Înarmare record prin programul SAFE: sisteme anti‑dronă, nave și blindate. Contractele semnate de MApN în ultima zi legală

Ministerul Apărării Naționale a semnat noi contracte de înzestrare a armatei, în valoare totală de peste 5,6 miliarde de euro, în cadrul Programului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Documentele au fost parafate vineri, 29 mai, de Direcția Generală pentru Armamente, în condițiile aprobate de Parlamentul României.

Primul este un acord-cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 mașini de luptă a infanteriei și derivate.

Blindate moderne pentru infanteria grea

Contractul are o valoare de 3.337 mil. EURO, fără TVA.

„Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea Armatei României cu mașini de luptă a infanteriei pe șenile (MLI) și derivate, necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din Forțele Terestre Române”, precizează MApN într-un comunicat transmis vineri.

Sisteme anti‑dronă de ultimă generație

Un al doilea contract, în valoare de 981,95 milioane de euro, a fost semnat cu Rheinmetall Italia S.p.A. și include achiziția sistemelor anti‑dronă și antiaeriene SKYNEX, SKYRANGER 35 și Millenium. România va primi șapte sisteme SKYNEX, două sisteme SKYRANGER 35 și două sisteme Millenium, destinate apărării antiaeriene foarte apropiate a forțelor și infrastructurii militare.

„Cele trei proiecte SAFE au ca obiectiv dotarea Armatei României cu sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune pentru apărarea antiaeriană nemijlocită a forțelor, mijloacelor (inclusiv nave) și a elementelor de infrastructrură din cadrul zonelor de operații/responsabilitate”, explică MApN.

Flota navală a României se extinde

Tot în cadrul SAFE, Ministerul Apărării a semnat un contract de 920 milioane de euro cu NVL B.V. & Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG Germania, pentru achiziția a două nave de patrulare maritimă și două vedete de intervenție pentru scafandri. Acestea vor contribui la consolidarea securității maritime a României și a frontierelor Uniunii Europene și NATO.

„Contractul prevede achiziția a 2 nave de patrulare maritimă și a 2 vedete de intervenție pentru scafandri. Obiectivul celor două proiecte SAFE este de a întări capacitatea defensivă a României și de a contribui la stabilitatea regională și la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene și NATO”, arată MApN.

Muniție specializată pentru combaterea dronelor

Ultimul contract, în valoare de 449,75 milioane de euro, a fost încheiat cu Rheinmetall Waffe Munition GmBH și prevede achiziția a 401.760 lovituri calibru 35 mm AHEAD.

Proiectul SAFE are ca obiectiv asigurarea stocurilor de luptă pentru asigurarea puterii de foc în vederea combaterii țintelor aeriene, inclusive a dronelor, explică MApN.

„Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente - în calitate de Autoritate contractantă, a semnat aceste contracte de achiziție în cadrul Instrumentului financiar SAFE , respectând termenul legal prevăzut de Regulamentul SAFE - 30 mai 2026.Finalizarea acestor contracte a presupus parcurgerea unor proceduri complexe și depășirea unor dificultăți de natură procedurală și comercială, în vederea respectării calendarului stabilit prin Programul SAFE, aspect deosebit de important în actualul context de securitate regională și în raport cu necesitatea accelerării procesului de modernizare a Armatei României”, se mai arată în comunicatul MApN.