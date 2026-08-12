 De la 4.000 de soiuri de cartofi, la doar 8 pe rafturi. Legumele lumii dispar treptat, iar acest fenomen afectează biodiversitatea planetei și sănătatea oamenilor | adevarul.ro
search
Miercuri, 12 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De la 4.000 de soiuri de cartofi, la doar 8 pe rafturi. Legumele lumii dispar treptat, iar acest fenomen afectează biodiversitatea planetei și sănătatea oamenilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un nou studiu sugerează că redescoperirea biodiversității vegetale ar putea fi esențială atât pentru sănătatea noastră, cât și pentru cea a planetei.

Fermierii cultivă tot mai puține soiuri de legume
Fermierii cultivă tot mai puține soiuri de legume/FOTO:Shutterstock

Cei mai mulți dintre noi nu consumăm nici pe departe suficiente legume, iar acest lucru are consecințe directe asupra sănătății. În același timp, cultivăm tot mai puține soiuri de legume, ceea ce adâncește și mai mult sărăcirea diversității din alimentația noastră.

Un nou raport publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, realizat de o echipă internațională de experți în nutriție, agricultură și botanică, sugerează că redescoperirea biodiversității legumelor ar putea fi cheia îmbunătățirii propriei noastre sănătăți, dar și a sănătății planetei.

Cercetătorul Maarten van Zonneveld, care a coordonat studiul în perioada în care lucra la World Vegetable Center, spune că abordările actuale din agricultură nu sunt suficiente pentru a rezolva problemele globale legate de nutriție.

„Soluția nu este pur și simplu să cultivăm mai multe legume - este și să cultivăm mai multe tipuri de legume", explică el.

„O mare parte din biodiversitatea vegetală de care avem nevoie există încă - în soiurile tradiționale și în rudele lor sălbatice. Urgența constă în a le conserva corespunzător, pentru a le putea folosi înțelept și a diversifica astfel alimentația, pe fondul schimbărilor climatice."

Consumul global, cu 40% sub nivelul recomandat

Studiul arată că trecem cu vederea numeroase legume bogate în minerale și vitamine, care ar putea fi, în plus, mai bine adaptate condițiilor locale de cultivare, în funcție de zona geografică.

La nivel global, majoritatea oamenilor consumă cu aproximativ 40% mai puține legume decât este recomandat pentru o alimentație sănătoasă. Este un aspect îngrijorător, având în vedere că nivelul scăzut de consum de legume se numără printre primii cinci factori de risc alimentar care contribuie la povara globală a bolilor.

Legumele sunt adesea primul lucru eliminat din lista de cumpărături atunci când bugetul este strâns. De asemenea, fermierii le percep frecvent ca pe un risc economic mai mare decât alte culturi, din cauza perisabilității și a duratei scurte de valabilitate.

De la mii de soiuri, la doar câteva pe rafturi

Înainte ca agricultura să fie industrializată, exista o diversitate mult mai mare de plante cultivate pentru hrană. Spre exemplu, există peste 4.000 de soiuri diferite de cartofi, însă în Statele Unite doar aproximativ cinci până la opt soiuri sunt utilizate pe scară largă.

De la selecția artificială, la monoculturile destinate producției de masă, până la modificările genetice, industrializarea agriculturii - și a lanțurilor de aprovizionare prin care aceste produse ajung la consumatori - a redus treptat varietatea legumelor care ajung, în cele din urmă, pe mesele noastre.

România are cel mai scăzut consum de fructe și legume din UE: efectele asupra sănătății

O analiză realizată de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) estimează că 24% dintre rudele sălbatice ale legumelor evaluate la nivel de specie sunt expuse riscului de dispariție. Iar pe măsură ce pierdem diversitatea genetică a legumelor, pierdem totodată nutrienții acestora și capacitatea de a adapta culturile la condițiile climatice în schimbare.

„Câteva specii, precum salata verde, ceapa și roșiile, au devenit culturi globale și fac parte din alimentația oamenilor de pretutindeni", scriu van Zonneveld și echipa sa.

Multe altele, precum planta-păianjen, varza alunecoasă sau castravetele amar - de regulă mai bogate în micronutrienți și mai bine adaptate condițiilor de mediu dificile și cu resurse limitate - sunt disponibile doar la nivel regional și, de foarte multe ori, neglijate în politicile și strategiile alimentare de amploare."

Patru legume-model pentru diversificarea alimentației

Planta-păianjen este o legumă cu frunze verde-închis, cultivată în Africa, remarcată pentru reziliența sa la schimbările climatice, dar și pentru conținutul bogat de nutrienți esențiali. „În prezent, doar câteva soiuri locale sunt conservate în bănci de gene, existând numeroase lacune în colecții, ceea ce limitează programele de ameliorare și dezvoltarea unor soiuri îmbunătățite pentru producția la scară mai mare", notează van Zonneveld și colegii săi.

Varza alunecoasă se numără printre cele mai populare legume cu frunze verde-închis din regiunea Pacificului, unde, potrivit cercetătorilor, are potențialul de a îmbunătăți semnificativ nutriția femeilor și a copiilor, în special.

Castravetele amar este o altă legumă rezistentă la schimbările climatice, populară în Asia și în Caraibe, cu numeroase rude sălbatice pe care cercetătorii consideră că le-ar putea folosi pentru a îmbunătăți culturile din aceste regiuni tropicale.

Nu în ultimul rând, există dovleacul, bine cunoscut pentru toleranța sa la secetă și căldură, care produce fructe bogate în beta-caroten. În ciuda importanței sale comerciale, cercetătorii spun că „resursele sale genetice rămân subutilizate și insuficient conservate".

Cercetătorii consideră că aceste patru legume ar putea reprezenta puncte de plecare importante pentru diversificarea culturilor la nivel regional, dar există multe altele care ar merita atenție.

„Trebuie doar să începem să le cultivăm și să le consumăm"

„Pierderea continuă a biodiversității pentru aceste specii, dar și pentru celelalte peste 1.480 de specii de legume, are loc într-un moment în care sistemele alimentare globale au nevoie urgentă de diversificare", concluzionează echipa de cercetători.

„Alinierea sub o inițiativă globală ar asigura faptul că eforturile locale și regionale se traduc în îmbunătățiri ale alimentației, atât la nivel local, cât și global."

La nivel individual, ne putem diversifica alimentația în câteva moduri simple. Pentru cei pasionați de grădinărit, o soluție este să caute soiuri „autohtone" și soiuri tradiționale de legume pentru propria grădină. Colectarea semințelor din propriile legume, pentru a le replanta anul următor, este o altă modalitate excelentă de a păstra vie această biodiversitate - și poate duce chiar la obținerea unor soiuri unice.

Cumpărăturile de la piețele de producători și de la magazinele alimentare independente reprezintă, de asemenea, o modalitate bună de a găsi o gamă mai largă de legume și fructe pentru a le adăuga în alimentație.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
digi24.ro
image
Șoferul de 50 de ani care a ucis pietonii în Brașov a fost dus la control neurologic. A refuzat internarea în spital. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Incendiu puternic pe drumul spre mare. Norul de fum vizibil de pe Autostrada Soarelui, aproape de litoral
gandul.ro
image
David Popovici, de neoprit! Aur european la 100 m liber și record al competiției
mediafax.ro
image
Ce CAMPION! Ce a făcut David Popovici imediat după ce a primit medalia de aur. Exclusiv
fanatik.ro
image
Planul de urgență al Guvernului după ce Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit joi. De unde va veni energia necesară României
libertatea.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Rușii n-au stat pe gânduri, după ce David Popovici l-a învins dramatic pe Egor Kornev în finala europeană
digisport.ro
image
Motivul pentru care Pluto nu mai este considerată o planetă. De ce a fost „retrogradată” acum 20 de ani
click.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a ucis 2 pietoni în Brașov. În urmă cu 11 ani era considerat erou
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1
cancan.ro
image
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Cum va fi vremea la mare de Sfânta Maria 2026. Câte grade vor fi pe litoral și cât de caldă ar putea fi apa
playtech.ro
image
Piele de găină! IMNUL României a răsunat la Paris! David Popovici a primit medalia de aur după finala fabuloasă la 100 m liber. Video
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
digisport.ro
image
Ramona Olaru, într-o ipostază rară. Confesiunile asistentei de la Neatza: „Nu mai vreau să fiu rănită niciodată”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ANNA tună și fulgeră! Halucinant ce a putut să spună amanta pensionarului MApN care i-a scris numele pe o stâncă: Să ardă în iad...
romaniatv.net
image
Putin amenință din nou toate țările NATO! Rusia trece la acțiune
mediaflux.ro
image
Motivul uimitor pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu
click.ro
image
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1
click.ro
image
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în locul în care modelul a copilărit. Imaginea care a emoționat-o
click.ro
Camilla tânără și străbunica sa Alice jpg
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină
okmagazine.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă”
image
România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!