Un copil de doi ani a murit după un incident pe un tobogan gonflabil, de Zilele Orașului Satu Mare. Decizia primăriei

Un copil de aproximativ doi ani a murit după ce s-a accidentat pe un tobogan gonflabil amplasat într-o zonă de joacă pentru copii, din Satu Mare. Medicii au încercat zeci de minute să îl resusciteze, însă nu au mai reușit să îi salveze viața.

Tragedia a avut loc în cursul zilei de vineri, 29 mai, în centrul oraşului Satu Mare, unde un copil de aproximativ doi ani și-a pierdut viața după un accident produs într-o zonă de joacă pentru copii amenajată în spatele magazinului „Someșul”, în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia Zilelor Orașului.

Copilul se afla pe un tobogan gonflabil în momentul incidentului, alături de alţi trei minori, care, conform primelor informații, s-ar fi lovit între ei în timpul jocului. Deocamdată, nu este clar în ce împrejurări exacte a fost rănit copilul și nici ce leziuni i-au provocat decesul.

Imediat după incident, tatăl copilului l-ar fi luat în brațe și ar fi rămas cu el în așteptarea echipajelor de intervenție, notează presasm.

Mai multe echipaje de poliţie şi ambulanţă au sosit la faţa locului, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, copilul fiind în stop cardiorespirator. Timp de 80 de minute au încercat în zadar să-l resusciteze pe micuţ, din păcate, în cele din urmă fiind nevoiţi să declare decesul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Prosectura Spitalului Județean, unde urmează să fie efectuată necropsia, procedură care va stabili cauza exactă a morții.

Autoritățile au deschis o anchetă şi încearcă să stabilească exact cum s-a produs incidentul.

Reacția Primăriei Satu Mare

La scurt timp după incident, Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat suspendarea activității tuturor caruselelor și locurilor de joacă amplasate în zonele dedicate Zilelor Orașului.

Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor sociale, iar reprezentanții administrației locale au precizat că, în viitor, acest tip de divertisment va fi total interzis în cadrul evenimentelor organizate de municipalitate.

„Primăria Satu Mare a decis ca, de Ziua Orașului, toate caruselele și locurile de joacă din locațiile dedicate evenimentului să fie oprite. Mai mult, pe viitor, acest tip de divertisment va fi eliminat complet!”, au transmis autoritățile locale.

Din păcate, acesta nu este singurul incident legat de toboganele gonflabile. Anul trecut, chiar de 1 Iunie, într-un parc din Eforie Nord, un astfel de tobogan s-a dezumflat, cinci copii rămânând prinşi înăuntru, unul dintre ei ajung la spital cu o fractură la mână.