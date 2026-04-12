Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Interviu Cum începe infidelitatea financiară. Secretele despre bani care destramă iubirea. "E vorba de trădare în sensul cel mai complet”

0
0
Publicat:

Banii nu sunt doar despre cheltuieli și economii, ci despre felul în care doi oameni își construiesc încrederea în cuplu. În podcastul Adevărul despre bani, psihoterapeutul Constantin Tui vorbește despre ”micile economii” secrete care pot destabiliza o relație.

Infidelitatea financiară în Interviurile Adevărul-Adevărul despre bani Sursa foto: Pixabay
Infidelitatea financiară în Interviurile Adevărul-Adevărul despre bani Sursa foto: Pixabay

Banii apar în aproape orice relație de cuplu ca un subiect tensionat. Se discută, se reproșează frecvent și lasă urme adânci. Psihoterapeutul Constantin Tui, acreditat de Societatea irlandeză pentru consliere și psihoterapie, explică modul în care o simplă dispută despre o factură, un credit sau un cont ascuns devine, de cele mai multe ori, o ceartă despre siguranță, control, încredere și despre felul în care fiecare partener înțelege ce înseamnă să construiești ceva împreună.

Infidelitatea financiară: minciuna care trăiește în tăcere

Ai pus ”ceva” deoparte, pentru că vrei să-i faci cadoul acela pe care și-l dorește. Sau vrei să îți cumperi ceva și parcă nu trebuie să știe el tot. Acasă ai văzut că și mama făcea la fel. Avea ea un fond de rezervă, la secret, de care tata nu știa. Nu faci nimic rău cu asta, ci doar încerci să eviți o mică tensiune despre cheltuieli.

Așa începe infidelitatea financiară. Se insinuează într-o alegere mică, într-o ezitare, într-un „nu spun acum”. Termenul poate părea tehnic sau chiar exagerat, dar psihoterapeutul Constantin Tui îl folosește fără nicio ezitare: infidelitatea financiară există, are rădăcini clare și efecte concrete.

„Conceptul nu este inventat, este chiar infidelitate financiară. Și când vorbim despre asta este ceva ce ascund pe un termen mai lung de parteneră sau partener și nu am curajul, puterea să-i spun. Dedesubt se află minciuna, de fapt. Multe persoane în terapie îmi mărturisesc: eu nu mint, dar evit să-i spun. Este același lucru", detaliază psihoterapeutul.

Dar, în multe cazuri, oamenii nu o percep ca pe o minciună. Ceea ce nu știu ei este că această evitare creează o ruptură invizibilă, care nu se vede imediat, dar se simte. Tăcerea strategică și minciuna directă produc de fapt același efect: o identitate paralelă, un soi de ”cameră din spate” unde lucrurile ascunse se acumulează și care nu rămâne fără consecințe.

Constantin Tui explică modul cum nevoia de a ascunde, chiar și un lucru mărunt „arată părțile vulnerabile din tine și că tu te simți incomplet și nu ai curajul să vorbești despre asta".

"Te duce într-un punct în care nu doar ascunzi acea parte financiară, ci vorbim chiar de o identitate paralelă. Asta mă face să mă întreb de relația pe care ai avut-o cu tata sau cu mama. Mă întreb ce fel de relații au avut părinții. Se ascundeau unul de celălalt, au fost infidelități? În momentul când păstrezi un secret, tu, în adânc știi că ceva nu-i corect. În acel moment, relația începe să funcționeze pe două niveluri: ceea ce este spus și ceea ce este ascuns", completează acesta.

Trădarea care nu mai este doar despre bani

În timp, infidelitatea financiară nu mai rămâne o problemă punctuală. Devine o experiență de trădare. Una care nu afectează doar prezentul, ci întreaga construcție a relației. Psihoterapeutul o consideră ca fiind fisura care merge direct în fundația cuplului. De aceea, pentru mulți, este mai greu de dus decât alte forme de infidelitate.

Educația financiară nu e un curs. Expert:„Nu e despre economii sau investiții, ci de cum alegem să trăim în fiecare zi”

„Infidelitatea financiară se duce la trădare care include celelalte răni: respingere, abandon, umilire. Când este vorba de trădare, te duci atât de adânc încât tu simți că nu mai exiști, nu funcționezi și nu poți să concepi cum vei fi tu după această trădare. Dacă faci ceva în ascuns, va veni la pachet cu un cost destul de mare. Am în minte o imagine cu un baraj care ține apa și apare o fisură mică. La început nu este o problemă. Dar o fisură mică poate să distrugă tot", atenționează specialistul, în podcastul Adevărul despre bani.

Dintre cele trei tipuri de infidelitate: emoțională, sexuală, financiară, psihoterapeutul Constantin Tui consideră că infidelitatea financiară le cuprinde pe celelalte și lovește cel mai adânc.

„Cred că infidelitatea financiară le cuprinde pe toate trei și atacă la existența relației, pentru că de acele finanțe depinde și cine suntem noi și legătura dintre noi. Infidelitatea financiară de fapt se duce în stabilitatea cuplului, se duce în visul pe care l-ai construit cu acea persoană, se duce în scopul comun pe care cei doi l-au avut".

Specialistul povestește cum pacienții săi au confirmat că au iertat infidelitatea emoțională, au trecut, cu greu, peste cea sexuală, dar nu au putut ierta infidelitatea financiară. Psihoterapeutul accentuează din nou: „Pentru că nu e vorba doar de bani. E vorba de trădare în sensul cel mai complet”.

Remediul nu vine dintr-o regulă financiară universală: conturi comune sau separate, bugete stricte sau flexibile. Vine dintr-un lucru mai greu de obținut: curajul de a vorbi transparent și la timp.

Radiografia care nu minte: ce arată banii despre relație

În multe relații, discuțiile despre bani par inevitabile. Apar din lucruri concrete: facturi, planuri, diferențe de venit și escaladează rapid. Dar ceea ce se vede nu este întotdeauna și ceea ce se întâmplă cu adevărat.

„Banii sunt unul dintre cele mai frecvente motive de conflict într-un cuplu. Dar, de multe ori, nu ne certăm cu adevărat despre bani. Ne certăm despre siguranță. Despre control. Despre încredere. Și despre felul în care fiecare dintre noi înțelege ce înseamnă stabilitatea într-o relație. În adânc este o ceartă pe care o ducem generațional. O ceartă pe care poate ai avut-o cu un părinte și care a rămas nerezolvată. Trauma se moștenește pe generații întregi și călătorește până la noi,” explică psihoterapeutul.

Psihoterapeutul consideră conflictul despre bani ca fiind momentul „în care nu mai poți evita întâlnirea reală cu celălalt. Noi ne conectăm, inimă cu inimă și ajungem în punctul zero, unde, de fapt devenim unul. Banul poate să fie ca o radiografie. Tu poți să zâmbești, dar radiografia arată tot ce nu este bine în corp, indiferent cât vrei tu să ascunzi. La fel și în relație. Când stăm împreună, ne uităm ochii în ochi și începem să intrăm în acea radiografie.”

Urmărește integral episodul din podcastul Adevărul despre bani și află de la psihoterapeutul Constantin Tui cum pot cuplurile să transforme banii dintr-o sursă de tensiune într-un spațiu de transparență, încredere și obiective comune.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...

