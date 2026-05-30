Cum ar putea reacționa NATO după prăbușirea unei drone în România

NATO a condamnat Rusia după ce o dronă a lovit o clădire rezidențială din România, provocând rănirea a două persoane. Oficialii Alianței afirmă că răspunsul este probabil să se concentreze pe consolidarea apărării flancului estic, îmbunătățirea capacităților de interceptare a dronelor și, eventual, pe consultări în baza Articolului 4, fără a se ajunge la activarea clauzei de apărare colectivă prevăzute de Articolul 5, scrie agenția AFP într-o analiză.

Incidentul de vineri, în care o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc și a lovit un imobil din Galați, reprezintă cel mai recent exemplu al efectelor războiului din Ucraina care se extind dincolo de granițele țării.

În lipsa unei activări a Articolului 5 – măsură aplicată o singură dată în istoria NATO – răspunsul Alianței pare să se concentreze pe întărirea capacităților defensive de pe flancul estic și pe transmiterea unor mesaje de descurajare atent calibrate către Moscova.

Solidaritate și consolidarea apărării

NATO și-a exprimat rapid solidaritatea cu România, unul dintre cei 32 de membri ai Alianței. Secretarul general Mark Rutte a discutat personal cu președintele Nicușor Dan după incidentul de la Galați.

Rutte a atribuit responsabilitatea Rusiei, calificând incidentul drept rezultatul unui comportament „iresponsabil”, iar purtătorul de cuvânt al NATO, Martin O'Donnell, a declarat ulterior că drona era de origine rusă.

Potrivit unui oficial militar de rang înalt din cadrul NATO, Alianța a detectat și monitorizat drona, însă aceasta a pătruns în spațiul aerian românesc cu doar câteva minute înainte de impactul asupra clădirii rezidențiale.

Ca reacție imediată, NATO a desfășurat o aeronavă de avertizare timpurie pentru a îmbunătăți supravegherea spațiului aerian din regiune.

Oficialul a precizat că sunt analizate măsuri suplimentare pentru optimizarea rețelei de senzori și sisteme de interceptare ale României și ale NATO, astfel încât amenințări similare să poată fi neutralizate în siguranță.

Una dintre opțiuni ar putea fi integrarea sub comandă NATO a sistemului antidronă Merops, de fabricație americană, achiziționat recent de România în cadrul eforturilor de consolidare a apărării flancului estic.

O altă posibilitate ar fi extinderea investițiilor în noi capabilități militare prin Inițiativa de Descurajare a Flancului Estic, un program NATO destinat integrării tehnologiilor moderne pentru apărarea regiunii.

Totodată, aliații urmează să discute luna viitoare despre identificarea unor forțe și capabilități defensive suplimentare pentru operațiunea „Eastern Sentry”, lansată pentru întărirea prezenței NATO în estul Europei.

Alianța „evaluează ce se mai poate face acum pentru a optimiza rețeaua de senzori și dispozitive de tragere a României și a NATO pentru a neutraliza în siguranță astfel de amenințări”, a declarat Politico un oficial militar NATO.

„Acest lucru ar putea include aducerea sistemului de contra-drone MEROPS al României „sub comanda NATO”, au spus ei, adăugând că aliații „ar avea oportunitatea” de a oferi capabilități suplimentare în cadrul unei conferințe de generare a forțelor la începutul lunii viitoare.

Semnale de descurajare

Cea mai cunoscută opțiune de răspuns a NATO este Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

Totuși, această clauză a fost activată o singură dată în cei 77 de ani de existență ai Alianței, după atentatele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

Până în prezent, nu există indicii că România sau aliații săi ar lua în considerare invocarea Articolului 5 în urma incidentului de la Galați.

În schimb, o opțiune intermediară este activarea Articolului 4, care permite consultări de urgență între aliați atunci când unul dintre state consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sunt amenințate.

Diplomații NATO afirmă că recurgerea la Articolul 4 reprezintă un semnal politic important, depășind nivelul unor simple declarații de condamnare.

Potrivit oficialilor Alianței, Moscova urmărește cu atenție astfel de demersuri, iar experiențele anterioare arată că acestea pot influența comportamentul Rusiei.

Precedente ale Articolului 4

Consultările prevăzute de Articolul 4 au fost declanșate de nouă ori în istoria NATO, inclusiv de trei ori în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Prima activare a avut loc imediat după invazia rusă din februarie 2022. Ulterior, în septembrie 2025, Polonia a solicitat consultări după mai multe incursiuni ale dronelor rusești pe teritoriul său, iar Estonia a recurs la aceeași procedură după încălcarea spațiului său aerian de către avioane de luptă rusești, notează AFP.

Reuniunea convocată la solicitarea Poloniei a contribuit la lansarea operațiunii „Eastern Sentry”, în cadrul căreia statele aliate au suplimentat prezența militară în regiune cu avioane de luptă, elicoptere, aeronave de transport, sisteme de apărare antiaeriană, avioane de supraveghere și fregate.

Pentru NATO, incidentul din România reprezintă un nou test privind modul în care Alianța răspunde amenințărilor hibride și situațiilor aflate sub pragul unui atac militar convențional, menținând în același timp unitatea și credibilitatea descurajării colective.