Reacția lui David Popovici după un nou titlu european: „Sunt foarte mândru”

La circa o oră după ce s-a încoronat pentru a treia oară la rând campion al Europei la 100 m liber, David Popovici a declarat că este mândru de realizarea sa, mai ales că a fost o cursă foarte rapidă, cu timpi mai buni decât la Jocurile Olimpice.

Cronometrat în 46,56 secunde, ceea ce reprezintă un record al competiției, dinamovistul a subliniat că „a fost o cursă foarte, foarte strânsă. S-au obţinut timpi mai rapizi decât la aproape orice ediţie a Jocurilor Olimpice din trecut. Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt şi felicitări tuturor adversarilor mei, pentru că am tras cu toţii extrem de tare. Personal, mă bucur că am reuşit să-mi apăr titlul. În general, e un pic mai uşor să vânezi un titlu decât să-l aperi, aşa că sunt cu atât mai mândru de mine să apăr titlul ăsta. Am pus o anumită presiune pe mine să îmi menţin titlul de campion european, pe care l-am apărat deja la a treia ediţie consecutivă".

Popovici, care a mai cucerit două titluri europene consecutive la 100 m liber, la Roma, în 2022, şi la Belgrad, în 2024, s-a referit la revenirea din a doua jumătate de bazin: „Pe ultimii 25 de metri am simţit că trebuie să-l întrec pe rus. Ştiam că el este mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei, era limpede. Ştiam că trebuie să-mi păstrez calmul să nu înot panicat, pentru că mai mult te încetineşte. Înotul de supravieţuire îţi consumă mult mai multă energie. Aşa că mi-am văzut de treabă şi am recuperat pe ultima parte. Acum am de lucrat la combinarea primei jumătăţi rapide şi a plecării bune cu a doua jumătate în care vin puternic, aşa cum ştiu eu să fac. Voi avea în continuare foamea asta, doar că îmi schimb puţin priorităţile".

Popovici a afirmat că şi-ar fi dorit să obţină un record mondial și că este convins că acesta va veni: „Mi-aş fi dorit un record mondial acum, dar recordul mondial trebuie să vină natural, organic, nu doar pentru că mi-l doresc eu. Acum că ştiu exact ce mai am de lucrat, sunt şi mai aproape de el".

A fost felicitat de rusul Kornev

Rusul Egor Kornev, care a condus în prima jumătate a cursei, l-a felicitat pe Popovici pentru performanţă. „Mă înţeleg bine cu el, chiar dacă nu ştie engleză. Reuşim să ne înţelegem. L-am felicitat şi eu, este un adversar demn. Cred că este cel mai rapid split din istorie pe prima jumătate într-o probă de 100 de metri. Dar proba de 100 de metri are două bazine. Acum îmi doresc să obţin şi al şaselea titlu. Lăsând gluma la o parte, mă bucură foarte tare şi îmi confirmă că facem lucrurile aşa cum trebuie. Nu am de ce să schimb filosofia mea de antrenament sau abordarea asupra înotului. Atât timp cât sunt bine cu mine însumi, pot realiza lucruri măreţe şi asta e foarte important. Cel mai important este să rămânem sănătoşi la cap", a spus David Popovici.

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Popovici s-a referit și la proba de 200 de m liber: „Mâine trebuie doar să mă calific în semifinală la 200 m, apoi în finală. Sigur nu va fi o competiţie la fel de strânsă ca cea de la 100 de metri, unde s-a întâmplat ceva extraordinar şi toţi am înotat foarte bine. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă culc pe o ureche. Mâine nu va fi o zi uşoară, însă nu este o zi în care nu trebuie să dau 100%. 100% va fi poimâine, în finală".

Românul a fost elogiat pe site-ul „L'Equipe”

Presa franceză a elogiat performanța lui David Popovici. Site-ul cotidianului „L'Equipe” a titrat: „Al treilea titlu european consecutiv la proba de 100 m pentru David Popovici, câștigătorul unei finale de nivel înalt, în fața lui Egor Kornev”. Sub semnătura lui Arthur Verdelet, publicația a scris: „Înotătorul român David Popovici a câștigat finala probei de 100 m din cadrul Campionatelor Europene, miercuri, stabilind un record al competiției cu timpul de 46,56 secunde. El a încheiat cursa înaintea rusului Egor Kornev – clasat pe locul al doilea cu 46,74 secunde, după un start foarte rapid – și a maghiarului Kristof Milak, care a obținut, de asemenea, un timp sub 47 de secunde (46,87). Palmaresul său deja impresionant pentru un sportiv de 21 de ani continuă să se îmbogățească. Câștigând o finală de 100 m de nivel înalt miercuri seară – o cursă în care primii trei clasați au înotat cu toții sub 47 de secunde, în premieră – David Popovici și-a confirmat statutul. Românul i-a devansat pe rusul Egor Kornev (46,74) – care a început foarte puternic, dar a fost depășit în a doua jumătate a cursei – și pe maghiarul Kristof Milak (46,87)”.

„A fost o cursă rapidă – foarte rapidă, mai rapidă decât aș fi crezut. Mi-a lipsit doar un mic detaliu pentru a ataca recordul mondial”, a declarat Popovici după cursă, pentru France TV. El se referea la recordul deținut în continuare de chinezul Pan Zhanle, care a înregistrat timpul de 46,40 secunde la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Sportivul român a ajuns acum la trei titluri europene în proba de 100 m, după victoriile anterioare obținute la Roma în 2022 (46,86) și la Belgrad (46,88).

David Popovici a devenit al doilea înotător din istorie care câştigă trei titluri europene la rând în proba de 100 m liber, după Aleksandr Popov.

Bucureșteanul a dominat semifinala a doua de ieri, fiind pe primul loc atât după prima lungime de bazin, cât și la final. Timpul său, 46,72 de secunde, reprezintă un nou record al Campionatului European de seniori. După cum se știe, recordul mondial al probei este deținut de chinezul Pan Zhanle, fiind stabilit în 31 iulie 2024, la JO de la Paris: 46,40 secunde. Rusul Egor Kornev a avut al 3-lea timp, 47,27, iar spaniolul Luca Hoek le Guenedal pe cel de-al 2-lea, 47,26.

În serii, ieri dimineață, Popovici a fost conometrat în 47,13 secunde. Pe locurile următoare după timpul în care au fost înregistrați s-au situat croatul Jere Hribar (47,80), spaniolul Luca Hoek le Guenedal (47,90), maghiarul Kristof Milak (47,92), rusul Egor Kornev (47,97), italianul Carlos D'Ambrosio (48,02), olandezul Sean Niewold (48,05), ungurul Nandor Nemeth (48,11), germanul Josha Salchow (48,35) și rusul Aleksandr Shchegolev (48,36).

La 100 m liber au mai concurat alți doi români. Patrick Sebastian Dinu a terminat seriile pe locul 27 (48,83), iar Eric Ştefan Andrieş s-a clasat pe 58 (49,79).

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m și 200 m liber), Eric Andrieș (100 m, 200 m și 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m și 400 m mixt), Darius Coman (100 m și 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m și 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m și 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m și 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m și 100 m fluture), Denis Popescu (50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture), Andrei Proca (800 m și 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m și 400 m mixt).