabil că dacă vă asumați aveți în spate niște criterii care stau la baza acestei decizii. Există un studiu bine fundamentat astfel încât să putem preîntâmpina orice problemă care apare ulterior. Dumneavoastră să fiți conștienți de următorul fapt: că proprietarii animalelor nu vor avea resursele financiare să suporte costurile și prin urmare o parte din start vor refuza să efectueze această acțiune. Alții vor spune – Da, vaccinăm, cum să nu, domnul doctor, vaccinează-le! - după care plata se va face când va avea bani acel proprietar. Se va întâmpla sigur acest lucru pentru că avem experiența cu exploatațiile comerciale, mai ales a exploatațiilor comerciale de tip A, în care proprietarii vor spune pentru totdeauna: nu avem bani, nu avem bani, nu avem bani! Dumneavoastră veți impacta financiar cabinetele medicale de liberă practică. Veți crea prejudicii financiare colegilor noștri”, a semnalat prof. dr. Andronie.

Și alți medici veterinari din țară au susținut, la rândul lor, că experiența atâtor ani în activitate le-a demonstrat că toate acele acțiuni care au ajuns să fie achitate și plătite din buzunarul proprietarilor „au eșuat în timp, încet și sigur”.

„După mine, punem în pericol, în primul rând, siguranța oamenilor. Nemaivorbind de siguranța animalului, nemaivorbind de sănătate, nemaivorbind de tot ceea ce înseamnă medicină veterinară, prevenire, combatere și tratament. Consider că acest punct este absolut obligatoriu să fie scos din ideile și din modificarea Ordinului 35 / 2026 pentru că ar fi un dezastru atât pentru crescători cât și pentru efectivele ale animale”, a susținut președintele Colegiului Medicilor Veterinari Vâlcea.

„Este o boală potențial zoonotică la oameni”

De la Timișoara, un avertisment a avut de făcut prof. dr. Viorel Herman, profesor boli infecţioase, medicină preventivă și zoonoze infecțioase.

„La proprietarii de animale la care vaccinarea este obligatorie este un cost pe care, în momentul de față, nu-l pot suporta. Dar în același timp nu cred că sunt interesați, unii din ei, având în vedere că potențialul lor economic este sub un nivel suportabil. Nu de puține ori au venit la clinică aici proprietari de ovine care au avut stabilit diagnosticul de anaerobioze și cred că marea majoritate a proprietarilor de ovine știu că anaerobiozele pot fi controlate și supravegheate printr-o vaccinare la timp și corectă”, a semnalat dr. Herman. Faptul că acum statul vine și le impune vaccinarea anticărbunoasă, „pe care ei nu o să o înțeleagă”, va genera un pericol, a fost de părere profesorul.

„Interesul statului român este ca efectivele de ovine și rumegătoare să fie protejate anticărbunos, pentru că boala afectează nu doar ovinele sau rumegătoarele, ci și este o boală potențial zoonotică la oameni”, a avertizat medicul.

Mai mult, pericolul nu este deloc de neglijat, asta în condițiile în care țara este plină de șantiere care răscolesc terenurile pentru construirea de autostrăzi și șosele de mare viteză. „Gândiți-vă că unele din ele vin prin zone în care în anii anteriori, nu foarte demult, au fost fie puțuri seci, dar mai ales cimitire de animale în care au fost îngropate animale care au murit de antrax. Păi dacă lăsăm animalele să fie nevaccinate, efectivul de rumegătoare neprotejate, și lăsăm la cheltuiala proprietarului, cred că nu este în beneficiul economiei noastre și a zootehniei românești”, a mai spus prof. dr. Viorel Herman.

Medicul a avut, de altfel, o observație și cu privire la vaccinarea antirabică, susținând că trebuie găsită o modalitate în care să fie identificate și vaccinate animalele din comunitățile de la periferia localităților, în special în zone în care există contact cu mediul silvatic, pentru că acolo sunt proprietari de animale care nu-și permit costurile, animalele rămân nevaccinate, iar asta înseamnă un risc potențial pentru sănătatea umană.

„Poate că și acolo ar trebui să gândim puțin strategic și să găsim o soluție de a introduce în programul de vaccinare inclusiv acești câini care sunt neidentificați sau nu-și permit proprietarii să își plătească manopera pentru identificare, respectiv să fie vaccinați”, a mai spus dr. Herman.

Manopera pentru vaccinarea anticărbunoasă la rumegătoare are costuri cuprinse între 5 - 7,5 lei/cap animal. Conform celor prezentate de forurile profesionale, peste 95% din efectivele de ovine și caprine sunt în gospodăriile populației, în acest sector exploatațiile comerciale fiind puține.