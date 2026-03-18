search
Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noi puteri pentru Putin pentru a trimite trupe în străinătate. „Se pregătește terenul pentru o agresiune mai largă"

0
0
Publicat:

Rusia face un nou pas care ridică semne de întrebare în plan internațional. Kremlinul pregătește extinderea atribuțiilor președintelui Vladimir Putin de a trimite trupe în afara granițelor, invocând protejarea cetățenilor ruși.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:X

Pentru criticii regimului, nu este vorba despre o simplă modificare legislativă, ci despre o mișcare calculată care ar putea legitima viitoare acțiuni militare.

Pretextul „protejării cetățenilor”

Proiectul, elaborat de Ministerul Apărării al Rusiei, vizează modificarea legislației privind cetățenia și apărarea.

Acesta ar permite utilizarea forțelor armate „extrateritorial” pentru a proteja cetățeni ruși în situații precum arestări, procese sau alte acțiuni legale în străinătate — inclusiv în cazuri decise de instanțe internaționale pe care Moscova nu le recunoaște.

Formularea este suficient de largă încât să ofere autorităților un instrument flexibil de intervenție.

Un tipar deja cunoscut

Analiștii spun că măsura urmează un model bine cunoscut al Kremlinului.

Rusia a invocat în repetate rânduri protejarea „compatrioților” pentru a justifica intervenții militare.

În Georgia, Moscova a distribuit pașapoarte în regiunile separatiste înainte de conflictul din 2008. În Ucraina, a folosit argumente similare în timpul anexării Crimeei în 2014 și ulterior în Donbas.

Această abordare se înscrie în doctrina „Russkiy Mir”, prin care Kremlinul își asumă rolul de protector al vorbitorilor de limbă rusă oriunde s-ar afla.

Garry Kasparov: „Baza legală este deja pregătită”

O voce critică fermă este cea a fostului campion mondial la șah și opozant politic Garry Kasparov.

Acesta consideră că inițiativa nu este izolată, ci parte a unei strategii mai ample:

„Pentru Putin, totul trebuie să pară acoperit de reguli. Este evident că baza legală pentru o posibilă agresiune — inclusiv împotriva NATO — este deja pregătită”, a declarat el.

Nu un război clasic, ci scenarii hibride

Kasparov atrage atenția că riscul nu constă neapărat într-o invazie convențională de amploare.

În opinia sa, scenariile cele mai probabile includ atacuri cu drone, sabotaj sau operațiuni speciale — forme de presiune care pot destabiliza fără a declanșa un conflict direct de mari proporții.

„Nu vorbim despre sute de mii de soldați. Dar câteva mii de drone sau forțe speciale pot crea deja o situație complet diferită”, avertizează acesta.

Legătura cu războiul din Ucraina

Potrivit lui Kasparov, evoluțiile din Ucraina sunt esențiale pentru înțelegerea momentului.

Rezistența ucraineană pune presiune pe Kremlin, iar în lipsa unor succese clare, regimul ar putea căuta noi direcții de acțiune.

„Dacă lucrurile nu evoluează cum dorește dictatura, are nevoie de un nou obiectiv, de o nouă criză care să distragă atenția”, spune el.

Mai mult decât o simplă lege

În realitate, spun criticii, modificările legislative nu limitează puterea lui Putin, ci o formalizează.

Pentru Kremlin, legea funcționează ca o justificare prealabilă — o „fațadă legală” înaintea unor acțiuni deja luate în calcul.

În acest context, noile prevederi sunt văzute nu ca un instrument de protecție a cetățenilor, ci ca o extindere a opțiunilor pentru intervenții militare viitoare, inclusiv în state cu populații rusofone.

Mișcarea Moscovei vine într-un moment tensionat la nivel global și ridică întrebări serioase despre direcția politicii externe ruse.

Pentru observatori, nu textul legii este cel mai îngrijorător, ci modul în care acesta ar putea fi folosit — într-un scenariu deja testat în trecut și care, de această dată, ar putea avea consecințe mai largi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
Un fost star pop pare să fi descoperit elixirul tinereții. Cum arată bărbatul la 60 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
gandul.ro
image
Statele Unite cer tuturor ambasadelor din lume să își revizuiască „imediat” măsurile de securitate
mediafax.ro
image
Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Decizie fără precedent în istoria fotbalului!
fanatik.ro
image
Donald Trump ordonă cea mai mare operațiune de comando din istorie pentru a elimina uraniul ascuns a Iranului
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
"Anul Nadiei Comăneci", sărbătorit la Bruxelles. Se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect
observatornews.ro
image
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cât te costă, de fapt, o zi obișnuită în România, de dimineața până seara, dacă mergi la serviciu. Calcul complet de la cafea la transport
playtech.ro
image
Legenda lui Dinamo, salvată de la moarte de doctorul Sorin Oprescu! Ce s-a întâmplat. „Faceți-i parastasul!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe toți fără cuvinte
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Ministrul Muncii a dat în direct vestea aşteptată de 2,8 milioane de pensionari
romaniatv.net
image
Donald Trump, ultimatum pentru NATO! Amenințări directe: Greșeală foarte prostească
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Trei români arestați în Germania după ce au încercat faimoasa metodă „acoperișul”. Cât au cerut aceștia victimei de 90 de ani pentru o oră și jumătate de muncă
actualitate.net
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
click.ro
image
„Cum își permit oamenii să aibă copii?” Dezbaterea lansată de o româncă după ce a calculat cheltuielile pe care le are cu partenerul
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte