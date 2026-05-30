Manevra greșită în traficul din București care a dus la prinderea unui bărbat căutat pentru furt în Austria

Un bărbat de 44 de ani, dat în urmărire internațională de aproape doi ani, a fost prins sâmbătă dimineață în București, după o manevră greșită în trafic.

Agenții de la Rutieră au observat, sâmbătă dimineață, un autoturism al cărui conducător auto a întors mașina călcând linia continuă, în intersecția dintre strada Valea Cascadelor și Bulevardul Timișoara.

Când l-au oprit pentru a-l sancționa, polițiștii au descoperit că șoferul era de fapt fugar, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare pentru furturi comise în Austria.

„Din verificările efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, a rezultat faptul că autorităţile judiciare din Austria au dispus urmărirea sa internaţională, fiind emis, la data de 02.07.2024, un mandat european de arestare, pentru săvârşirea mai multor fapte de furt calificat", se arată într-un comunicat de presă.

Bărbatul a fost predat polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care au demarat deja procedurile legale necesare pentru punerea în executare a mandatului european și extrădarea acestuia către autoritățile austriece.

Amintim că, în februarie, un alt bărbat dat în urmărire internațională (de autoritățile judiciare din Olanda) pentru înșelăciune și spălare de bani sau produse provenite din infracțiuni, a fost prins în București de polițiștii rutieri, în urma unui control de rutină. Autoturismul pe care îl conducea a fost oprit în trafic din cauza unor probleme la sistemul de iluminare.