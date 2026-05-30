Moșii de vară, tradiții și superstiții. Ce trebuie să faci în ziua de dinaintea Rusaliilor, când „morții așteaptă ofrande”

Sâmbătă, 30 mai, în ajunul Pogorârii Duhului Sfânt (Duminica Rusaliilor), creștin-ortodocșii marchează Moșii de Vară, cunoscuți și ca Moșii Cireșelor, una dintre cele mai importante zile dedicate pomenirii morților, de care sunt legate multe obiceiuri și superstiții.

Este momentul în care, potrivit tradiției, „părinții, moșii și toți strămoșii familiei noastre” sunt pomeniți în toate bisericile, prin Liturghii și slujbe speciale, spune cercetătorul etnografic Sorin Mazilescu:

„În ziua alesului praznic, în toate bisericile ortodoxe se oficiază Sfinte Liturghii, care sunt urmate de slujbe de pomenire generală a tuturor rudelor noastre care au trecut la viața veșnică, de-a lungul timpului. Sunt pomeniți cu acest prilej părinții, moșii și toți strămoșii familiei noastre”.

Bucatele calde îi satură pe cei trecuţi la viaţa veşnică

Tradiția spune că în această zi rudele răposate așteaptă să primească ofrande.

„Credincioșii trebuie să respecte tradiția care spune că este bine ca mâncarea dată de pomană să fie caldă, deoarece mirosul bucatelor calde îi satură pe cei trecuţi la viaţa veşnică. În multe localităţi din Muntenia, credincioşii împlinesc vechile tradiţii și dau de pomană o mâncare caldă care se numeşte 'aburel' sau 'aburi'. În acelaşi timp, pomana care se dă pentru sufletele rudelor adormite este pusă în vase noi de lut, cumpărate pentru această ocazie”, explică Sorin Mazilescu.

Cănile împodobite cu tei și cireșe

Unul dintre cele mai frumoase obiceiuri este acela al dăruirii cănilor:

„În ziua praznicului, se dau de pomană căni, iar toarta acestora se împodobește cu flori de tei și cireșe.”

Cănile sunt umplute cu vin, suc sau apă îndulcită cu miere, simboluri ale vieții și ale bucuriei.



Mese întinse pentru sufletele celor adormiți

În Argeș și în multe alte zone, gospodarii întind mese în curte, încărcate cu bucate tradiționale, colăcei, cireșe și flori.

„Fiecare gospodar invită la masă rudele, prietenii și vecinii să se ospăteze pentru sufletul celor adormiți.”

După ce dau de pomană, și gazdele gustă din bucate, pentru ca ritualul să fie împlinit.

Superstiții puternice legate de Moșii de Vară

Ziua Moșilor de Vară este însoțită de numeroase superstiții, transmise din generație în generație.

Potrivit credințelor populare, este bine ca mâncarea dată de pomană să fie caldă, deoarece „mirosul bucatelor calde îi satură pe cei trecuți la viața veșnică”.

Femeilor le este interzis să lucreze în această zi, tot printr-o superstiție.

„Acum, femeile nu au voie să tricoteze, pentru că toţi colacii daţi de pomană nu vor ajunge la cei pomeniţi, spune tradiţia Pentru ca în grădina casei să rodească tot ce au semănat, gospodarii trebuie să dea de pomană ceapă verde şi usturoi”, explică Sorin Mazilescu

Seara nu este bine să mergi la fântână sau prin răscruci pustii. Se spune că pe acolo trec duhurile rele.

O superstiție veche spune că „dacă plouă în ziua Moșilor de Vară, recolta anului va fi foarte bogată.”

Se mai spune că cei care își cinstesc morții cu bucate proaspete și obiecte noi se vor bucura de spor, sănătate și liniște tot anul. De aceea, vasele de lut, cănile, colacii și lumânările sunt pregătite special pentru această zi, fără a fi folosite înainte.