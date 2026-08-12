De la 4.000 de soiuri de cartofi, la doar 8 pe rafturi. Legumele lumii dispar treptat, iar acest fenomen afectează biodiversitatea planetei și sănătatea oamenilor

Un nou studiu sugerează că redescoperirea biodiversității vegetale ar putea fi esențială atât pentru sănătatea noastră, cât și pentru cea a planetei.

Cei mai mulți dintre noi nu consumăm nici pe departe suficiente legume, iar acest lucru are consecințe directe asupra sănătății. În același timp, cultivăm tot mai puține soiuri de legume, ceea ce adâncește și mai mult sărăcirea diversității din alimentația noastră.

Un nou raport publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, realizat de o echipă internațională de experți în nutriție, agricultură și botanică, sugerează că redescoperirea biodiversității legumelor ar putea fi cheia îmbunătățirii propriei noastre sănătăți, dar și a sănătății planetei.

Cercetătorul Maarten van Zonneveld, care a coordonat studiul în perioada în care lucra la World Vegetable Center, spune că abordările actuale din agricultură nu sunt suficiente pentru a rezolva problemele globale legate de nutriție.

„Soluția nu este pur și simplu să cultivăm mai multe legume - este și să cultivăm mai multe tipuri de legume", explică el.

„O mare parte din biodiversitatea vegetală de care avem nevoie există încă - în soiurile tradiționale și în rudele lor sălbatice. Urgența constă în a le conserva corespunzător, pentru a le putea folosi înțelept și a diversifica astfel alimentația, pe fondul schimbărilor climatice."

Consumul global, cu 40% sub nivelul recomandat

Studiul arată că trecem cu vederea numeroase legume bogate în minerale și vitamine, care ar putea fi, în plus, mai bine adaptate condițiilor locale de cultivare, în funcție de zona geografică.

La nivel global, majoritatea oamenilor consumă cu aproximativ 40% mai puține legume decât este recomandat pentru o alimentație sănătoasă. Este un aspect îngrijorător, având în vedere că nivelul scăzut de consum de legume se numără printre primii cinci factori de risc alimentar care contribuie la povara globală a bolilor.

Legumele sunt adesea primul lucru eliminat din lista de cumpărături atunci când bugetul este strâns. De asemenea, fermierii le percep frecvent ca pe un risc economic mai mare decât alte culturi, din cauza perisabilității și a duratei scurte de valabilitate.

De la mii de soiuri, la doar câteva pe rafturi

Înainte ca agricultura să fie industrializată, exista o diversitate mult mai mare de plante cultivate pentru hrană. Spre exemplu, există peste 4.000 de soiuri diferite de cartofi, însă în Statele Unite doar aproximativ cinci până la opt soiuri sunt utilizate pe scară largă.

De la selecția artificială, la monoculturile destinate producției de masă, până la modificările genetice, industrializarea agriculturii - și a lanțurilor de aprovizionare prin care aceste produse ajung la consumatori - a redus treptat varietatea legumelor care ajung, în cele din urmă, pe mesele noastre.

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O analiză realizată de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) estimează că 24% dintre rudele sălbatice ale legumelor evaluate la nivel de specie sunt expuse riscului de dispariție. Iar pe măsură ce pierdem diversitatea genetică a legumelor, pierdem totodată nutrienții acestora și capacitatea de a adapta culturile la condițiile climatice în schimbare.

„Câteva specii, precum salata verde, ceapa și roșiile, au devenit culturi globale și fac parte din alimentația oamenilor de pretutindeni", scriu van Zonneveld și echipa sa.

„Multe altele, precum planta-păianjen, varza alunecoasă sau castravetele amar - de regulă mai bogate în micronutrienți și mai bine adaptate condițiilor de mediu dificile și cu resurse limitate - sunt disponibile doar la nivel regional și, de foarte multe ori, neglijate în politicile și strategiile alimentare de amploare."

Patru legume-model pentru diversificarea alimentației

Planta-păianjen este o legumă cu frunze verde-închis, cultivată în Africa, remarcată pentru reziliența sa la schimbările climatice, dar și pentru conținutul bogat de nutrienți esențiali. „În prezent, doar câteva soiuri locale sunt conservate în bănci de gene, existând numeroase lacune în colecții, ceea ce limitează programele de ameliorare și dezvoltarea unor soiuri îmbunătățite pentru producția la scară mai mare", notează van Zonneveld și colegii săi.

Varza alunecoasă se numără printre cele mai populare legume cu frunze verde-închis din regiunea Pacificului, unde, potrivit cercetătorilor, are potențialul de a îmbunătăți semnificativ nutriția femeilor și a copiilor, în special.

Castravetele amar este o altă legumă rezistentă la schimbările climatice, populară în Asia și în Caraibe, cu numeroase rude sălbatice pe care cercetătorii consideră că le-ar putea folosi pentru a îmbunătăți culturile din aceste regiuni tropicale.

Nu în ultimul rând, există dovleacul, bine cunoscut pentru toleranța sa la secetă și căldură, care produce fructe bogate în beta-caroten. În ciuda importanței sale comerciale, cercetătorii spun că „resursele sale genetice rămân subutilizate și insuficient conservate".

Cercetătorii consideră că aceste patru legume ar putea reprezenta puncte de plecare importante pentru diversificarea culturilor la nivel regional, dar există multe altele care ar merita atenție.

„Trebuie doar să începem să le cultivăm și să le consumăm"

„Pierderea continuă a biodiversității pentru aceste specii, dar și pentru celelalte peste 1.480 de specii de legume, are loc într-un moment în care sistemele alimentare globale au nevoie urgentă de diversificare", concluzionează echipa de cercetători.

„Alinierea sub o inițiativă globală ar asigura faptul că eforturile locale și regionale se traduc în îmbunătățiri ale alimentației, atât la nivel local, cât și global."

La nivel individual, ne putem diversifica alimentația în câteva moduri simple. Pentru cei pasionați de grădinărit, o soluție este să caute soiuri „autohtone" și soiuri tradiționale de legume pentru propria grădină. Colectarea semințelor din propriile legume, pentru a le replanta anul următor, este o altă modalitate excelentă de a păstra vie această biodiversitate - și poate duce chiar la obținerea unor soiuri unice.

Cumpărăturile de la piețele de producători și de la magazinele alimentare independente reprezintă, de asemenea, o modalitate bună de a găsi o gamă mai largă de legume și fructe pentru a le adăuga în alimentație.