Cine vine și cine pleacă de la FCSB. Trei plecări confirmate de Gigi Becali și reveniri de top: Coman, Târnovanu și elementul surpriză

După succesul cu 2-1 obținut în fața lui Dinamo, rezultat care i-a asigurat FCSB-ului prezența în preliminariile Conference League, Gigi Becali a vorbit despre schimbările pe care intenționează să le facă în lot în perioada următoare de mercato.

„Anderson Ceara? I-am făcut ofertă!”

În ceea ce privește transferurile pregătite, Becali a dezvăluit că FCSB a înaintat o ofertă pentru Anderson Ceara, atacantul brazilian al celor de la Csikszereda. Totodată, patronul formației bucureștene a transmis că Florinel Coman are ușa deschisă pentru o revenire la echipă. În plus, două mutări ar fi deja aproape finalizate, fiind gestionate de Mihai Stoica.

„Avem doi la ora asta. MM a spus că unul e 100% și unul 80%. Vor veni 5 jucători, asta pot spune. Eu mă gândesc la un jucător, dar nu am spus la nimeni. Nici lui MM nu i-am spus, nu vă spun nici vouă. Să vedem, s-ar putea să nu am dreptate. E un jucător care cred că ar putea să umple un gol la noi. A jucat în play-out.

Anderson Ceara? I-am făcut ofertă, da. A vorbit Vali și au spus: «Dom'le, avem ofertă de la unguri», dar impresarul lui zice că nu. Atunci ia faceți ofertă oficială, ca să nu fie discuții apoi. Oferta e în vigoare. Eu îi zic «Decuseara». «Mihai, vorbește cu ăla, Decuseara». Că aveam unul pe aici, avea oi, cioban, și îl chema «Mitică Decuseara». Așa că eu îi zic «Decuseara». «Mihai, vorbește cu Decuseara».

Gigi Becali: „Cu Florinel Coman am vorbit!”

«Ce Decuseara? Nu există». «Există», i-am zis. «Unde?» «E la Csikszereda». «A, Anderson Ceara?» Îmi place că e «driblangiu». Mi-a zis Mirel, el e cu statistica, l-am întrebat [despre Ceara] și mi-a zis că are cele mai multe driblinguri.

Cu Florinel Coman am vorbit și l-am întrebat: «Cât mai ai de luat? Două milioane, nu? Dacă-ți dă 1 milion, haide vino încoa', că mai câștigi de la mine 6-7 sute de mii din calificări și faci și la mine 1 milion». Dacă vine Florinel... Că nu mai e Florinel ăla. Se spovedește, nu-i mai place vinul. I-am spus: «Eu te bag să joci atacant». A zis Hagi odată: «De ce cauți, băi Gigi, atacant? Că ai în curtea ta». Eu l-aș vrea, vă dați seama. L-aș vrea din toată inima!”, a recunoscut Becali, conform primasport.ro.

Thiam, Kiki și Alhassan, OUT!

Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că echipa va fi întărită cu cinci jucători noi și a indicat deja câteva nume care nu vor mai continua la club: David Kiki, Mamadou Thiam și Baba Alhassan.

„Ngezana a zis că face operație. Dacă face, i-am băgat contract. Dacă nu, ce făceam cu el? E nebun? Dacă s-a hotărât și face operație, băgați-i contract. Pe Crețu nu ai cum să-l scoți. Măcar să fie rezervă acolo, să se antreneze cu echipa. A participat la calificarea asta. Rămâne acolo. Cu Kiki și Thiam nu o să mai prelungim. Lui Thiam îi expiră contractul. Baba Alhassan? Hai, la revedere. Ce, am nevoie de jucători de-ăștia? Îmi trebuie care să joace fotbal, ca Ofri Arad, care nu are emoții și nu face tâmpenii, prostii!”, a mai afirmat patronul FCSB.

Florin Tănase va continua la FCSB

„O să vorbesc cu el și-l întreb, că suntem prieteni: «Vrei să joci ca în seara asta sau să joci ca în alte seri? Dacă vrei să joci ca în seara asta, să nu mai continui». Calitatea lui, că e fotbalist, se știe. Dar nu, tată, într-un meci de genul ăsta... Am zis că nu trebuie scos de pe teren, că mizezi pe el să te califice, că ai nevoie de valoare pe teren.

Până la urmă a dat cu capul pasă de gol și ne-am calificat, dar a și pierdut mingea la golul lor, a și dat vreo 3 pase la adversar. O să vorbesc cu el, prietenește. Oricum am nevoie de el în preliminariile europene. O să rămână, îi prelungesc. Spun așa să audă el, să-l mai ambiționez, să-l enervez. Dar Tănase este jucător valoros!”, a mai recunoscut patronul formației din Capitală.

„Unde pleacă Târnovanu, la Gara de Nord? Cu macaraua sau basculanta?”

Întrebat despre un eventual transfer al lui Ștefan Târnovanu în această perioadă de mercato, Gigi Becali a tratat subiectul într-o notă sarcastică. De asemenea, și Lixandru și-ar fi exprimat dorința în legătură cu o eventuală plecare din Capitală.

„Hai să-ți spun un lucru. M-ați văzut să nu dau contracte la jucători, să nu le dau banii? Când semnezi un contract, trebuie să îl respecți. Nu stau eu acum de mendrele lui Târnovanu. Are contract și cu asta basta.

Că vrea să plece... Bine mă, pleacă. Unde, la Gara de Nord? Cu macaraua sau cu basculanta, cu ce pleci? Pleci când îți dau eu drumul, când vreau eu să-ți dau. Despre Târnovanu și mendrele lui, că pleacă, că vrea, spuneți-i lui Mutu, nu mie! Dar stați să vedem, că am cupele europene. Tot 5 milioane vreau pe el. Lixandru a cerut tot așa, dar am zis: «Bă, chiar dacă nu ne mai punem baza prea mult în Lixandru, își face treaba și ca fundaș central». Dar dacă are ofertă de câteva sute de mii, îl dau!”, a concluzionat Gigi Becali, conform sursei citate anterior.