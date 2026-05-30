MAI achiziționează 12 elicoptere multirol H160 și H145 prin Programul SAFE. Unde vor ajunge noile aeronave

Ministerul Afacerilor Interne continuă modernizarea flotei aeriene și anunță achiziția a 12 elicoptere de ultimă generație, modele H160 și H145, prin Programul european SAFE – Security Action for Europe. Noile aeronave vor consolida capacitatea națională de intervenție aeriană, protecție civilă și gestionare a situațiilor de urgență.

Potrivit Inspectoratului General de Aviație, achiziția vizează șapte aeronave H160, cu rol multirol și cinci aeronave H145, destinate în principal misiunilor medicale și de salvare

„Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de modernizare şi dezvoltare a capabilităţilor sale aeronautice prin achiziţionarea a 12 elicoptere multirol de ultimă generaţie, respectiv 7 aeronave de tip H160 şi 5 aeronave de tip H145, destinate consolidării capacităţii naţionale de intervenţie aeriană, protecţie civilă şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru executarea misiunilor din domeniul ordinii şi siguranţei publice”, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul General al Aviației (IGAv).

Cum vor fi distribuite elicopterele H160

IGAv precizează că aeronavele H160 vor avea următoarea alocare operațională: trei elicoptere pentru misiuni de ordine și siguranță publică și patru elicoptere pentru misiuni de protecție civilă

Acestea vor asigura o capabilitate multirol, fiind destinate intervențiilor complexe ce necesită autonomie extinsă, capacitate mare de transport și performanțe operaționale superioare. H160 poate transporta doi pacienți și poate opera în zone greu accesibile sau afectate de dezastre.

Elicopterele H145 pentru SMURD și salvare montană

Elicopterele H145 vor completa flota aeriană pentru misiuni medicale și de salvare. Aeronavele vor fi utilizate în intervenții SMURD, operațiuni de căutare-salvare, evacuări medicale și misiuni tactice.

„Noile aeronave vor fi operate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., structură aflată în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, şi vor fi utilizate în executarea unei game extinse de misiuni operative, inclusiv în intervenţii SMURD, transport de personal şi echipamente, evacuare medicală, căutare-salvare, sprijin logistic, intervenţii tactice, supraveghere aeriană şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a dezastrelor naturale, precum şi pentru misiuni specifice domeniului ordinii şi siguranţei publice”, precizează IGAv.

Centrul Integrat de Simulare în Zbor, investiție majoră în pregătirea piloților

IGAv anunță și dezvoltarea unui centru modern de instruire pentru piloții MAI, dedicat elicopterelor S70M Black Hawk și H135.

„Noul centru va reprezenta o infrastructură modernă de instruire, antrenament şi evaluare, destinată pregătirii piloţilor Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a celorlalţi membri ai echipajelor aeronautice care participă la misiuni operative desfăşurate în sprijinul populaţiei şi al gestionării situaţiilor de urgenţă”, transmite instituția.

Centrul va permite simulări complexe în condiții apropiate de cele reale, contribuind la creșterea siguranței aeronautice, eficienței operaționale și interoperabilității structurilor MAI.

Programul SAFE are termen limită data 30 mai 2026

Regulamentul SAFE prevede că toate contractele trebuie semnate până la 30 mai 2026. România beneficiază de 16,68 miliarde de euro prin acest program european dedicat securității și protecției civile.