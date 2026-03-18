Lecțiile unui atac ucrainean care schimbă modul în care Occidentul se pregătește pentru războaiele cu drone. Operațiunea considerată „studiu de caz”

Armatele occidentale investesc tot mai mult în tehnologia dronelor, după impactul semnificativ observat în războiul dintre Ucraina și Rusia.

Deși nu toate lecțiile conflictului trebuie replicate, oficiali militari afirmă că o operațiune în particular oferă concluzii esențiale pentru viitor.

Potrivit maiorului Rachel Martin, responsabilă de un program de instruire pentru războiul cu drone în cadrul Armata Statelor Unite, Operațiunea „Spiderweb” (Pânza de păianjen) din 2025 este un exemplu central analizat în pregătirea militarilor.

Puterea ofensivă a dronelor ieftine

În cadrul operațiunii, forțele ucrainene au introdus clandestin drone pe teritoriul rus, le-au poziționat în apropierea unor baze aeriene și le-au lansat asupra unor ținte strategice.

Atacul a lovit 41 de aeronave militare rusești și a provocat pagube estimate la aproximativ 7 miliarde de dolari.

Operațiunea a demonstrat că dronele mici și relativ ieftine pot distruge echipamente militare extrem de valoroase, chiar și la mare distanță de linia frontului — și că sunt dificil de interceptat.

Deși planificarea a durat aproximativ un an și jumătate, rezultatul a arătat că investiții reduse pot genera efecte strategice majore.

Vulnerabilități expuse

Impactul atacului a evidențiat vulnerabilități importante în apărarea infrastructurii militare.

Generalul-locotenent Andrew Gebara din cadrul Forțele Aeriene ale Statelor Unite a avertizat că astfel de tehnologii „disruptive” pot afecta nu doar aviația strategică, ci și infrastructura critică, inclusiv componentele de descurajare nucleară.

El a subliniat necesitatea modernizării rapide a sistemelor de apărare anti-dronă.

Provocări pentru apărare

Majoritatea activelor aeriene strategice ale SUA sunt amplasate pe teritoriul național, dar și în baze din întreaga lume.

Protejarea acestora împotriva dronelor s-a dovedit dificilă, atât în interiorul țării, cât și în operațiuni externe.

Probleme similare au fost raportate și în Europa, unde bazele aeriene se confruntă cu riscuri crescute din partea atacurilor cu drone.

Lecții pentru NATO

Fostul mareșal al aerului Greg Bagwell, din cadrul Royal Air Force, afirmă că operațiunea oferă lecții esențiale pentru aliații din NATO.

El consideră că astfel de atacuri sofisticate sunt mai relevante pentru Occident decât utilizarea zilnică a dronelor pe linia frontului.

Operațiunea „Spiderweb” a demonstrat eficiența războiului asimetric: lovirea unor ținte strategice cu costuri relativ reduse, dar cu impact major asupra unui adversar mai puternic.

Adaptarea Occidentului

Statele Unite și aliații săi își dezvoltă deja capacitățile în acest domeniu.

Armata americană a lansat programe de instruire dedicate dronelor și intenționează să achiziționeze un număr semnificativ de astfel de sisteme în următorii ani.

În paralel, SUA utilizează drone în diverse operațiuni militare, inclusiv modele precum MQ-9 Reaper, dar și sisteme mai noi de atac.

Limitele tehnologiei

Cu toate acestea, experții avertizează că dronele nu sunt o soluție universală.

Deși au avut un rol crucial în menținerea capacității de luptă a Ucrainei, ele nu au decis singure rezultatul conflictului.

Forțele armate continuă să depindă de combinația dintre arme tradiționale și tehnologii avansate.

Operațiunea „Spiderweb” evidențiază o schimbare majoră în natura războiului modern: conflictele viitoare ar putea fi influențate decisiv de tehnologii relativ accesibile, capabile să producă efecte strategice disproporționate.

Pentru Occident, provocarea constă în găsirea echilibrului între adoptarea acestor tehnologii și menținerea capabilităților militare tradiționale.