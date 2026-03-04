search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
Video Educația financiară nu e un curs. Expert:„Nu e despre economii sau investiții, ci de cum alegem să trăim în fiecare zi"

Publicat:

Într-o perioadă în care recesiunea tehnică pune presiune pe buzunarele românilor, Corneliu Ionescu, specialist în educație financiară, explică în cel mai nou episod din podcastul Adevărul despre bani că relația cu finanțele noastre reflectă modul cum vedem noi viața.

Corneliu Ionescu la Interviurile Adevarul jpg

Corneliu Ionescu, specialist în educație financiară este convins că momentele de criză, oricât de inconfortabile ar fi, pot deveni puncte de cotitură reale,nu pentru că ne forțează să economisim, ci pentru că ne obligă, în sfârșit, să ne uităm cu onestitate la viața noastră financiară.

„Banii nu sunt altceva decât măsura lucrurilor pe care le facem. Ei sunt viața financiară, o transcriere în cifre a vieții noastre reale", explică expertul ]n podcastul „Adevărul despre bani’. Și tocmai de aceea, spune el, educația financiară nu poate fi separată de întrebările mai profunde despre cine ești și ce îți dorești.

Urmărește cel mai nou episod din din podcastul Adevărul despre bani realizat de Antoaneta Banu și vei afla sfaturi practice pe care le poți aplica pe loc.

Iată ce îți spune Corneliu Ionescu, expert în educație financiară

1-Cum se traduce recesiunea tehnică din statistici economice în viața de zi cu zi a oamenilor?

2-Sunt toate categoriile de populație afectate la fel de o recesiune tehnică?

3-În acest context economic incert, ce înseamnă concret „să avem grijă de banii noștri”?

4-Care ar fi primele principii financiare de care ar trebui să ținem cont?

5-Este recesiunea un moment în care ar trebui să ne schimbăm complet obiceiurile financiare sau mai degrabă să le ajustăm?

6-Cât de important este bugetul personal sau de familie într-o perioadă de recesiune tehnică?

 7-Ce greșeli frecvente fac oamenii atunci când își gestionează veniturile?

8-Mulți români se tem de pierderea locului de muncă în perioade economice dificile. Cum ar trebui construit fondul de urgență, realist, în acest context?

9-Ce ar trebui să facem cu datoriile în timpul unei recesiuni: este mai bine să le achităm cât mai repede sau să ne păstrăm lichiditățile?

10-Cum influențează recesiunea relația emoțională a oamenilor cu banii; frica, stresul, deciziile impulsive și cum putem evita capcanele financiare generate de aceste emoții?

11-Privind pe termen mediu și lung, ce lecții financiare ar fi ideal să învățăm din această perioadă de recesiune tehnică, astfel încât să fim mai pregătiți pentru viitor?

Interviurile Adevărul

