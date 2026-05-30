Asistentă de la UPU, moartă într-un accident în Galați, pe drumul de întoarcere de la concertul Iron Maiden. Copilul și soțul, grav răniți

O asistentă medicală din Iași și-a pierdut viața într-un accident cumplit produs pe DN 24, în județul Galați, în timp ce se întorcea acasă de la concertul Iron Maiden, alături de soțul și fiul lor de 16 ani. Femeia a murit pe loc, iar ceilalți doi membri ai familiei au ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina familiei s-a izbit violent de un cap de pod.

Cristina Buburuzanu (50 de ani), asistentă medicală la UPU „Sf. Spiridon” din Iași, se afla pe scaunul din dreapta atunci când autoturismul condus de soțul ei, un bărbat de 46 de ani, a intrat în plin într-un cap de pod, pe raza localității Berheci, comuna Gohor, relatează Ziarul de Iaşi.

Impactul a fost atât de violent, încât echipajele medicale sosite la fața locului n-au mai putut decât să constate decesul femeii.

Soțul, preluat de elicopterul SMURD. Copilul, transportat la spital

Bărbatul, și el asistent medical la aceeași unitate, a suferit răni grave. A fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la secția de Neurochirurgie din Iași, conștient. Medicii au suspiciuni de leziuni la nivelul coloanei vertebrale.

Fiul lor, în vârstă de 16 ani, rănit și el, a ajuns la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași pentru îngrijiri medicale.

Familia se întorcea de la un concert în București

Potrivit primelor informații, cei trei se întorceau acasă după ce participaseră la concertul trupei Iron Maiden, susținut în Capitală. Drumul de noapte și oboseala ar putea fi factori luați în calcul de anchetatori, însă cauza exactă urmează să fie stabilită.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Pe rețelele social curg mesajele de condoleanțe:

„La anul vei fi cu noi… în gând. Lumină și pace să ai, Cristina Buburuzanu. Colegii tăi de facultate, Promoția ’97, te vor pomeni și îți vor dedica un moment special la fiecare revedere. Ai fost a noastră”, a scris, pe Facebook, una dintre colegele sale de promoție.

