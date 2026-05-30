Replici grosolane într-un conflict pe Facebook! Octavian Popescu, derapaj la adresa dinamoviștilor: postarea care a dat startul controversei

FCSB și-a asigurat prezența în preliminariile Conference League după victoria cu 2-1 obținută împotriva lui Dinamo, în meciul de baraj disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Octavian Popescu a început partida ca titular, însă nu a mai revenit pe teren după pauză. La finalul confruntării, antrenorul Marius Baciu a explicat că decizia schimbării a fost cauzată de anumite probleme medicale resimțite de mijlocaș.

La scurt timp după încheierea partidei, fotbalistul celor de la FCSB a avut o reacție pe rețelele de socializare, unde a transmis un mesaj cu tentă ironică la adresa suporterilor dinamoviști. Vizată a fost în special gruparea DDB Italia, care de-a lungul timpului l-a luat în repetate rânduri peste picior pe jucătorul roș-albaștrilor.

Mijlocașul s-a fotografiat într-un mod ironic și a transmis un mesaj sfidător, făcând referire la fanii dinamoviști, „câinii” care s-au transformat în „pisicuțe”: „DDB Italia, Miaw!”.

Ulterior, Popescu a încărcat o fotografie pe Facebook, în care apărea alături de Mihai Toma. A fost complet atacat în secțiunea de comentarii, însă nu s-a abținut din a răspunde cu aceeași monedă.

„Doi inculți, ați face bine să jucați fotbal, unul are mintea unei vaci, iar celălalt numai când te uiți la fața lui îți dai seama cât de prost este!”, a transmis un utilizator.

Răspunsul lui Octavian Popescu a fost unul cu tentă grosolană: „Să-ți băgăm...”.

DDB Italia: „Ești fiert. Vezi să nu te dea stăpânul afară!”

„Tavi Popescu, ești fiert pe DDB Italia. Și Olaru a zis ceva la declarații după meci. N-aveți somn până nu intrați pe pagina asta. Vezi să nu te dea stăpânul afară, să ajungi titular pe la Petrolul sau la Teatrul Mic. Ați câștigat pe merit aseară, iar tu ai contribuit decisiv la victoria cu Botoșani printr-un gol spectaculos. Felicitări și succes în Conference League!

Succes și lui Olaru! Ieri s-a oficializat porecla pe care i-a dat-o DDB Italia. Dar și-a câștigat-o pe merit, pe munca și actoria lui. A confirmat-o și Tănase, la declarații: «Suntem milogi, dar milogii joacă în Europa». Aveți grija să nu picați cu Desculțes din Andorra sau cu Skedja ăia de anul trecut, că iar vă luăm la mână! Încercați să nu vă mai tăvăliți pe jos la orice atingere, că fotbalul nu poate fi păcălit la nesfârșit.

Glumim, râdem... Și noi de voi și voi de noi, dar uită-te unde suntem cu Naționala! Nicăieri. Iar la Mondial merg Curaçao și Irak!”, au transmis cei de la DDB Italia, la scurt timp după postările jucătorului FCSB.