Noi puteri pentru Putin pentru a trimite trupe în străinătate. „Se pregătește terenul pentru o agresiune mai largă”

Rusia face un nou pas care ridică semne de întrebare în plan internațional. Kremlinul pregătește extinderea atribuțiilor președintelui Vladimir Putin de a trimite trupe în afara granițelor, invocând protejarea cetățenilor ruși.

Pentru criticii regimului, nu este vorba despre o simplă modificare legislativă, ci despre o mișcare calculată care ar putea legitima viitoare acțiuni militare.

Pretextul „protejării cetățenilor”

Proiectul, elaborat de Ministerul Apărării al Rusiei, vizează modificarea legislației privind cetățenia și apărarea.

Acesta ar permite utilizarea forțelor armate „extrateritorial” pentru a proteja cetățeni ruși în situații precum arestări, procese sau alte acțiuni legale în străinătate — inclusiv în cazuri decise de instanțe internaționale pe care Moscova nu le recunoaște.

Formularea este suficient de largă încât să ofere autorităților un instrument flexibil de intervenție.

Un tipar deja cunoscut

Analiștii spun că măsura urmează un model bine cunoscut al Kremlinului.

Rusia a invocat în repetate rânduri protejarea „compatrioților” pentru a justifica intervenții militare.

În Georgia, Moscova a distribuit pașapoarte în regiunile separatiste înainte de conflictul din 2008. În Ucraina, a folosit argumente similare în timpul anexării Crimeei în 2014 și ulterior în Donbas.

Această abordare se înscrie în doctrina „Russkiy Mir”, prin care Kremlinul își asumă rolul de protector al vorbitorilor de limbă rusă oriunde s-ar afla.

Garry Kasparov: „Baza legală este deja pregătită”

O voce critică fermă este cea a fostului campion mondial la șah și opozant politic Garry Kasparov.

Acesta consideră că inițiativa nu este izolată, ci parte a unei strategii mai ample:

„Pentru Putin, totul trebuie să pară acoperit de reguli. Este evident că baza legală pentru o posibilă agresiune — inclusiv împotriva NATO — este deja pregătită”, a declarat el.

Nu un război clasic, ci scenarii hibride

Kasparov atrage atenția că riscul nu constă neapărat într-o invazie convențională de amploare.

În opinia sa, scenariile cele mai probabile includ atacuri cu drone, sabotaj sau operațiuni speciale — forme de presiune care pot destabiliza fără a declanșa un conflict direct de mari proporții.

„Nu vorbim despre sute de mii de soldați. Dar câteva mii de drone sau forțe speciale pot crea deja o situație complet diferită”, avertizează acesta.

Legătura cu războiul din Ucraina

Potrivit lui Kasparov, evoluțiile din Ucraina sunt esențiale pentru înțelegerea momentului.

Rezistența ucraineană pune presiune pe Kremlin, iar în lipsa unor succese clare, regimul ar putea căuta noi direcții de acțiune.

„Dacă lucrurile nu evoluează cum dorește dictatura, are nevoie de un nou obiectiv, de o nouă criză care să distragă atenția”, spune el.

Mai mult decât o simplă lege

În realitate, spun criticii, modificările legislative nu limitează puterea lui Putin, ci o formalizează.

Pentru Kremlin, legea funcționează ca o justificare prealabilă — o „fațadă legală” înaintea unor acțiuni deja luate în calcul.

În acest context, noile prevederi sunt văzute nu ca un instrument de protecție a cetățenilor, ci ca o extindere a opțiunilor pentru intervenții militare viitoare, inclusiv în state cu populații rusofone.

Mișcarea Moscovei vine într-un moment tensionat la nivel global și ridică întrebări serioase despre direcția politicii externe ruse.

Pentru observatori, nu textul legii este cel mai îngrijorător, ci modul în care acesta ar putea fi folosit — într-un scenariu deja testat în trecut și care, de această dată, ar putea avea consecințe mai largi.